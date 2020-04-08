Advanced Trend and Reversal Detection Tool
- Indicadores
- George Njau Ngugi
- Versión: 0.25
- Activaciones: 5
El Indicador de Tendencia y Reversión es un indicador personalizado diseñado para ayudar a los operadores a identificar la dirección de la tendencia, los puntos de reversión y las configuraciones comerciales de alta probabilidad. Utiliza cálculos matemáticos avanzados para analizar el comportamiento del mercado y destacar los posibles puntos de inflexión con gran precisión.
Este indicador mide la presión de compra y venta durante un periodo definido y muestra qué lado tiene el control. Proporciona una visualización clara de las zonas de tendencia, las flechas de inversión y las señales de impulso en una ventana independiente del indicador.
Principales ventajas
-
Clara visualización de la tendencia mediante histogramas de colores
-
Detecta los cambios de tendencia con flechas en los puntos clave
-
Destaca los fuertes cambios de impulso con marcadores de picos
-
Filtra el ruido del mercado mediante un suavizado inteligente
-
Funciona en todos los plazos e instrumentos
-
Adecuado para scalping, intradía y swing trading
-
Puede utilizarse como señal principal o herramienta de confirmación
Cómo utilizarlo
-
Coloque el indicador en su gráfico.
-
Utilice las barras del histograma para identificar la tendencia actual:
-
Las barras rojas indican una zona alcista
-
Las barras azules indican una zona bajista
-
-
Esté atento a las flechas que indican posibles retrocesos.
-
Utilice las barras amarillas como indicadores de picos de impulso para identificar las zonas de alta actividad.
Parámetros de entrada
-
Suavizado - Suaviza la curva de precios para reducir el ruido.
-
Ventana - Define cuántas barras se utilizarán en el análisis de tendencia.
-
Precio - Selecciona qué precio analizar (Cierre, Apertura, Máximo, etc.)
-
ShiftValues - Desplazamiento opcional de los valores del indicador para una mejor alineación
¿Por qué utilizar el Indicador de Tendencia y Revés?
-
Diseño visual sencillo e intuitivo
-
Cálculos avanzados entre bastidores
-
Ayuda a reducir las señales falsas
-
No se repintan las señales
-
Mejora la sincronización de entrada y salida