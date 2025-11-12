Master Grid PRO

MasterGridPro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den automatisierten Handel, der auf einer Pending-Order-Grid-Strategie basiert.

Im Gegensatz zu typischen Grid-Systemen platziert MasterGridPro schwebende KAUF- und VERKAUFS-Aufträge oberhalb und unterhalb des aktuellen Marktpreises und deckt so dynamisch Marktspannen ab, während es kontinuierlich Gewinne aus Gewinnpositionen sichert.

Das System ist nicht nur darauf ausgelegt, Kursschwankungen zu erfassen, sondern auch das Kapital durch integriertes Risikomanagement, tägliche Gewinnziele und anpassbare Handelssitzungen zu schützen.

Dank dieser Funktionen ist MasterGridPro äußerst anpassungsfähig an verschiedene Marktbedingungen und behält gleichzeitig eine strenge Kontrolle über Rentabilität und Drawdown.

Eingabe-Parameter

Allgemeine Parameter

Order Lot Size - Definiert die feste Losgröße für jede Order.

Grid Distance (points) - Abstand zwischen schwebenden Aufträgen in Punkten. Größere Werte führen zu einem breiteren Raster, kleinere Werte zu einem engeren Raster.

Auftragskommentar - Benutzerdefinierte Bezeichnung, die jedem Auftrag zur einfachen Verfolgung zugewiesen wird.

Magic Number - Einzigartige Kennung, die sicherstellt, dass die Trades dieses EAs unabhängig verwaltet werden.

Gewinn- und Risikokontrolle

Tägliches Gewinnziel (Währung) - Wenn es erreicht wird, werden alle Positionen geschlossen und der Handel wird bis zur nächsten Sitzung pausiert.

Floating % for Combined Floating Closure - Schließt alle Trades, wenn die aktuellen Floating-Verluste durch die jüngsten Gewinne gedeckt sind.

Floating % for Critical Floating Closure - Erzwingt die Schließung aller Trades, wenn die floatenden Verluste diesen kritischen Schwellenwert überschreiten, unabhängig von früheren Ergebnissen.

Hedging-Lot-Skalierung

Wenn sich mehrere Positionen in einer Richtung ansammeln, erhöht der EA automatisch die Lot-Größe der entgegengesetzten Hedging-Aufträge und verbessert so die Balance und das Erholungspotenzial.

Anzahl der Positionen zur Aktivierung der Absicherung - Mindestanzahl der KAUF- oder VERKAUF-Positionen, die zur Aktivierung der gegenläufigen Absicherungsaufträge erforderlich sind.

Hedging-Lot-Multiplikator - Vervielfacht die Lot-Größe von Hedging-Aufträgen im Verhältnis zur ursprünglichen Auftragsgröße, um das Risiko auszugleichen.

Handelszeitplan

Startzeit - Beginn der Handelssitzung (Serverzeit).

Dauer der Sitzung - Dauer der Handelssitzung in Stunden. Sobald die Sitzung endet, werden bis zur nächsten geplanten Sitzung keine neuen Aufträge erteilt.

OutHourDeletePending - Wenn diese Option auf true gesetzt ist, werden alle schwebenden Aufträge außerhalb der festgelegten Handelszeiten automatisch gelöscht. Bei false bleiben schwebende Orders aktiv.

OutHoursClosePositive - Wenn diese Option auf true gesetzt ist, schließt der EA automatisch alle profitablen Positionen, die außerhalb der Handelszeiten offen bleiben.

Haftungsausschluss: Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, und keine Strategie kann unter allen Bedingungen Gewinne garantieren. Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel, das Sie bei Ihren Handelsentscheidungen unterstützen soll, aber Sie sollten nur mit Kapital handeln, das Sie auch riskieren können. Die Standardeinstellungen dienen als Ausgangspunkt und sind möglicherweise nicht für alle Handelsstile oder Marktumgebungen geeignet. Es wird empfohlen, die Parameter zu testen und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Der Autor kann keine Garantie für bestimmte Ergebnisse geben, und durch die Verwendung dieses Expert Advisors übernehmen Sie die volle Verantwortung für Ihre Handelsentscheidungen.







