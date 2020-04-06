Golderon MT5

MT4-Version hier

Wir stellen Ihnen Golderon EA vor, ein vollautomatisches Handelssystem (Expert Advisor), das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Dieses Expertensystem ist das Ergebnis umfangreicher Forschung, fortschrittlicher algorithmischer Modellierung und präziser Optimierung auf der Grundlage von über zehn Jahren realer historischer Marktdaten.

Golderon EA implementiert eine Intraday-Swing-Trading-Strategie, die für die Zeitrahmen M15, M30 und H1 optimiert ist, und identifiziert Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit bei gleichzeitiger robuster Risikokontrolle.

Integriertes Risikomanagement Die eingebaute Logik sorgt für rechtzeitige Stop-Loss-Anpassungen und dynamischen Kapitalschutz bei volatilen Marktbedingungen.

Strenge Positionskontrolle Das System begrenzt das Risiko auf maximal drei gleichzeitige Trades in dieselbe Richtung , um die Stabilität des Kontostandes zu wahren und den Drawdown zu minimieren.

Hohe Signalgenauigkeit Durch die Verwendung einer fortschrittlichen Einstiegslogik und Signalfilterung erreicht das System ein bemerkenswertes durchschnittliches Verhältnis von ca. 40:1 zwischen profitablen und unprofitablen Einträgen. Im Falle eines suboptimalen Einstiegs wartet Golderon entweder ab oder eröffnet eine sorgfältig verwaltete Position in der gleichen Richtung.

Maßgeschneidert für den Goldmarkt Golderon ist keine Einheitslösung. Er wurde speziell entwickelt, um sich an die einzigartige Volatilität und die Verhaltensmuster des Goldmarktes anzupassen.

☝️For Optimale Leistung, Golderon EA erfordert ein Handelskonto mit einem Hebel von mindestens 1:100 .



Detaillierte Beschreibung einiger Funktionen:

Art des Ausführungsauftrags - geben Sie die Art des Handelsvolumens ein, die von Ihrem Broker verlangt wird.

Lot - die grundlegende Handelsgröße in Lots.

Autolot-Saldo - die grundlegende Handelsgröße wird entsprechend dem Kontostand angepasst.

Beispiel: Lot = 0,02, Autolot-Saldo = 400 ... Wenn Ihr Konto 2000,- hat, dann ist die Lotgröße 0,1 (2000 ÷ 400 = 5 × 0,02 = 0,1 Lot)

Lot x - Vielfaches des Lots für den nächsten Handel in der gleichen Richtung wie der vorherige.



Min. distance - der minimale Abstand für den nächsten Handel in der gleichen Richtung wie der vorherige.

TP2 - Ziel Take Profit, Gewinn in Punkten, bei dem der gesamte Handel geschlossen wird.

TP1 - Gewinn in Punkten, bei denen nur ein Teil des Handels geschlossen wird.

Beispiel: TP1 Lot % = 50, TP1 = 300, TP2 = 2000 ... Bei einem Gewinn von 300 Punkten werden 50% des Handels geschlossen. Der restliche Teil wird bei TP2 mit einem Gewinn von 2000 Punkten oder bei SL (Trailing SL) geschlossen.

Trailing TP - wenn der Handel im Verlust ist, wird der Abstand zu TP2 schrittweise verringert.

Beispiel: Trailing-TP-Startverlust = 500, Trailing-TP-Abstand = 800 ... ausgehend von einem Verlust von 500 Punkten, setzen Sie TP2 auf einen Abstand von 800 Punkten zum aktuellen Kurs (d.h. +300 Punkte Gewinn). Bei einem Verlust von 600 Punkten setzen Sie TP2 auf 800 Punkte vom aktuellen Kurs (d.h. +200 Punkte Gewinn), usw. Der Mindestgewinn für TP2 ist der Wert von BE+ unten.

SL auf BE - bei einem bestimmten Gewinn in Punkten, setzen Sie SL auf den angegebenen Gewinn von BE+.

Beispiel: SL auf BE = 150, BE+ = 10 ... bei einem Gewinn von 150 Punkten, setzen Sie SL (sichern Sie den Handel) auf einen Gewinn von 10 Punkten.

Trailing SL - wenn der Handel im Gewinn ist, wird der Abstand zum SL schrittweise verringert (Begrenzung des möglichen Verlusts).

Beispiel: Trailing-SL-Startgewinn = 200, Trailing-SL-Abstand = 300 ... ausgehend von einem Gewinn von 200 Punkten, setzen Sie SL auf einen Abstand von 300 Punkten zum aktuellen Kurs (d.h. -100 Punkte Verlust). Bei einem Gewinn von 300 Punkten setzen Sie SL 300 Punkte vom aktuellen Kurs entfernt (d. h. 0 Punkte Verlust). Bei einem Gewinn von 400 Punkten setzen Sie SL 300 Punkte vom aktuellen Kurs (d. h. +100 Punkte Gewinn) usw.

Time closing - 150 ... schließt den Handel nach 150 Minuten ab Eröffnung, wenn der Handel nicht gegen Verlust gesichert und auch nicht im Verlust ist.

HINWEIS: Die oben genannten Funktionen werden nur ausgeführt, wenn nur ein Geschäft geöffnet ist. Sind mehrere Geschäfte in der gleichen Richtung offen, wird nur die Funktion "TP all trades" ausgeführt.

TP all trades = 10 ... setzt einen gemeinsamen TP2 für alle Abschlüsse in derselben Richtung. Alle Abschlüsse werden gleichzeitig mit diesem gemeinsamen TP2-Gewinn in Punkten geschlossen.



