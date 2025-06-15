Lot Size Limiter

Dieser Expert Advisor hilft dabei, ein diszipliniertes Risikomanagement durchzusetzen, indem er verhindert, dass neue Geschäfte eröffnet werden, sobald eine bestimmte kumulative Losgröße für alle offenen Positionen erreicht ist. Der für MT5 entwickelte EA überwacht kontinuierlich die aktiven Trades des Kontos und berechnet die Gesamt-Lotgröße. Wenn die Gesamtsumme das vordefinierte Limit überschreitet, blockiert der EA vorübergehend die Ausführung neuer Markt- oder Pending-Orders.

Dies ist besonders nützlich für Händler, die das Risiko bzw. die Emotionen in Zeiten hoher Volatilität kontrollieren, ein übermäßiges Leveraging vermeiden oder die Handelsregeln des Unternehmens einhalten möchten.

Dieses Tool eignet sich sowohl für manuelle als auch für automatisierte Handelsumgebungen, in denen die Positionskontrolle von entscheidender Bedeutung ist. ANY Expert Advisor ist NICHT in der Lage, einen BENUTZER von der Platzierung manueller Trades abzuhalten. Er kann nur eingreifen, nachdem ein Handel manuell platziert wurde, aber das geschieht sofort (beim nächsten Preis-Tick). Stellen Sie sicher, dass AlgoTrading im MT5 aktiviert ist, sonst wird es nicht richtig funktionieren.