Market Structure Break of Structure MT5

Marktstruktur - Bruch der Struktur (MS-BOS) für MT5

Es wurde ein einfaches Dashboard in der rechten Mitte des Charts hinzugefügt, das die Richtung des letzten aufgehobenen BOS-Levels für die Hauptgruppe der Timeframes anzeigt. Dieses Panel kann in den Parametern ausgeschaltet werden



Alle meine Indikatoren arbeiten nur bei geschlossenen Bars, sie zeigen keine Werte an (wenn es nicht anders in der Beschreibung steht). Damit sind sie voll kompatibel mit dem Autotrading, und sind bereit, qualitative technische Analysen zu machen.

Marktstruktur - Bruch der Struktur. Der Indikator basiert auf Pivot-Punkten (sog. "Fraktale"), die er auf dem Chart mit "Diamanten" über und unter dem Preis in den Punkten malt, in denen diese Pivots auftreten.



Der Pivot-Punkt ist ein Preisbalken (Kerze), dessen Hoch über den Hochs einer bestimmten Anzahl von benachbarten Kerzen links und rechts davon liegt. I m Vergleichzu und können Sie in den Einstellungen dieses Indikators die Anzahl der Balken auf der linken Seite (1) und auf der rechten Seite (2) angeben. Wenn (2) mit 0 angegeben wird, werden links und rechts identisch wie bei (1) genommen.

Break of Structure - ist das Schließen oder Durchdringen einiger, neben dem Pivot-Level, Preiskerzen oberhalb (wenn High Point) oder unterhalb (wenn Low Point) des Pivot-Levels. Parameter (3) in den Einstellungen des Indikators steht für die Art des Durchbruchs: "0" - steht für das Durchbrechen (maximales Hoch oder minimales Tief dieses Balkens durchdringt das Pivot-Niveau), während "1" für den Schlusskurs der Kerze steht, die ein Pivot-Niveau "durchbricht", das nach dem Schließen des Balkens über oder unter diesem Pivot-Niveau liegen muss.