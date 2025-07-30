Advanced Trend and Reversal Detection Tool
- Indikatoren
- George Njau Ngugi
- Version: 0.25
- Aktivierungen: 5
Der Trend- und Umkehrindikator ist ein benutzerdefinierter Indikator, der Händlern helfen soll, Trendrichtungen, Umkehrpunkte und wahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen. Er nutzt fortschrittliche mathematische Berechnungen, um das Marktverhalten zu analysieren und potenzielle Wendepunkte mit großer Genauigkeit hervorzuheben.
Dieser Indikator misst den Kauf- und Verkaufsdruck über einen bestimmten Zeitraum und zeigt, welche Seite die Kontrolle hat. Er bietet eine klare visuelle Darstellung von Trendzonen, Umkehrpfeilen und Momentumsignalen in einem separaten Indikatorfenster.
Wichtigste Vorteile
-
Klare Trendvisualisierung durch farbige Histogramme
-
Erkennung von Trendumkehrungen durch Pfeile an Schlüsselpunkten
-
Hervorhebung starker Momentum-Verschiebungen mit Peak-Markern
-
Filtert Marktrauschen durch intelligente Glättung heraus
-
Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten
-
Geeignet für Scalping, Intraday- und Swing-Trading
-
Kann als primäres Signal oder Bestätigungswerkzeug verwendet werden
Wie man ihn benutzt
-
Bringen Sie den Indikator in Ihrem Chart an.
-
Verwenden Sie die Histogrammbalken, um den aktuellen Trend zu erkennen:
-
Rote Balken zeigen eine bullische Zone an
-
Blaue Balken weisen auf eine rückläufige Zone hin.
-
-
Achten Sie auf Pfeile, die mögliche Umkehrungen signalisieren.
-
Verwenden Sie die gelben Balken als Momentum-Peak-Indikatoren, um Bereiche mit hoher Aktivität zu identifizieren.
Eingabeparameter
-
Glättung - Glättet die Preiskurve, um Rauschen zu reduzieren
-
Fenster - Legt fest, wie viele Balken für die Trendanalyse verwendet werden sollen
-
Preis - Wählt aus, welcher Preis analysiert werden soll (Close, Open, High, etc.)
-
ShiftValues - Optionale Verschiebung der Indikatorwerte zur besseren Ausrichtung
Warum Trend- und Reversal-Indikator verwenden?
-
Einfaches und intuitives visuelles Layout
-
Fortgeschrittene Berechnungen hinter den Kulissen
-
Hilft falsche Signale zu reduzieren
-
Kein Neuzeichnen von Signalen
-
Verbessert das Timing von Einstieg und Ausstieg