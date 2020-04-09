Visual Spread Monitor Indicator

Visual Spread Monitor: Su herramienta esencial para operar con precisión

Tome el control de sus costes de trading y domine sus entradas en el mercado con el Visual Spread Monitor, el indicador definitivo para el seguimiento y análisis de una de las variables más críticas en el trading: el spread. Diseñado para scalpers, day traders y cualquiera que exija precisión, esta herramienta proporciona una visualización clara y en tiempo real del spread directamente en su gráfico, permitiéndole tomar decisiones de trading más inteligentes e informadas.

Deje de adivinar y empiece a ver. Los diferenciales altos pueden erosionar silenciosamente sus beneficios y convertir las estrategias ganadoras en perdedoras. El Visual Spread Monitor revela el coste real de sus operaciones, permitiéndole evitar condiciones volátiles, identificar los mejores momentos para operar y proteger su capital con una claridad inigualable.

La lógica del Visual Spread Monitor

Este indicador se basa en un principio sencillo pero potente: proporcionar a los operadores datos procesables sobre el diferencial de mercado. Funciona en una ventana dedicada en su gráfico, asegurando que su análisis de precios permanezca limpio y sin obstrucciones.

He aquí un desglose detallado de su lógica central:

  1. Trazado del diferencial en tiempo real: En esencia, el indicador captura el valor del diferencial en cada tick y lo traza como un gráfico de línea continua. Esto le da una comprensión inmediata e intuitiva de la propagación actual y su historia reciente. Puede ver al instante si el diferencial es estable, está en alza o tiende a subir, lo que le permite adaptar su estrategia en consecuencia.

  2. Umbral de diferencial personalizado: La característica analítica clave es la entrada SpreadThreshold. Usted define un nivel de diferencial específico en puntos que considera significativo. A continuación, el indicador supervisa diligentemente el diferencial en relación con este nivel.

  3. Cruce del umbral: El indicador está programado para registrar dos eventos críticos, que están diseñados para el análisis y no como señales directas de compra o venta:

    • Cruce del umbral: Cuando el diferencial, que antes estaba en el umbral definido o por debajo de él, de repente lo supera, el indicador registra este evento. Se trata de una advertencia crucial de que los costes de negociación están aumentando, a menudo debido a la baja liquidez o a la alta volatilidad (como durante la publicación de noticias).

    • Umbral cruzado a la baja: Cuando el diferencial, que antes estaba por encima de su umbral, vuelve a un nivel igual o inferior, el indicador también registra este evento. Esto indica que las condiciones del mercado pueden estar estabilizándose y que podría ser más seguro entrar en una operación.

  4. Filtro inteligente de señales: Para evitar una avalancha de notificaciones durante condiciones agitadas, el indicador incluye una función única de BarsDelay. Cuando está activada, asegura que después de que se registre un evento de cruce de umbral, no se registrarán nuevos eventos durante un número especificado de barras. Este filtro inteligente garantiza que sólo se preste atención a los cambios significativos y sostenidos en el diferencial, y no a las fluctuaciones menores y fugaces.

  5. Registro profesional: Para los operadores serios que analizan el comportamiento del mercado, Visual Spread Monitor incluye un completo sistema de registro. Puede elegir que todos los eventos de cruce de umbral se impriman en el diario de expertos o se guarden en un archivo de registro dedicado. Estos datos son muy valiosos para revisar cómo se comporta el spread de su broker en diferentes momentos del día o durante eventos específicos del mercado, ayudándole a construir un plan de trading más sólido.

Características principales

  • Visualización nítida: Traza el spread actual en una ventana separada y fácil de leer.

  • Umbral personalizable: Establezca un nivel de diferencial que le interese y reciba registros detallados cuando se supere.

  • Filtrado inteligente de eventos: Evite el ruido con la función de retardo de barras, asegurándose de que sólo se centra en los cambios significativos en el diferencial.

  • Registro avanzado de datos: Registre todos los eventos del diferencial en el terminal o en un archivo para un análisis histórico en profundidad. El sistema incluye rotación automática del archivo de registro para gestionar el tamaño.

  • Totalmente personalizable: Cambie el color de la línea de spread y todos los parámetros para que se adapten perfectamente a su estilo de negociación y configuración de gráficos.

  • Ayuda para la negociación manual: Incluye una entrada LotSize como un recordatorio conveniente en el gráfico para su ejecución de operaciones manuales.

  • Ligero y eficaz: El indicador está optimizado para funcionar sin ralentizar su terminal MetaTrader.

¿Para quién es?

El Visual Spread Monitor es una herramienta indispensable para:

  • Scalpers: Que necesitan entrar y salir de operaciones con precisión quirúrgica al menor coste posible.

  • Operadores de noticias: Que deben vigilar la ampliación del diferencial durante acontecimientos económicos de gran impacto.

  • Operadores manuales: Que desean sincronizar perfectamente sus entradas cuando el diferencial es más favorable.

  • Analistas de sistemas: Que necesitan datos fiables sobre los diferenciales para realizar pruebas retrospectivas de estrategias o evaluar las condiciones de un corredor.

Invierta en el éxito de sus operaciones. Por sólo 30 $, el Visual Spread Monitor le ofrece la ventaja profesional que necesita para navegar por los mercados con confianza. Añádalo a sus herramientas hoy mismo y no vuelva a ser víctima de los diferenciales altos.

