Advanced Trend and Reversal Detection Tool

Der Trend- und Umkehrindikator ist ein benutzerdefinierter Indikator, der Händlern helfen soll, Trendrichtungen, Umkehrpunkte und wahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen. Er nutzt fortschrittliche mathematische Berechnungen, um das Marktverhalten zu analysieren und potenzielle Wendepunkte mit großer Genauigkeit hervorzuheben.

Dieser Indikator misst den Kauf- und Verkaufsdruck über einen bestimmten Zeitraum und zeigt, welche Seite die Kontrolle hat. Er bietet eine klare visuelle Darstellung von Trendzonen, Umkehrpfeilen und Momentumsignalen in einem separaten Indikatorfenster.

Wichtigste Vorteile

Klare Trendvisualisierung durch farbige Histogramme

Erkennung von Trendumkehrungen durch Pfeile an Schlüsselpunkten

Hervorhebung starker Momentum-Verschiebungen mit Peak-Markern

Filtert Marktrauschen durch intelligente Glättung heraus

Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten

Geeignet für Scalping, Intraday- und Swing-Trading

Kann als primäres Signal oder Bestätigungswerkzeug verwendet werden

Wie man ihn benutzt

Bringen Sie den Indikator in Ihrem Chart an. Verwenden Sie die Histogrammbalken, um den aktuellen Trend zu erkennen: Rote Balken zeigen eine bullische Zone an

Blaue Balken weisen auf eine rückläufige Zone hin. Achten Sie auf Pfeile, die mögliche Umkehrungen signalisieren. Verwenden Sie die gelben Balken als Momentum-Peak-Indikatoren, um Bereiche mit hoher Aktivität zu identifizieren.

Eingabeparameter

Glättung - Glättet die Preiskurve, um Rauschen zu reduzieren

Fenster - Legt fest, wie viele Balken für die Trendanalyse verwendet werden sollen

Preis - Wählt aus, welcher Preis analysiert werden soll (Close, Open, High, etc.)

ShiftValues - Optionale Verschiebung der Indikatorwerte zur besseren Ausrichtung

Warum Trend- und Reversal-Indikator verwenden?

Einfaches und intuitives visuelles Layout

Fortgeschrittene Berechnungen hinter den Kulissen

Hilft falsche Signale zu reduzieren

Kein Neuzeichnen von Signalen

Verbessert das Timing von Einstieg und Ausstieg



