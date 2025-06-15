Lot Size Limiter

Este Asesor Experto ayuda a imponer una gestión disciplinada del riesgo impidiendo que se abran nuevas operaciones una vez que se alcanza un tamaño de lote acumulativo especificado en todas las posiciones abiertas. Diseñado para MT5, el EA supervisa continuamente las operaciones activas de la cuenta y calcula el tamaño total del lote. Si el total supera el límite predefinido, el EA bloquea temporalmente la ejecución de nuevas órdenes de mercado o pendientes.

Esto resulta especialmente útil para los operadores que desean controlar la exposición/emociones durante periodos de alta volatilidad, evitar el apalancamiento excesivo o cumplir las normas de negociación de las empresas propietarias.

Esta herramienta es ideal para entornos de negociación tanto manuales como automatizados en los que el control de la posición es esencial. NINGÚN Asesor Experto tiene la capacidad de impedir que un USUARIO realice operaciones manuales. Sólo puede intervenir después de que una operación sea colocada manualmente, pero eso sucede instantáneamente (en el siguiente tick de precio). Asegúrese de habilitar AlgoTrading desde la MT5, de lo contrario no funcionará correctamente.