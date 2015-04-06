Vivo GOLDm
- Asesores Expertos
- Angel Luis Gomez Villegas
- Versión: 2.7
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Vivo GOLDm# es un Asesor Experto sólido y versátil, diseñado para traders que buscan una estrategia clara, disciplinada y con una gestión de riesgos integrada. Su objetivo es ayudar a operar en el mercado del oro (XAU/USD), un activo caracterizado por su alta volatilidad, ofreciendo un enfoque estructurado que reduce la improvisación y mejora la consistencia en la toma de decisiones.
Este EA está especialmente enfocado en quienes desean aprovechar las oportunidades del mercado del oro sin renunciar a un control riguroso de la exposición, adaptándose a distintos escenarios gracias a su sistema de confirmaciones técnicas y gestión dinámica de operaciones.¿Cómo funciona?
El núcleo de Vivo GOLDm# se basa en la confirmación con patrones de velas y rango dinámico, lo que permite filtrar entradas falsas y detectar movimientos más fiables.
-
ATR (Average True Range):
Se utiliza para calcular niveles de Stop Loss y Take Profit, ajustados según la volatilidad del mercado. Además, permite establecer una relación Riesgo/Recompensa configurable, adaptada al perfil del trader.
-
Filtros técnicos avanzados:
-
RSI (Relative Strength Index): filtra entradas en zonas extremas, evitando operaciones en condiciones de sobrecompra o sobreventa.
-
Media Móvil de 100 períodos (MA100): define la dirección principal del mercado y evita operar en contra de la tendencia dominante.
-
-
Gestión dinámica de posiciones:
-
Trailing Stop progresivo y dinámico, que ajusta el nivel de protección a medida que la operación avanza en beneficios.
-
Opciones de trailing fijo, basado en ATR o progresivo por tramos.
-
-
Control del tiempo de operación:
Permite definir horarios de funcionamiento, adaptándose a las sesiones más líquidas y reduciendo la exposición en momentos de baja volatilidad. También puede cerrar posiciones automáticamente fuera del horario definido.
-
Estrategia combinada: Velas + ATR + RSI + MA100.
-
Gestión dinámica de riesgos con lotaje proporcional al balance.
-
Trailing Stop avanzado: fijo, dinámico por ATR o progresivo por tramos.
-
Control de horarios de trading y cierre automático fuera de rango.
-
Optimizado para XAU/USD (oro) en temporalidad H1.
-
Relación Riesgo/Recompensa configurable.
-
Código limpio y optimizado para pruebas rápidas en Strategy Tester.
-
Símbolo recomendado: XAU/USD (oro).
-
Temporalidad: H1.
-
Broker sugerido: baja latencia y spread ajustado.
-
Capital mínimo recomendado: 500 USD (ajustable según tolerancia al riesgo).
-
Configurable: ratio RR, calendario operativo, parámetros técnicos, trailing y filtros adicionales.
Este EA no garantiza rentabilidades futuras. Se recomienda realizar backtesting, optimización y pruebas en cuenta demo antes de aplicarlo en real. El usuario debe implementar siempre una gestión de riesgos adecuada.Introducción – El problema que resuelve
En el mercado del oro (XAU/USD), muchos operadores enfrentan el reto de encontrar entradas claras y consistentes, además de gestionar de manera eficiente el riesgo en un activo tan volátil. Operar manualmente puede llevar a decisiones impulsivas, sobreexposición y pérdidas innecesarias.Cómo se soluciona el problema
Vivo GOLDm# automatiza la operativa mediante una metodología probada y disciplinada. Combina patrones de velas con indicadores técnicos (ATR, RSI y MA100) para identificar oportunidades sólidas, aplicando al mismo tiempo gestión dinámica del riesgo y trailing stops progresivos.
El control de horarios operativos y la flexibilidad en la relación Riesgo/Recompensa permiten que el sistema se adapte a diferentes condiciones de mercado, maximizando las oportunidades y protegiendo el capital.Conclusión – Qué obtiene el trader
Con Vivo GOLDm#, los operadores obtienen un sistema automatizado para MetaTrader 5 que aporta:
-
Mayor consistencia en la estrategia.
-
Seguridad gracias a la gestión de riesgos avanzada.
-
Eficiencia operativa, al eliminar la improvisación.
-
Ahorro de tiempo y reducción del estrés operativo.
Este asesor experto puede convertirse en una herramienta confiable para quienes buscan operar el oro con disciplina, estructura y un control total sobre el riesgo.