RiskGuard Management MT4

ACHTUNG der Experte funktioniert nicht in Strategie-Tester, für eine Testversion besuchen Sie mein Profil. ACHTUNG der Experte muss mit der Operationshistorie in"KOMPLETTE HISTORIE" bleiben

Handbuch

um das automatische Journal herunterzuladen, besuchen Sie mein Profil

RiskGuard Management - Professioneller Handel, ohne Kompromisse

RiskGuard Management ist der ultimative Verbündete für Händler, die mit einem fortschrittlichen Risikomanagement ihre Gewinne maximieren und ihre Verluste minimieren wollen. Es ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein intelligentes System, das Ihnen hilft, Ihren Handelsplan einzuhalten, emotionale Fehler zu vermeiden und mit maximaler Effizienz zu handeln.

Vollständiger Kapitalschutz

Fortschrittliches Risikomanagement mit dynamischer Losberechnung

mit dynamischer Losberechnung Automatischer Handelsabschluss zur Durchsetzung Ihres Tagesplans

zur Durchsetzung Ihres Tagesplans Quantum-Technologie zur Optimierung des Risikos bei jedem Handel

zur Optimierung des Risikos bei jedem Handel Professionelle Analysen und Berichte mit Datenexport und interaktivem Dashboard

Quantum: Die bahnbrechende Innovation

Die revolutionäre Quantum-Funktion analysiert Ihre Handelsstatistiken und den aktuellen Drawdown, um das optimale Risiko für jeden Handel zu berechnen. Das Ergebnis: Bis zu viermal höhere Gewinne im Vergleich zum traditionellen Risikomanagement bei gleichem Drawdown.

Kein festes Risiko mehr, sondern intelligentes Risiko: Quantum passt sich Ihrer Handelsstrategie an und bietet immer die bestmögliche Konfiguration.

Erweiterte Funktionen für kontrollierten und sicheren Handel

Automatische Losberechnung - Legen Sie das Risiko als festen Betrag oder als Prozentsatz Ihres Kapitals fest, und überlassen Sie RiskGuard die Berechnungen.

- Legen Sie das Risiko als festen Betrag oder als Prozentsatz Ihres Kapitals fest, und überlassen Sie RiskGuard die Berechnungen. Gesperrter Stop-Loss - Einmal gesetzt, kann er nicht mehr entfernt werden, um emotionale Entscheidungen zu verhindern, die Ihrem Konto schaden könnten.

- Einmal gesetzt, kann er nicht mehr entfernt werden, um emotionale Entscheidungen zu verhindern, die Ihrem Konto schaden könnten. Automatische tägliche Schließung - Wenn Ihr maximales Verlustlimit erreicht ist, schließt RiskGuard alle Trades und sperrt den Handel bis zum nächsten Tag.

- Wenn Ihr maximales Verlustlimit erreicht ist, schließt RiskGuard alle Trades und sperrt den Handel bis zum nächsten Tag. Drawdown-Schutz - Legen Sie ein maximales Verlustlimit fest, um ein Ausbrennen Ihres Kontos zu verhindern.

- Legen Sie ein maximales Verlustlimit fest, um ein Ausbrennen Ihres Kontos zu verhindern. Automatischer Break-Even - Sichern Sie Ihre Position mühelos, indem Sie den Stop-Loss automatisch zum Break-Even verschieben.

- Sichern Sie Ihre Position mühelos, indem Sie den Stop-Loss automatisch zum Break-Even verschieben. Mehrstufiger Handel - Wählen Sie je nach Ihrer Erfahrung aus 3 Modi: Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis.

- Wählen Sie je nach Ihrer Erfahrung aus 3 Modi: Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis. Integriertes Copy Trading - Kopieren Sie automatisch Trades von anderen Konten und verwalten Sie alles mit RiskGuard.

- Kopieren Sie automatisch Trades von anderen Konten und verwalten Sie alles mit RiskGuard. Handelsteilung - Legen Sie mehrere Ausstiegsebenen fest, um Ihre Gewinne zu optimieren.

- Legen Sie mehrere Ausstiegsebenen fest, um Ihre Gewinne zu optimieren. Dynamischer Handel - Standardmodus oder fortgeschrittener risikoadaptiver Stop Loss für Momentum-Strategien.

- Standardmodus oder fortgeschrittener risikoadaptiver Stop Loss für Momentum-Strategien. Datenexport und erweiterte Analyse - Speichern Sie Ihren Handelsverlauf in CSV/Excel und analysieren Sie die Ergebnisse mit dem Dynamic Excel 365 Dashboard.

- Speichern Sie Ihren Handelsverlauf in CSV/Excel und analysieren Sie die Ergebnisse mit dem Dynamic Excel 365 Dashboard. Unterstützung für den mobilen Handel - Erteilen Sie Aufträge von Ihrem Telefon aus, und RiskGuard erledigt den Rest.

Warum RiskGuard wählen?

Eliminiert psychologische Fehler - Keine Stop-Loss-Entfernungen in letzter Minute oder unkontrolliertes Overtrading mehr.

- Keine Stop-Loss-Entfernungen in letzter Minute oder unkontrolliertes Overtrading mehr. Erhöht die Disziplin - Beim Handel geht es um Strategie, nicht um Emotionen. RiskGuard hält Sie auf Kurs.

- Beim Handel geht es um Strategie, nicht um Emotionen. RiskGuard hält Sie auf Kurs. Steigert die Rentabilität - Mit Quantum maximieren Sie Ihre Erträge, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen.

- Mit Quantum maximieren Sie Ihre Erträge, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen. Perfekt für alle Händler - Egal ob Sie Anfänger oder Experte sind, RiskGuard passt sich an Ihr Niveau an.

Laden Sie jetzt herunter und verwandeln Sie Ihren Handel in eine Gewinnstrategie!



