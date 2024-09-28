RiskGuard Management MT4

ACHTUNG der Experte funktioniert nicht in Strategie-Tester, für eine Testversion besuchen Sie mein Profil.

ACHTUNG der Experte muss mit der Operationshistorie in"KOMPLETTE HISTORIE" bleiben

Handbuch

um das automatische Journal herunterzuladen, besuchen Sie mein Profil

RiskGuard Management - Professioneller Handel, ohne Kompromisse

RiskGuard Management ist der ultimative Verbündete für Händler, die mit einem fortschrittlichen Risikomanagement ihre Gewinne maximieren und ihre Verluste minimieren wollen. Es ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein intelligentes System, das Ihnen hilft, Ihren Handelsplan einzuhalten, emotionale Fehler zu vermeiden und mit maximaler Effizienz zu handeln.

  • Vollständiger Kapitalschutz
  • Fortschrittliches Risikomanagement mit dynamischer Losberechnung
  • Automatischer Handelsabschluss zur Durchsetzung Ihres Tagesplans
  • Quantum-Technologie zur Optimierung des Risikos bei jedem Handel
  • Professionelle Analysen und Berichte mit Datenexport und interaktivem Dashboard

Quantum: Die bahnbrechende Innovation

Die revolutionäre Quantum-Funktion analysiert Ihre Handelsstatistiken und den aktuellen Drawdown, um das optimale Risiko für jeden Handel zu berechnen. Das Ergebnis: Bis zu viermal höhere Gewinne im Vergleich zum traditionellen Risikomanagement bei gleichem Drawdown.

Kein festes Risiko mehr, sondern intelligentes Risiko: Quantum passt sich Ihrer Handelsstrategie an und bietet immer die bestmögliche Konfiguration.

Erweiterte Funktionen für kontrollierten und sicheren Handel

  • Automatische Losberechnung - Legen Sie das Risiko als festen Betrag oder als Prozentsatz Ihres Kapitals fest, und überlassen Sie RiskGuard die Berechnungen.
  • Gesperrter Stop-Loss - Einmal gesetzt, kann er nicht mehr entfernt werden, um emotionale Entscheidungen zu verhindern, die Ihrem Konto schaden könnten.
  • Automatische tägliche Schließung - Wenn Ihr maximales Verlustlimit erreicht ist, schließt RiskGuard alle Trades und sperrt den Handel bis zum nächsten Tag.
  • Drawdown-Schutz - Legen Sie ein maximales Verlustlimit fest, um ein Ausbrennen Ihres Kontos zu verhindern.
  • Automatischer Break-Even - Sichern Sie Ihre Position mühelos, indem Sie den Stop-Loss automatisch zum Break-Even verschieben.
  • Mehrstufiger Handel - Wählen Sie je nach Ihrer Erfahrung aus 3 Modi: Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis.
  • Integriertes Copy Trading - Kopieren Sie automatisch Trades von anderen Konten und verwalten Sie alles mit RiskGuard.
  • Handelsteilung - Legen Sie mehrere Ausstiegsebenen fest, um Ihre Gewinne zu optimieren.
  • Dynamischer Handel - Standardmodus oder fortgeschrittener risikoadaptiver Stop Loss für Momentum-Strategien.
  • Datenexport und erweiterte Analyse - Speichern Sie Ihren Handelsverlauf in CSV/Excel und analysieren Sie die Ergebnisse mit dem Dynamic Excel 365 Dashboard.
  • Unterstützung für den mobilen Handel - Erteilen Sie Aufträge von Ihrem Telefon aus, und RiskGuard erledigt den Rest.

Warum RiskGuard wählen?

  • Eliminiert psychologische Fehler - Keine Stop-Loss-Entfernungen in letzter Minute oder unkontrolliertes Overtrading mehr.
  • Erhöht die Disziplin - Beim Handel geht es um Strategie, nicht um Emotionen. RiskGuard hält Sie auf Kurs.
  • Steigert die Rentabilität - Mit Quantum maximieren Sie Ihre Erträge, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen.
  • Perfekt für alle Händler - Egal ob Sie Anfänger oder Experte sind, RiskGuard passt sich an Ihr Niveau an.

Laden Sie jetzt herunter und verwandeln Sie Ihren Handel in eine Gewinnstrategie!


Bewertungen 3
Settival@gmail.com Setti
165
Settival@gmail.com Setti 2025.06.04 05:31 
 

ho acquistato alcuni giorni fa l'EA ma non soddisfatto dei video che ho trovato sul web per imparare ad usarlo ho contattato Michele che mi ha dato in tempo zero una guida completissima per conoscere ed utilizzare al meglio RiskGuard , ho preso subito confidenza, ho memorizzato alcune impostazioni che potevo sfruttare o per copie di valute o altri strumenti finanziari. le prime operazioni le ho aperte senza una logica da terminale e le ho controllate successivamente dal cellulare. Sono rimasto sbalordito dalla sua gestione. Ho sempre avuto il problema di non accettare le perdite e tal volta di aprire posizioni senza mettere uno stop-loss compromettendo il saldo del conto, e' arrivato il momento di lavorare diversamente e questo strumento può' cambiare in maniera positiva i risultati di molti trader......grazie Michele ....naturalmente adesso ci aspettiamo qualche tua altra magia.

lucadonadini
34
lucadonadini 2025.04.30 19:55 
 

sono molto contento di questo aquisto,poco a poco sto apprezzando le funzioni di risk g, solo con poter non toccare sl , o avere una perdita diaria prestabilita, mi da una consapevolezza di fin dove posso arrivare, mantenendo chiaro il limite,giornaliero a me personalmente mi piace la possibilita di visualizzare be e il rischio sulle mediazioni , mi aiuta molto. e Michele mi ha dato un ottimo seguimento, personalmente mi mancano delle competenze su utilizzo di ea ,e nei primi passi, lui mi ha aiutato a settare l'expert... e avere la possibilita di chiudere mt5 sul dayli, al raggiungimento di un loss prestabilto anteriormente. in cash o in %, ho la certezza che sarebbe utile a molti trader, soprattutto a chi e tornato a mercato dopo certi loss. senza lasciar passare quelle ore utili per rilassare la mente, a volte non siamo nemmeno consapevoli, di aver mosso sl, quindi lexpert semplicemente ci protegge da queste azioni. e cattive abitudini...

giuseppe75
44
giuseppe75 2025.05.03 11:59 
 

Utility performante , veloce e precisione in esecuzione a mercato , Ottima assistenza da parte del programmatore sempre disponibile .

