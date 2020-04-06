Golderon MT5

Versión MT4 aquí

Presentamos Golderon EA, un sistema de trading totalmente automatizado (Asesor Experto) meticulosamente diseñado para operar con oro (XAU/USD). Este sistema experto es el resultado de una extensa investigación, un modelado algorítmico avanzado y una optimización precisa basada en más de diez años de datos históricos reales del mercado.

El EA Golderon implementa una estrategia intradiaria de swing trading, optimizada para los marcos temporales M15, M30 y H1, que identifica oportunidades de trading de alta probabilidad al tiempo que mantiene un sólido control del riesgo.

Gestión de riesgos integrada La lógica incorporada garantiza los ajustes oportunos de stop-loss y la protección dinámica del capital durante las condiciones volátiles del mercado.

Control estricto de las posiciones El sistema limita la exposición a un máximo de tres operaciones simultáneas en la misma dirección , lo que preserva la estabilidad del saldo de la cuenta y minimiza las pérdidas.

Alta precisión de las señales Utilizando una lógica de entrada avanzada y un filtrado de señales, el sistema alcanza un notable ratio medio de aproximadamente 40:1 para las entradas rentables frente a las no rentables. En caso de que la entrada no sea óptima, Golderon espera o abre una posición cuidadosamente gestionada en la misma dirección.

Adaptado al mercado del oro Golderon no es una solución única. Ha sido diseñado específicamente para adaptarse a la volatilidad y a los patrones de comportamiento únicos del mercado del oro.

☝️For rendimiento óptimo, Golderon EA requiere una cuenta de operaciones con un apalancamiento de al menos 1:100 .



Descripción detallada de algunas funciones:

Tipo de orden de ejecución - introduzca el tipo de llenado del volumen de la operación según lo requiera su corredor.

Lote - el tamaño básico de la operación en lotes.

Saldo Autolot - el tamaño básico de la operación se ajustará de acuerdo con el saldo de la cuenta.

Ejemplo: Lote = 0,02, saldo Autolot = 400 ... Si su cuenta tiene 2000,- entonces el tamaño del lote será 0,1 (2000 ÷ 400 = 5 × 0,02 = 0,1 Lote)

Lote x - múltiplo del lote para la siguiente operación en la misma dirección de la anterior.



Distancia mínima: distancia mínima para la siguiente operación en la misma dirección que la anterior.

TP2 - objetivo Take Profit, ganancia en puntos a la que se cerrará toda la operación.

TP1 - beneficio en puntos en los que se cerrará sólo una parte de la operación.

Ejemplo: TP1 Lote % = 50, TP1 = 300, TP2 = 2000 ... Con un beneficio de 300 puntos, se cerrará el 50% de la operación. La parte restante se cerrará en TP2 con un beneficio de 2000 puntos, o en SL (Trailing SL).

Trailing TP - si la operación está en pérdidas, la distancia a TP2 se reducirá gradualmente.

Ejemplo: Trailing TP pérdida inicial = 500, Trailing TP distancia = 800 ... partiendo de una pérdida de 500 puntos, fije TP2 a una distancia de 800 puntos del precio actual (es decir, +300 puntos de beneficio). A partir de una pérdida de 600 puntos, fije TP2 a 800 puntos del precio actual (es decir, +200 puntos de beneficio), etc. El beneficio mínimo fijado para TP2 es el valor de BE+ a continuación.

SL en BE - a una ganancia definida en puntos, establezca SL a la ganancia especificada de BE+.

Ejemplo: SL on BE = 150, BE+ = 10 ... a un beneficio de 150 puntos, establecer SL (asegurar la operación) a un beneficio de 10 puntos.

Trailing SL - si la operación está en beneficios, la distancia al SL se reducirá gradualmente (limitando la pérdida potencial).

Ejemplo: Trailing SL beneficio inicial = 200, Trailing SL distancia = 300 ... partiendo de un beneficio de 200 puntos, fije SL a una distancia de 300 puntos del precio actual (es decir, -100 puntos de pérdida). Con un beneficio de 300 puntos, fije el SL a 300 puntos del precio actual (es decir, 0 puntos de pérdida). Con un beneficio de 400 puntos, fije el SL a 300 puntos del precio actual (es decir, +100 puntos de beneficio), etc.

Cierre temporal - 150 ... cierra la operación transcurridos 150 minutos desde la apertura, si la operación no está asegurada contra pérdidas y tampoco está en pérdidas.

NOTA: Las funciones anteriores sólo se ejecutarán si sólo hay una operación abierta. Si hay varias operaciones abiertas en la misma dirección, sólo se ejecutará la función "TP todas las operaciones".

TPtodas las operaciones = 10 ... establece un TP2 común para todas las operaciones en la misma dirección. Todas las operaciones se cerrarán simultáneamente con este beneficio TP2 compartido en puntos.



