Advanced Trend and Reversal Detection Tool

Der Trend- und Umkehrindikator ist ein benutzerdefinierter Indikator, der Händlern helfen soll, Trendrichtungen, Umkehrpunkte und wahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen. Er nutzt fortschrittliche mathematische Berechnungen, um das Marktverhalten zu analysieren und potenzielle Wendepunkte mit großer Genauigkeit hervorzuheben.

Dieser Indikator misst den Kauf- und Verkaufsdruck über einen bestimmten Zeitraum und zeigt, welche Seite die Kontrolle hat. Er bietet eine klare visuelle Darstellung von Trendzonen, Umkehrpfeilen und Momentumsignalen in einem separaten Indikatorfenster.

Wichtigste Vorteile

  • Klare Trendvisualisierung durch farbige Histogramme

  • Erkennung von Trendumkehrungen durch Pfeile an Schlüsselpunkten

  • Hervorhebung starker Momentum-Verschiebungen mit Peak-Markern

  • Filtert Marktrauschen durch intelligente Glättung heraus

  • Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten

  • Geeignet für Scalping, Intraday- und Swing-Trading

  • Kann als primäres Signal oder Bestätigungswerkzeug verwendet werden

Wie man ihn benutzt

  1. Bringen Sie den Indikator in Ihrem Chart an.

  2. Verwenden Sie die Histogrammbalken, um den aktuellen Trend zu erkennen:

    • Rote Balken zeigen eine bullische Zone an

    • Blaue Balken weisen auf eine rückläufige Zone hin.

  3. Achten Sie auf Pfeile, die mögliche Umkehrungen signalisieren.

  4. Verwenden Sie die gelben Balken als Momentum-Peak-Indikatoren, um Bereiche mit hoher Aktivität zu identifizieren.

Eingabeparameter

  • Glättung - Glättet die Preiskurve, um Rauschen zu reduzieren

  • Fenster - Legt fest, wie viele Balken für die Trendanalyse verwendet werden sollen

  • Preis - Wählt aus, welcher Preis analysiert werden soll (Close, Open, High, etc.)

  • ShiftValues - Optionale Verschiebung der Indikatorwerte zur besseren Ausrichtung

Warum Trend- und Reversal-Indikator verwenden?

  • Einfaches und intuitives visuelles Layout

  • Fortgeschrittene Berechnungen hinter den Kulissen

  • Hilft falsche Signale zu reduzieren

  • Kein Neuzeichnen von Signalen

  • Verbessert das Timing von Einstieg und Ausstieg


