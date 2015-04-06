Vivo GOLDm

PRECIO DE LANZAMIENTO (Cuando llegue a tope de descargas, subirá el precio) Aproveche está oportunidad.

Descripción

Vivo GOLDm# es un Asesor Experto sólido y versátil, diseñado para traders que buscan una estrategia clara, disciplinada y con una gestión de riesgos integrada. Su objetivo es ayudar a operar en el mercado del oro (XAU/USD), un activo caracterizado por su alta volatilidad, ofreciendo un enfoque estructurado que reduce la improvisación y mejora la consistencia en la toma de decisiones.

Este EA está especialmente enfocado en quienes desean aprovechar las oportunidades del mercado del oro sin renunciar a un control riguroso de la exposición, adaptándose a distintos escenarios gracias a su sistema de confirmaciones técnicas y gestión dinámica de operaciones.

¿Cómo funciona?

El núcleo de Vivo GOLDm# se basa en la confirmación con patrones de velas y rango dinámico, lo que permite filtrar entradas falsas y detectar movimientos más fiables.

  1. ATR (Average True Range):
    Se utiliza para calcular niveles de Stop Loss y Take Profit, ajustados según la volatilidad del mercado. Además, permite establecer una relación Riesgo/Recompensa configurable, adaptada al perfil del trader.

  2. Filtros técnicos avanzados:

    • RSI (Relative Strength Index): filtra entradas en zonas extremas, evitando operaciones en condiciones de sobrecompra o sobreventa.

    • Media Móvil de 100 períodos (MA100): define la dirección principal del mercado y evita operar en contra de la tendencia dominante.

  3. Gestión dinámica de posiciones:

    • Trailing Stop progresivo y dinámico, que ajusta el nivel de protección a medida que la operación avanza en beneficios.

    • Opciones de trailing fijo, basado en ATR o progresivo por tramos.

  4. Control del tiempo de operación:
    Permite definir horarios de funcionamiento, adaptándose a las sesiones más líquidas y reduciendo la exposición en momentos de baja volatilidad. También puede cerrar posiciones automáticamente fuera del horario definido.

Características principales

  • Estrategia combinada: Velas + ATR + RSI + MA100.

  • Gestión dinámica de riesgos con lotaje proporcional al balance.

  • Trailing Stop avanzado: fijo, dinámico por ATR o progresivo por tramos.

  • Control de horarios de trading y cierre automático fuera de rango.

  • Optimizado para XAU/USD (oro) en temporalidad H1.

  • Relación Riesgo/Recompensa configurable.

  • Código limpio y optimizado para pruebas rápidas en Strategy Tester.

Recomendaciones de uso

  • Símbolo recomendado: XAU/USD (oro).

  • Temporalidad: H1.

  • Broker sugerido: baja latencia y spread ajustado.

  • Capital mínimo recomendado: 500 USD (ajustable según tolerancia al riesgo).

  • Configurable: ratio RR, calendario operativo, parámetros técnicos, trailing y filtros adicionales.

Nota importante

Este EA no garantiza rentabilidades futuras. Se recomienda realizar backtesting, optimización y pruebas en cuenta demo antes de aplicarlo en real. El usuario debe implementar siempre una gestión de riesgos adecuada.

Introducción – El problema que resuelve

En el mercado del oro (XAU/USD), muchos operadores enfrentan el reto de encontrar entradas claras y consistentes, además de gestionar de manera eficiente el riesgo en un activo tan volátil. Operar manualmente puede llevar a decisiones impulsivas, sobreexposición y pérdidas innecesarias.

Cómo se soluciona el problema

Vivo GOLDm# automatiza la operativa mediante una metodología probada y disciplinada. Combina patrones de velas con indicadores técnicos (ATR, RSI y MA100) para identificar oportunidades sólidas, aplicando al mismo tiempo gestión dinámica del riesgo y trailing stops progresivos.

El control de horarios operativos y la flexibilidad en la relación Riesgo/Recompensa permiten que el sistema se adapte a diferentes condiciones de mercado, maximizando las oportunidades y protegiendo el capital.

Conclusión – Qué obtiene el trader

Con Vivo GOLDm#, los operadores obtienen un sistema automatizado para MetaTrader 5 que aporta:

  • Mayor consistencia en la estrategia.

  • Seguridad gracias a la gestión de riesgos avanzada.

  • Eficiencia operativa, al eliminar la improvisación.

  • Ahorro de tiempo y reducción del estrés operativo.

Este asesor experto puede convertirse en una herramienta confiable para quienes buscan operar el oro con disciplina, estructura y un control total sobre el riesgo.


