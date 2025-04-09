TTM Squeeze MT5

4.75

Visión general

El indicador TTM Squeeze ayuda a identificar los periodos de baja volatilidad (squeeze) que a menudo preceden a las rupturas de precios. Utiliza las Bandas de Bollinger (BB) y los Canales de Keltner (KC) para determinar cuándo el mercado está "enrollándose" y listo para moverse.

Guía de configuración

Configuración de la volatilidad

  • El indicador utiliza las Bandas de Bollinger para medir la volatilidad del mercado.
  • Cuando las BBs están dentro de los Canales Keltner, se detecta un squeeze.
  • El squeeze sugiere que el mercado se está consolidando y que pronto podría romper al alza.

Opción True Range

  • Opcionalmente use True Range en lugar de Average True Range para cálculos KC más sensibles.

Ajustes de Visualización

  • El histograma representa el impulso del mercado y muestra la fuerza/dirección de los movimientos.
  • Una línea de impulso se muestra sobre el histograma para seguir los cambios de tendencia.
  • Los anchos del histograma y de la línea de impulso pueden ajustarse para mayor claridad visual.

Sistema de alertas

Opciones de notificación

  • Elija si desea recibir alertas a través de mensajes en pantalla, correo electrónico o notificaciones push.
  • Todos los tipos de notificación pueden activarse o desactivarse independientemente.

Alertas de fase de compresión

  • Active las alertas cuando comience una compresión (BB se mueve dentro de KC).
  • Activar alertas cuando finaliza la compresión y comienza la expansión (BB se mueve fuera de KC).

Filtros de Momento

  • Aplique filtros para recibir sólo alertas alcistas cuando el impulso sea fuerte.
  • Del mismo modo, limite las alertas bajistas a los periodos con fuerte impulso bajista.

Tipos de señales y señales visuales

Señales de cruce

  • Las señales de cruce alcista indican posibles cambios de impulso al alza.
    • Se marcan con flechas de un color, estilo y tamaño específicos.
  • Las señales de cruce bajistas sugieren un cambio hacia un impulso bajista.
    • También están marcadas de forma distintiva.

Señales de continuación

  • Las señales de continuación alcista aparecen durante tendencias alcistas sostenidas.
  • Las señales de continuación bajistas se producen durante movimientos bajistas continuados.
  • Ambas se visualizan con flechas únicas.

Señales de reversión

  • Las señales de reversión alcista tienen como objetivo captar los puntos de giro del precio de bajista a alcista.
  • Se muestran con un estilo de flecha diferente para distinguirlas de otras señales.

Cómo utilizar el indicador

  1. Identificar compresión: Busque la señal de compresión cuando el mercado se comprima.
  2. Esté atento a la expansión: Esté preparado para una ruptura cuando se active la alerta de expansión.
  3. Seguir el impulso: Utilice el histograma y la línea de impulso para calibrar la dirección.
  4. Utilice las flechas de señal: Preste atención a las flechas de cruce, continuación e inversión para detectar oportunidades de entrada/salida.
  5. Confirme con otras herramientas: Combine con patrones de precios, soporte/resistencia u otros indicadores para confirmar.


Comentarios 4
Findolin
1900
Findolin 2025.11.05 19:32 
 

Excellent and very helpful indicator. And for free! Thank you very much!

Paul Jagger
48
Paul Jagger 2025.08.02 16:27 
 

Great indicator. I want to integrate this into an Expert Advisor I am coding but need buffer information. If this is free, why not release the source code into the library for all to use and improve on maybe? Hope you can help, or are willing to.

mqlfernando
14
mqlfernando 2025.06.26 22:42 
 

Awesome indicator. I just found it really heavy on resource usage, my terminal gets really slow when using it.

sddrsax
79
sddrsax 2025.12.23 00:16 
 

Hello: Could you make the diamond (located on the zero axis of this indicator) display smaller, or add an external control for adjusting its size? Right now, after zooming out, it’s really impossible to tell the momentum bars above and below the zero axis apart clearly.With your current setup, after adjusting its size externally, it reverts to the default state again when you switch the chart time frame.

Tinashe Ndarimani
4200
Respuesta del desarrollador Tinashe Ndarimani 2025.12.25 11:24
Hello... may you please check the new updated version.
Findolin
1900
Findolin 2025.11.05 19:32 
 

Excellent and very helpful indicator. And for free! Thank you very much!

Tinashe Ndarimani
4200
Respuesta del desarrollador Tinashe Ndarimani 2025.11.07 21:11
My pleasure!
Paul Jagger
48
Paul Jagger 2025.08.02 16:27 
 

Great indicator. I want to integrate this into an Expert Advisor I am coding but need buffer information. If this is free, why not release the source code into the library for all to use and improve on maybe? Hope you can help, or are willing to.

Tinashe Ndarimani
4200
Respuesta del desarrollador Tinashe Ndarimani 2025.08.02 16:33
Thanks, for the review. I have sent you a way of reading the buffers, let me know if you need anything else.
mqlfernando
14
mqlfernando 2025.06.26 22:42 
 

Awesome indicator. I just found it really heavy on resource usage, my terminal gets really slow when using it.

Tinashe Ndarimani
4200
Respuesta del desarrollador Tinashe Ndarimani 2025.06.28 16:50
Thanks, for the review!
I have updated it to limit the amount of bars it can calculate.
