The AInalyzer Automated AI Chart Analysis

Análisis Gráfico Profesional - AI-Powered & Visually Enhanced

El AInalyzer es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aprovecha la inteligencia artificial para analizar las estructuras del mercado y automáticamente coloca objetos visuales directamente en sus gráficos.

En lugar de pasar horas examinando manualmente los gráficos, obtendrá una visión clara de los niveles de soporte, zonas de resistencia, estructuras de tendencia, y las posibles oportunidades de trading en poco tiempo - todo lógicamente presentado, visualmente marcado, y disponible al alcance de su mano.





Acceso anticipado: Como usuario, se unirá a nuestra comunidad, proporcionará comentarios y participará activamente en el desarrollo del producto.

Características principales

Análisis de mercado basado en IA : reconocimiento automático de patrones, niveles precisos y objetos gráficos.

: reconocimiento automático de patrones, niveles precisos y objetos gráficos. Análisis Multi-Marco Temporal - análisis simultáneo a través de diferentes marcos temporales como H4, H1, y M15 para una visión completa del mercado.

- análisis simultáneo a través de diferentes marcos temporales como H4, H1, y M15 para una visión completa del mercado. Análisis técnico avanzado - soporte/resistencia, estructura de tendencia, Fibonacci, patrones gráficos

- soporte/resistencia, estructura de tendencia, Fibonacci, patrones gráficos Objetos gráficos inteligentes - más de 25 objetos, señales y anotaciones colocados automáticamente

- más de 25 objetos, señales y anotaciones colocados automáticamente Modo automático y manual : análisis bajo demanda o automatizado a intervalos regulares

Gestión del riesgo: zonas de negociación con stops, entradas y ganancias netas claramente marcados, incluidas recomendaciones de comportamiento.





Ventajas para los operadores

Ahorro de más de 10 horas a la semana gracias al análisis automatizado del mercado

Niveles precisos de entrada y salida basados en la estructura del mercado

Análisis coherente sin sesgos emocionales

Aprenda patrones gráficos directamente a través de visualizaciones potenciadas por IA





¿Para quién es The AInalyzer?

Operadores diarios

Swing Traders

Educadores y entrenadores

Empresas de Prop Trading



Ejemplos de uso Day Trading: Identifique configuraciones en gráficos de M5 a semana en cuestión de minutos

Identifique configuraciones en gráficos de M5 a semana en cuestión de minutos Swing Trading: Analice estructuras diarias y semanales de forma más eficiente

Analice estructuras diarias y semanales de forma más eficiente Educación: Utilice los análisis visuales como material didáctico para estudiantes o clientes de coaching.

Soporte y actualizaciones Actualizaciones periódicas y mejoras de la IA

Tutoriales en vídeo y documentación

Asistencia rápida

Importante Para que el AInalyzer funcione en MetaTrader,"https://Softdot.Studio" debe ser añadido a los dominios permitidos de la terminal.



El AInalyzer no es un indicador más, es tu asistente personal de trading.



