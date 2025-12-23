Der Preis wird nach den ersten 30 Kunden schrittweise erhöht.

Wenn der aktuelle Preis sichtbar ist, handelt es sich noch um die Frühbucherphase.





Genetic AI Gold Pattern ist eine mehrschichtige Trading-Engine, die speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Sie integriert Strukturanalyse, Kerzenverhaltensintelligenz, adaptive Modellierung und fortschrittliche Signalfilterung in einen einheitlichen Rahmen, der für eine konsistente, langfristige algorithmische Leistung ausgelegt ist.

Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die sich auf eine einzige Idee stützen, arbeitet Genetic AI Gold Candle mit vier völlig unabhängigen strategischen Engines, die jeweils drei interne Betriebsmodi enthalten. Jede Kombination läuft als eigenständiges System mit einer eigenen Logik, eigenen Parametern und einer eigenen Magic Number, so dass mehrere Modelle gleichzeitig eingesetzt werden können, ohne dass es zu Störungen kommt. So entsteht ein diversifiziertes, intelligentes und stabiles Ökosystem, das auf die einzigartige Volatilität von Gold zugeschnitten ist.





VIER STRATEGISCHE ENGINEES, jedes mit seinem eigenen Zweck

1️⃣ Atlas-Struktur-Engine

Ein Modell zur Interpretation der Preisstruktur, der Mikroübergänge und der Richtungsarchitektur.

Modi:

Hauptmodus - Standard-Strukturanzeige

Enhanced Mode - Starke Bestätigungsfilterung

Quantenmodus - Tiefgreifende Struktur- und Musterfusion

2️⃣ Orion-Kerzen-Matrix

Eine Verhaltensmaschine, die auf der fortgeschrittenen japanischen Kerzenanalyse basiert und entwickelt wurde, um Momentumverschiebungen, Ungleichgewichtspunkte und Stimmungsumschwünge zu erkennen.

Modi:

Hauptmodus - Klassische Kerzen-Verhaltensanalyse

Erweiterter Modus - Zuordnung von Kerze und Preis-Aktion

Quantenmodus - Hochintelligentes Kerzen-Matrix-System

3️⃣ Adaptives Hydra-Modell

Eine sich halb entwickelnde adaptive Maschine, die durch interne genetische Kalibrierung angetrieben wird.

Hydra identifiziert wiederkehrende Dynamiken und passt bestimmte interne Verhaltensweisen an, ohne sich zu sehr anzupassen.

Modi:

Hauptmodus - konservative adaptive Schicht

Erweiterter Modus - Mehrstufige adaptive Filter

Quantenmodus - Adaptive Intelligenz mit Tiefenabtastung

4️⃣ Aegis Signal Intelligenz

Eine Präzisionsmaschine, die sich auf die Konvergenz mehrerer Signale konzentriert und strukturelle, verhaltensbezogene und RSI-basierte Auslöser verwendet.

Modi:

Hauptmodus - Saubere Signalerzeugung

Enhanced Mode - Verstärkte Bestätigungslogik

Quantenmodus - Multi-Faktor-Signalfusion





Interne Logik-Architektur

Obwohl die internen Formeln privat bleiben, nutzt der EA sie:

Genetischer Algorithmus Kalibrierung - interne adaptive Optimierung

Japanische Kerzenerkennung - Verhaltensinterpretation über feste Muster hinaus

Structural Pattern Modeling - Erkennung von Ähnlichkeiten in historischen Daten

RSI Structural Filtering - beziehungsbasierte RSI-Logik, nicht überkauft/überverkauft

Multi-Pattern Matching System - wahrscheinlichkeitsbasierte Richtungsmodellierung

Jede Ebene trägt zu einer genauen, stabilen und sicheren Handelsausführung bei.





Leistungsübersicht (5 Jahre experimentelle Tests)

Gewinnrate: ~55-70%

R:R: 2-3/1

Gewinn-Faktor: ~1.40

Max Drawdown: ~8%

Sharpe-Ratio: ~2.4

Erholungsfaktor: ~9

Annualisierte Rendite (experimentell): ≈ +150%

Diese Ergebnisse wurden in mehreren Umgebungen erzielt, die realistische Spreads und Volatilität simulieren.





Empfohlenes Setup



Kategorie Empfehlung Symbol XAUUSD Zeitrahmen H1 Plattform MetaTrader 5 Konto-Typ ECN / Rohspanne Empfohlener Leverage 1:100 Mindestguthaben 500-1000 USD

Der EA ist ausschließlich fürXAUUSD H1optimiert.





Empfohlenes Deployment-Setup - Maximierung von Stabilität und Rentabilität

Alle Strategien und Modi wurden einzeln getestet, aber die optimale Leistung wird erreicht, wenn sie in einemMulti-Modell-Ökosystem eingesetzt werden.

Für Live-Handelsumgebungen wird empfohlen, ein Modell aus jedem der vier Strategietypen auf separaten XAUUSD-H1-Charts laufen zu lassen .

So entsteht ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio:

Chart 1 → Atlas Structure Engine (beliebiger Modus)

Chart 2 → Orion Candle Matrix (beliebiger Modus)

Chart 3 → Hydra Adaptive Model (beliebiger Modus)

Chart 4 → Aegis Signal Intelligence (beliebiger Modus)





❓ FAQ

Verwendet der EA Martingale?

Risiko-Philosophie - Null Martingale, Null Raster, Null Mittelwertbildung

Kann er auch mit anderen Instrumenten handeln?

Optimiert nur fürXAUUSD H1.

Wird Unterstützung angeboten?

Ja, volle Unterstützung ist über MQL5-Nachrichten verfügbar.