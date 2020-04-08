Advanced Trend and Reversal Detection Tool

El Indicador de Tendencia y Reversión es un indicador personalizado diseñado para ayudar a los operadores a identificar la dirección de la tendencia, los puntos de reversión y las configuraciones comerciales de alta probabilidad. Utiliza cálculos matemáticos avanzados para analizar el comportamiento del mercado y destacar los posibles puntos de inflexión con gran precisión.

Este indicador mide la presión de compra y venta durante un periodo definido y muestra qué lado tiene el control. Proporciona una visualización clara de las zonas de tendencia, las flechas de inversión y las señales de impulso en una ventana independiente del indicador.

Principales ventajas

Clara visualización de la tendencia mediante histogramas de colores

Detecta los cambios de tendencia con flechas en los puntos clave

Destaca los fuertes cambios de impulso con marcadores de picos

Filtra el ruido del mercado mediante un suavizado inteligente

Funciona en todos los plazos e instrumentos

Adecuado para scalping, intradía y swing trading

Puede utilizarse como señal principal o herramienta de confirmación

Cómo utilizarlo

Coloque el indicador en su gráfico. Utilice las barras del histograma para identificar la tendencia actual: Las barras rojas indican una zona alcista

Las barras azules indican una zona bajista Esté atento a las flechas que indican posibles retrocesos. Utilice las barras amarillas como indicadores de picos de impulso para identificar las zonas de alta actividad.

Parámetros de entrada

Suavizado - Suaviza la curva de precios para reducir el ruido.

Ventana - Define cuántas barras se utilizarán en el análisis de tendencia.

Precio - Selecciona qué precio analizar (Cierre, Apertura, Máximo, etc.)

ShiftValues - Desplazamiento opcional de los valores del indicador para una mejor alineación

¿Por qué utilizar el Indicador de Tendencia y Revés?

Diseño visual sencillo e intuitivo

Cálculos avanzados entre bastidores

Ayuda a reducir las señales falsas

No se repintan las señales

Mejora la sincronización de entrada y salida



