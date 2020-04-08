Advanced Trend and Reversal Detection Tool

El Indicador de Tendencia y Reversión es un indicador personalizado diseñado para ayudar a los operadores a identificar la dirección de la tendencia, los puntos de reversión y las configuraciones comerciales de alta probabilidad. Utiliza cálculos matemáticos avanzados para analizar el comportamiento del mercado y destacar los posibles puntos de inflexión con gran precisión.

Este indicador mide la presión de compra y venta durante un periodo definido y muestra qué lado tiene el control. Proporciona una visualización clara de las zonas de tendencia, las flechas de inversión y las señales de impulso en una ventana independiente del indicador.

Principales ventajas

  • Clara visualización de la tendencia mediante histogramas de colores

  • Detecta los cambios de tendencia con flechas en los puntos clave

  • Destaca los fuertes cambios de impulso con marcadores de picos

  • Filtra el ruido del mercado mediante un suavizado inteligente

  • Funciona en todos los plazos e instrumentos

  • Adecuado para scalping, intradía y swing trading

  • Puede utilizarse como señal principal o herramienta de confirmación

Cómo utilizarlo

  1. Coloque el indicador en su gráfico.

  2. Utilice las barras del histograma para identificar la tendencia actual:

    • Las barras rojas indican una zona alcista

    • Las barras azules indican una zona bajista

  3. Esté atento a las flechas que indican posibles retrocesos.

  4. Utilice las barras amarillas como indicadores de picos de impulso para identificar las zonas de alta actividad.

Parámetros de entrada

  • Suavizado - Suaviza la curva de precios para reducir el ruido.

  • Ventana - Define cuántas barras se utilizarán en el análisis de tendencia.

  • Precio - Selecciona qué precio analizar (Cierre, Apertura, Máximo, etc.)

  • ShiftValues - Desplazamiento opcional de los valores del indicador para una mejor alineación

¿Por qué utilizar el Indicador de Tendencia y Revés?

  • Diseño visual sencillo e intuitivo

  • Cálculos avanzados entre bastidores

  • Ayuda a reducir las señales falsas

  • No se repintan las señales

  • Mejora la sincronización de entrada y salida


