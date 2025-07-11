Market Structure Break of Structure MT4
- Ilya Malev
- Версия: 2.10
- Обновлено: 26 декабря 2025
- Активации: 5
Market Structure - Break of Structure (MS-BOS) для MT4
Добавлена простая панель справа в центре графика, отображающая направления последней смены направления (BOS) индикатора с текущими настройками на основном наборе ТФ. Панель можно отключить в параметрах
Все мои индикаторы работают только по закрытию баров, и не осуществляют перерисовки уже отрисованных значений (если в описании специально не указано иное). Т.о. полностью подходят для автоторговли и для осуществления качественного тех. анализа.
Структура рынка - Слом структуры. Индикатор основан на точках разворота (также называемых "фракталами"), которые он отрисовывает на графике "ромбиками" выше и ниже цены в тех местах, где находятся данные точки разворота.
