Riskmanagment by jsforex
- Utilidades
- Rinor Aliu
- Versión: 2.1
- Actualizado: 12 diciembre 2025
- Activaciones: 5
¿Cansado de las entradas impulsivas, las operaciones excesivas y las posiciones sin Stop Loss?
Este gestor de riesgos impone su disciplina automáticamente: límites de entrada diarios, Stop Loss obligatorios y un límite de riesgo del 1% por posición. Usted se concentra en las configuraciones, él aplica las reglas.
Lo que obtiene
-
Bloquea las operaciones excesivas: límite de entrada diario (por ejemplo, 2). La 3ª entrada se cierra - sólo esa.
-
1% de riesgo por posición - si el riesgo a SL excede su límite, esa posición se cierra (sólo esa).
-
Stop Loss obligatorio: cualquier posición sin un SL válido se cierra inmediatamente.
-
Disciplina de fijar y olvidar - aplicación en toda la cuenta, 24/5, utilizando la hora del servidor del broker.
Cómo funciona
-
Supervisa todas las posiciones abiertas en su cuenta (cualquier símbolo).
-
Cuenta las entradas de hoy del historial (no sólo las abiertas), para que no se escape nada.
-
Cierra sólo el infractor; las posiciones conformes permanecen intactas.
-
Funciona incluso sin ticks a través de OnTimer.
Reglas por defecto
-
Max Entradas / Día: 2 (ajustable).
-
Riesgo máximo / Posición: 1% del saldo (ajustable).
-
SLválido requerido: SL faltante/inválido → cierre inmediato.
-
Fuente de tiempo: TimeCurrent() (servidor del broker).
-
Cobertura y compensación: totalmente compatible.
-
No Martingale - No Grid - utilidad de riesgo puro.
Funciona con órdenes móviles, también ✅.
Realice operaciones desde la aplicación móvil MT5 y sus reglas se seguirán aplicando siempre y cuando el EA se esté ejecutando en su terminal de escritorio o en un VPS.
En otras palabras: conecte el EA en PC/VPS → puede abrir/gestionar operaciones desde el teléfono → el EA aplica las reglas en su cuenta.
Entradas clave
-
MaxEntriesPerDay - límite de entradas diarias (por ejemplo, 2)
-
RiskPercent - riesgo máximo por posición (por ejemplo, 1.0 = 1%)
-
LogVerbose - registros detallados en la pestaña "Expertos
-
(Marca, opcional) ShowBrandLabel , BrandText , BrandFontSize , BrandColor , BrandX/Y
Inicio rápido
-
Adjunte el EA a un gráfico (cualquier símbolo).
-
Establezca su MaxEntriesPerDay y RiskPercent .
-
Opere normalmente (escritorio o móvil). Asegúrese de que cada entrada tiene un SL válido.
-
Compruebe la pestaña "Expertos" para ver las razones claras cuando se cierra algo.
FAQ
¿Este EA abre operaciones? No, es un gestor de riesgos. Sólo controla y cierra las violaciones.
¿Cierra las operaciones ganadoras? Sólo si carecen de un SL válido o exceden su riesgo máximo por posición.
¿Qué ocurre con la 3ª operación del día? La última entrada del día se cierra; las operaciones anteriores que cumplen los requisitos continúan.
¿Uso móvil? Totalmente compatible cuando el EA se ejecuta en PC/VPS. Las operaciones abiertas desde el teléfono son ejecutadas por el EA.