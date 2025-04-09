TTM Squeeze MT5
- Indicadores
- Tinashe Ndarimani
- Versión: 1.2
- Actualizado: 24 diciembre 2025
Visión general
El indicador TTM Squeeze ayuda a identificar los periodos de baja volatilidad (squeeze) que a menudo preceden a las rupturas de precios. Utiliza las Bandas de Bollinger (BB) y los Canales de Keltner (KC) para determinar cuándo el mercado está "enrollándose" y listo para moverse.
Guía de configuración
Configuración de la volatilidad
- El indicador utiliza las Bandas de Bollinger para medir la volatilidad del mercado.
- Cuando las BBs están dentro de los Canales Keltner, se detecta un squeeze.
- El squeeze sugiere que el mercado se está consolidando y que pronto podría romper al alza.
Opción True Range
- Opcionalmente use True Range en lugar de Average True Range para cálculos KC más sensibles.
Ajustes de Visualización
- El histograma representa el impulso del mercado y muestra la fuerza/dirección de los movimientos.
- Una línea de impulso se muestra sobre el histograma para seguir los cambios de tendencia.
- Los anchos del histograma y de la línea de impulso pueden ajustarse para mayor claridad visual.
Sistema de alertas
Opciones de notificación
- Elija si desea recibir alertas a través de mensajes en pantalla, correo electrónico o notificaciones push.
- Todos los tipos de notificación pueden activarse o desactivarse independientemente.
Alertas de fase de compresión
- Active las alertas cuando comience una compresión (BB se mueve dentro de KC).
- Activar alertas cuando finaliza la compresión y comienza la expansión (BB se mueve fuera de KC).
Filtros de Momento
- Aplique filtros para recibir sólo alertas alcistas cuando el impulso sea fuerte.
- Del mismo modo, limite las alertas bajistas a los periodos con fuerte impulso bajista.
Tipos de señales y señales visuales
Señales de cruce
- Las señales de cruce alcista indican posibles cambios de impulso al alza.
- Se marcan con flechas de un color, estilo y tamaño específicos.
- Las señales de cruce bajistas sugieren un cambio hacia un impulso bajista.
- También están marcadas de forma distintiva.
Señales de continuación
- Las señales de continuación alcista aparecen durante tendencias alcistas sostenidas.
- Las señales de continuación bajistas se producen durante movimientos bajistas continuados.
- Ambas se visualizan con flechas únicas.
Señales de reversión
- Las señales de reversión alcista tienen como objetivo captar los puntos de giro del precio de bajista a alcista.
- Se muestran con un estilo de flecha diferente para distinguirlas de otras señales.
Cómo utilizar el indicador
- Identificar compresión: Busque la señal de compresión cuando el mercado se comprima.
- Esté atento a la expansión: Esté preparado para una ruptura cuando se active la alerta de expansión.
- Seguir el impulso: Utilice el histograma y la línea de impulso para calibrar la dirección.
- Utilice las flechas de señal: Preste atención a las flechas de cruce, continuación e inversión para detectar oportunidades de entrada/salida.
- Confirme con otras herramientas: Combine con patrones de precios, soporte/resistencia u otros indicadores para confirmar.
Excellent and very helpful indicator. And for free! Thank you very much!