Riskmanagment by jsforex

Deje de operar en exceso. Proteja su capital.

¿Cansado de las entradas impulsivas, las operaciones excesivas y las posiciones sin Stop Loss?
Este gestor de riesgos impone su disciplina automáticamente: límites de entrada diarios, Stop Loss obligatorios y un límite de riesgo del 1% por posición. Usted se concentra en las configuraciones, él aplica las reglas.

Lo que obtiene

  • Bloquea las operaciones excesivas: límite de entrada diario (por ejemplo, 2). La 3ª entrada se cierra - sólo esa.

  • 1% de riesgo por posición - si el riesgo a SL excede su límite, esa posición se cierra (sólo esa).

  • Stop Loss obligatorio: cualquier posición sin un SL válido se cierra inmediatamente.

  • Disciplina de fijar y olvidar - aplicación en toda la cuenta, 24/5, utilizando la hora del servidor del broker.

Cómo funciona

  • Supervisa todas las posiciones abiertas en su cuenta (cualquier símbolo).

  • Cuenta las entradas de hoy del historial (no sólo las abiertas), para que no se escape nada.

  • Cierra sólo el infractor; las posiciones conformes permanecen intactas.

  • Funciona incluso sin ticks a través de OnTimer.

Reglas por defecto

  • Max Entradas / Día: 2 (ajustable).

  • Riesgo máximo / Posición: 1% del saldo (ajustable).

  • SLválido requerido: SL faltante/inválido → cierre inmediato.

  • Fuente de tiempo: TimeCurrent() (servidor del broker).

  • Cobertura y compensación: totalmente compatible.

  • No Martingale - No Grid - utilidad de riesgo puro.

Funciona con órdenes móviles, también ✅.

Realice operaciones desde la aplicación móvil MT5 y sus reglas se seguirán aplicando siempre y cuando el EA se esté ejecutando en su terminal de escritorio o en un VPS.

En otras palabras: conecte el EA en PC/VPS → puede abrir/gestionar operaciones desde el teléfono → el EA aplica las reglas en su cuenta.

Entradas clave

  • MaxEntriesPerDay - límite de entradas diarias (por ejemplo, 2)

  • RiskPercent - riesgo máximo por posición (por ejemplo, 1.0 = 1%)

  • LogVerbose - registros detallados en la pestaña "Expertos

  • (Marca, opcional) ShowBrandLabel , BrandText , BrandFontSize , BrandColor , BrandX/Y

Inicio rápido

  1. Adjunte el EA a un gráfico (cualquier símbolo).

  2. Establezca su MaxEntriesPerDay y RiskPercent .

  3. Opere normalmente (escritorio o móvil). Asegúrese de que cada entrada tiene un SL válido.

  4. Compruebe la pestaña "Expertos" para ver las razones claras cuando se cierra algo.

FAQ

¿Este EA abre operaciones? No, es un gestor de riesgos. Sólo controla y cierra las violaciones.
¿Cierra las operaciones ganadoras? Sólo si carecen de un SL válido o exceden su riesgo máximo por posición.
¿Qué ocurre con la 3ª operación del día? La última entrada del día se cierra; las operaciones anteriores que cumplen los requisitos continúan.
¿Uso móvil? Totalmente compatible cuando el EA se ejecuta en PC/VPS. Las operaciones abiertas desde el teléfono son ejecutadas por el EA.



