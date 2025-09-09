The AInalyzer Automated AI Chart Analysis

Análisis Gráfico Profesional - AI-Powered & Visually Enhanced

El AInalyzer es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aprovecha la inteligencia artificial para analizar las estructuras del mercado y automáticamente coloca objetos visuales directamente en sus gráficos.

En lugar de pasar horas examinando manualmente los gráficos, obtendrá una visión clara de los niveles de soporte, zonas de resistencia, estructuras de tendencia, y las posibles oportunidades de trading en poco tiempo - todo lógicamente presentado, visualmente marcado, y disponible al alcance de su mano.


Acceso anticipado: Como usuario, se unirá a nuestra comunidad, proporcionará comentarios y participará activamente en el desarrollo del producto.

Características principales

  • Análisis de mercado basado en IA: reconocimiento automático de patrones, niveles precisos y objetos gráficos.
  • Análisis Multi-Marco Temporal - análisis simultáneo a través de diferentes marcos temporales como H4, H1, y M15 para una visión completa del mercado.
  • Análisis técnico avanzado - soporte/resistencia, estructura de tendencia, Fibonacci, patrones gráficos
  • Objetos gráficos inteligentes - más de 25 objetos, señales y anotaciones colocados automáticamente
  • Modo automático y manual: análisis bajo demanda o automatizado a intervalos regulares
  • Gestión del riesgo: zonas de negociación con stops, entradas y ganancias netas claramente marcados, incluidas recomendaciones de comportamiento.


Ventajas para los operadores

  • Ahorro de más de 10 horas a la semana gracias al análisis automatizado del mercado
  • Niveles precisos de entrada y salida basados en la estructura del mercado
  • Análisis coherente sin sesgos emocionales
  • Aprenda patrones gráficos directamente a través de visualizaciones potenciadas por IA


¿Para quién es The AInalyzer?

  • Operadores diarios
  • Swing Traders
  • Educadores y entrenadores
  • Empresas de Prop Trading


Ejemplos de uso

  • Day Trading: Identifique configuraciones en gráficos de M5 a semana en cuestión de minutos
  • Swing Trading: Analice estructuras diarias y semanales de forma más eficiente
  • Educación: Utilice los análisis visuales como material didáctico para estudiantes o clientes de coaching.


Soporte y actualizaciones

  • Actualizaciones periódicas y mejoras de la IA
  • Tutoriales en vídeo y documentación
  • Asistencia rápida
  • Importante Para que el AInalyzer funcione en MetaTrader,"https://Softdot.Studio" debe ser añadido a los dominios permitidos de la terminal.


El AInalyzer no es un indicador más, es tu asistente personal de trading.


Sebastian Kaestner
798
Sebastian Kaestner 2025.09.12 16:06 
 

Fantastic! Analyses are displayed on the chart, exactly as described. And this analysis isn't nonsense; it's exactly what a trader needs, regardless of the strategy they choose to use! In the "Trading Strategy" window, you can not only enter the strategy, but also configure things like the language of the object description or the colors of the respective zones. This is completely new to me, and I'm absolutely thrilled! But what you do with it, of course, depends on each individual trader. Maurice's support is also excellent! They help you immediately if you have any questions or problems. Thank you for the great product!

Maurice Tusche
3951
Respuesta del desarrollador Maurice Tusche 2025.09.23 15:46
Hello Sebastian!
Thank you so much for sharing your experience. We’re truly glad to know The AInalyzer is adding value to your trading journey.
Your enthusiasm motivates us to keep improving and delivering even more powerful features in the future.
It’s great to have you with us!
