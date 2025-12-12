Riskmanagment by jsforex

Stoppen Sie Overtrading. Schützen Sie Ihr Kapital.

Haben Sie genug von impulsiven Eingängen, Overtrading und Positionen ohne Stop Loss?

Dieser Risikomanager setzt Ihre Disziplin automatisch durch: tägliche Einstiegslimits, obligatorischer Stop Loss und eine harte Risikobegrenzung von 1 % pro Position. Sie konzentrieren sich auf das Setup - die Regeln werden durchgesetzt.

Was Sie bekommen

Blockiert Overtrading - tägliches Einstiegslimit (z. B. 2). Der 3. Einstieg wird geschlossen - nur dieser eine .

1% Risiko pro Position - wenn das Risiko bis zum SL Ihre Obergrenze überschreitet, wird die Position geschlossen (nur diese eine) .

Obligatorischer Stop Loss - jede Position ohne gültigen SL wird sofort geschlossen .

Setzen-und-Vergessen-Disziplin - kontoweite Durchsetzung, 24/5, unter Verwendung der Broker-Server-Zeit.

Wie es funktioniert

Überwacht alle offenen Positionen auf Ihrem Konto (jedes Symbol).

Zählt die heutigen Einträge aus der Historie (nicht nur die offenen), damit nichts durchrutscht.

Schließt nur den Verletzer ; konforme Positionen bleiben unangetastet.

Läuft auch ohne Ticks über OnTimer.

Standard-Regeln

Max Entries / Tag: 2 (einstellbar).

Maximales Risiko / Position: 1% des Saldos (einstellbar).

Gültiger SL erforderlich: fehlender/ungültiger SL → sofortiges Schließen.

Zeitquelle: TimeCurrent() (Broker-Server).

Hedging & Netting: vollständig unterstützt.

Kein Martingale - kein Grid - reines Risikoprogramm.

Funktioniert auch mit mobilen Aufträgen ✅

Platzieren Sie Trades über die MT5 Mobile App und Ihre Regeln gelten weiterhin , solange der EA auf Ihrem Desktop Terminal oder einem VPS läuft.

Mit anderen Worten: Fügen Sie den EA auf PC/VPS hinzu → Sie können Trades vom Telefon aus öffnen/verwalten → der EA setzt die Regeln auf Ihrem Konto durch.

Wichtige Eingaben

MaxEntriesPerDay - tägliche Einstiegsobergrenze (z.B. 2)

RiskPercent - maximales Risiko pro Position (z. B. 1,0 = 1%)

LogVerbose - ausführliche Protokolle auf der Registerkarte "Experten

(Branding, optional) ShowBrandLabel , BrandText , BrandFontSize , BrandColor , BrandX/Y

Schnellstart

Verbinden Sie den EA mit einem Chart (beliebiges Symbol). Stellen Sie Ihre MaxEntriesPerDay und RiskPercent ein. Handeln Sie normal (Desktop oder mobil). Stellen Sie sicher, dass jeder Eintrag einen gültigen SL hat. Prüfen Sie die Registerkarte "Experten" auf klare Gründe, wenn etwas geschlossen wird.

FAQ

Eröffnet dieser EA Trades? Nein - es ist ein Risikomanager. Er überwacht und schließt nur Verstöße.

Schließt er gewinnende Trades? Nur wenn sie keinen gültigen SL haben oder Ihr maximales Risiko pro Position überschreiten.

Was passiert mit dem 3. Handel des Tages? Die letzte Position des Tages wird geschlossen; frühere konforme Transaktionen werden fortgesetzt.

Mobile Nutzung? Vollständig unterstützt, wenn der EA auf einem PC/VPS läuft. Vom Telefon aus eröffnete Trades werden vom EA erzwungen.









