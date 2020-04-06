What The RSI Gold Version

What the RSI (Gold) es la versión mejorada de la popular estrategia de reversión a la media RSI, ahora mejorada con protección contra caídas de nivel profesional y aplicación de la recompensa por riesgo. Construida sobre la base de señales de reversión RSI y filtrado de tendencia ADX, esta versión está diseñada para operadores que exigen una gestión de operaciones más inteligente y un rendimiento constante a largo plazo.

Lógica de la estrategia:

Reversión media basada en RSI: El EA entra en operaciones cuando el precio se considera sobrecomprado o sobrevendido, basándose en niveles de RSI personalizables.

Filtro de tendencia ADX: Las operaciones sólo se realizan cuando el ADX confirma que la tendencia es débil o inexistente, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan retrocesos.

Explicación de las entradas:

Marco temporal: seleccione el marco temporal del gráfico utilizado para la lógica de RSI y ADX.

Periodo RSI - Define la sensibilidad de las señales RSI. Periodos más cortos = señales más rápidas.

Límite superior del RSI - Umbral de sobrecompra (por ejemplo, 70).

Límite inferior del RSI - Umbral de sobreventa (por ejemplo, 30).

Período ADX - Período de suavizado para el cálculo del ADX.

Corte ADX - Las operaciones sólo se producen cuando el ADX está por debajo de este valor (por ejemplo, 25), lo que indica un mercado sin tendencia.

Tamaño del Lote - Tamaño fijo de la operación.

Take Profit (% Decimal) - Objetivo de ganancia basado en un porcentaje del precio de entrada.

Stop Loss (% Decimal) - Stop loss basado en un porcentaje del precio de entrada.

Drawdown Protection (% Decimal) - Cuál es el saldo mínimo de la cuenta que desea que el EA reduzca. 0.5 es 50%, por lo tanto la mitad del balance inicial, 0.75 es 75%, por lo tanto 3/4 de su cuenta permanecerá intacta. Nota: esto se basa en el saldo que desea proteger en la cuenta.

Riesgo/Recompensa positivo: si es verdadero, la cuenta sólo operará si el Take Profit es mayor o igual que el Stop Loss.

Características Premium (Sólo Oro):

Protección contra Drawdown: Detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza un umbral máximo de Drawdown. Ayuda a preservar el capital en condiciones de mercado desfavorables.

Cumplimiento positivo de la recompensa por riesgo: Garantiza que las operaciones sólo se ejecuten cuando la relación entre Take Profit y Stop Loss sea favorable, lo que ayuda a filtrar las configuraciones con escaso potencial y a mejorar las expectativas a largo plazo.

Listo para operar: Esta versión está diseñada para pruebas en tiempo real, pruebas de empresas de utilería y pruebas optimizadas a futuro sin comprometer la seguridad.

Ideal para:

Traders que desean un control más estricto del riesgo

Evitar configuraciones de baja recompensa/riesgo

Estrategias de pruebas a plazo con reglas estrictas

Implementaciones con dinero real que necesitan redes de seguridad

Si le gusta la lógica de la versión gratuita, pero desea filtrar las configuraciones perdedoras, proteger su saldo y aplicar una planificación más inteligente de las operaciones, What the RSI (Gold) es la actualización que estaba buscando.

Pruebe de forma más inteligente. Opere más seguro. Optimice mejor.

Obtenga What the RSI (Gold) y tome el control total de su estrategia de reversión a la media.



