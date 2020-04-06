Master Grid PRO

MasterGridPro es un Asesor Experto avanzado diseñado para el comercio automatizado basado en una estrategia de rejilla de órdenes pendientes.

A diferencia de los sistemas de cuadrícula típicos, MasterGridPro coloca órdenes pendientes de COMPRA y VENTA por encima y por debajo del precio actual del mercado, cubriendo dinámicamente los rangos del mercado mientras asegura continuamente los beneficios de las posiciones ganadoras.

El sistema está diseñado no sólo para capturar las oscilaciones de precios, sino también para proteger el capital a través de la gestión de riesgos integrada, objetivos de beneficios diarios y sesiones de negociación personalizables.

Estas características hacen que MasterGridPro sea altamente adaptable a las diversas condiciones del mercado, manteniendo un estricto control sobre la rentabilidad y el drawdown.

Parámetros de Entrada

Parámetros Generales

Tamaño del Lote de la Orden - Define el tamaño del lote fijo para cada orden.

Grid Distance (points) - Distancia entre órdenes pendientes en puntos. Los valores más grandes crean una rejilla más ancha; los valores más pequeños dan como resultado una rejilla más estrecha.

Comentario de la orden - Etiqueta personalizada asignada a cada orden para facilitar su seguimiento.

Número Mágico - Identificador único que garantiza que las operaciones de este EA se gestionen de forma independiente.

Control de beneficios y riesgos

Objetivo de beneficio diario (divisa) - Cuando se alcanza, todas las posiciones se cierran y la negociación se detiene hasta la siguiente sesión.

% Flotante para Cierre Flotante Combinado - Cierra todas las operaciones cuando las pérdidas flotantes actuales están cubiertas por los beneficios recientes.

Floating% for Critical Floating Closure - Fuerza el cierre de todas las operaciones cuando las pérdidas flotantes superan este umbral crítico, independientemente de los resultados anteriores.

Escalado del Lote de Cobertura

Cuando se acumulan varias posiciones en una dirección, el EA aumenta automáticamente el tamaño del lote de las órdenes de cobertura opuestas, mejorando el equilibrio y el potencial de recuperación.

Número de posiciones para activar la cobertura - Número mínimo de posiciones de COMPRA o VENTA necesarias para activar las órdenes de cobertura opuestas.

Multiplicador del Lote de Cobertura - Multiplica el tamaño del lote de las órdenes de cobertura en relación con el tamaño de la orden original, ayudando a equilibrar la exposición.

Horario de negociación

Hora de inicio - Inicio de la sesión de negociación (hora del servidor).

Duración de la Sesión - Duración de la sesión de negociación en horas. Una vez finalizada la sesión, no se realizan nuevas operaciones hasta la siguiente sesión programada.

OutHourDeletePending - Cuando se establece en true, todas las órdenes pendientes se eliminan automáticamente fuera de las horas de negociación definidas. Si es falso, las órdenes pendientes permanecen activas.

OutHoursClosePositive - Cuando se establece en true, el EA cerrará automáticamente cualquier posición rentable que permanezca abierta fuera del horario de negociación.

Descargo de responsabilidad: Operar en los mercados financieros implica riesgos, y ninguna estrategia puede garantizar beneficios en todas las condiciones. Este Asesor Experto es una herramienta diseñada para ayudarle en sus decisiones de trading, pero sólo debe operar con un capital que pueda permitirse arriesgar. Los ajustes predeterminados se proporcionan como punto de partida y pueden no adaptarse a todos los estilos de negociación o entornos de mercado. Se recomienda probar y ajustar los parámetros a sus necesidades. El autor no puede garantizar resultados específicos, y mediante el uso de este Asesor Experto, usted acepta la plena responsabilidad de sus decisiones comerciales.







