Market Structure Break of Structure MT4

Estructura de Mercado - Ruptura de Estructura (MS-BOS) para MT4

Añadido panel simple en el centro derecho del gráfico - indicando la dirección del último nivel BOS cancelado para el conjunto principal de Timeframes. Este panel se puede desactivar en los parámetros

Todos mis indicadores funcionan sólo en barras cerradas, no repintan ningún valor (si no se menciona lo contrario en la descripción). Así que son totalmente compatibles con autotrading, y están listos para hacer análisis técnico cualitativo.

Estructura de Mercado - Ruptura de Estructura. El indicador se basa en puntos pivote (los llamados "fractales"), que pinta en el gráfico con "diamantes" por encima y por debajo del precio en los puntos, donde que los pivotes se producen.

El punto de pivote es una barra de precio (vela), que High está por encima de Highs de determinado número de velas vecinas a la izquierda y a la derecha de la misma.En comparaciónconlos análogosexistentes, en la configuración de este indicador puede especificar el número de barras a la izquierda (1), así como el número de barras a la derecha (2). Si (2) se especifica 0, a la izquierda y a la derecha se toman idénticos como por (1).

Ruptura de Estructura - es el cierre, o penetración, de alguna, junto al nivel pivote, vela de precio por encima (si es punto Alto) o por debajo (si es punto Bajo) del nivel Pivote. El parámetro (3) en la configuración del indicador representa el tipo de ruptura: "0" - significa penetrante (máximo alto o mínimo bajo de esa barra penetra el nivel Pivot), mientras que "1" significa precio de cierre de la vela que "rompe" algún nivel Pivot, que tiene que estar por encima o por debajo de ese nivel Pivot después del cierre de la barra.

Otros productos de este autor
Market Structure Break of Structure MT5
Ilya Malev
Indicadores
Estructura de Mercado - Ruptura de Estructura (MS-BOS) para MT5 Añadido panel simple en el centro derecho del gráfico - indicando la dirección del último nivel BOS cancelado para el conjunto principal de Timeframes. Este panel se puede desactivar en los parámetros Todos mis indicadores funcionan sólo en barras cerradas, no repintan ningún valor (si no se menciona lo contrario en la descripción). Así que son totalmente compatibles con autotrading, y están listos para hacer análisis técnico cual
danmar
2219
danmar 2025.11.21 13:00 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

jesusmartin2007
54
jesusmartin2007 2025.11.20 00:16 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

