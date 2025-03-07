Market Session Separator

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.
- Sollten Sie Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.
- Senden Sie mir nach dem Kauf einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenGRATIS EA als Geschenk zu erhalten.


Market Session Separator - Professioneller Visualisierer für Handelssitzungen
Transformieren Sie Ihren Handel mit klaren Sitzungsgrenzen!
Der Market Session Separator ist Ihr ultimativer Handelsbegleiter zur Visualisierung der entscheidenden asiatischen, Londoner und New Yorker Handelssitzungen direkt in Ihren Charts. Verpassen Sie nie wieder wichtige Marktübergänge!

KEY FEATURES
Ultraklare Session-Visualisierung mit anpassbaren vertikalen Linien und farbigen Hintergrundzonen
Echtzeit-Session-Status-Panel, das anzeigt, welche Märkte gerade aktiv sind
Mehrtägige Sichtbarkeit - sehen Sie vorherige, aktuelle UND zukünftige Sessions gleichzeitig
Automatische Überlappungshervorhebung für Perioden mit hoher Volatilität (Asien-London, London-NY)
Intelligente Farbkodierung - Linien ändern ihre Farbe, wenn Sitzungen aktiviert/deaktiviert werden
Anpassbare Warnungen vor Sitzungseröffnungen und -schließungen
Funktioniert einwandfrei auf MT4- und MT5-Plattformen
Geringer Ressourcenverbrauch für reibungslosen Betrieb neben anderen Indikatoren

TRADING LOGIC EXPLAINED
Das Verständnis der Marktsitzungen ist für den erfolgreichen Handel von grundlegender Bedeutung. Jede Sitzung (Asien, London, New York) hat einzigartige Merkmale:

Asiatische Sitzung (Tokio): Geringere Volatilität, legt aber wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus fest. Ideal für Rangebound-Strategien.
Londoner Sitzung: Höchste Liquidität und beginnende Volatilität. Kritische Ausbrüche finden oft während der Londoner Eröffnung statt.
New Yorker Sitzung: Zeitraum mit dem höchsten Volumen, insbesondere während der Überschneidung zwischen London und New York. Wichtige wirtschaftliche Veröffentlichungen sorgen für erhebliche Bewegungen.
Sitzungsüberschneidungen: Wenn zwei große Märkte gleichzeitig operieren, steigt die Volatilität in der Regel an, was hervorragende Handelsmöglichkeiten schafft.

Dieses Dienstprogramm berechnet automatisch die GMT-Verschiebung auf der Grundlage der Zeit Ihres Brokers und gewährleistet so eine perfekte Synchronisierung unabhängig von Ihrem Standort. Die Mehrtagesansicht gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie die Sitzungen über die Tage hinweg verlaufen, was für Swing-Trader von entscheidender Bedeutung ist.

VOLLSTÄNDIG ANPASSBAR
Passen Sie die Sitzungszeiten an die exakten Marktzeiten an
Passen Sie die Farben für jede Sitzung und die Überlappungen an
Stellen Sie die Transparenzstufen für die Hintergrundbereiche ein
Konfigurieren Sie Warnmeldungen mit Sound-, Popup- und E-Mail-Optionen
Steuern Sie die Linienstile und -breiten, um sie an Ihre Chart-Einstellungen anzupassen

VERBESSERN SIE IHREN HANDELSVORTEIL
Professionelle Händler wissen, dass Timing das A und O ist. Indem Sie die Grenzen der Sitzungen klar visualisieren, können Sie:

Volatilitätsänderungen vorhersehen, bevor sie eintreten
sich optimal für Ausbrüche an Sitzungsübergängen positionieren
Perioden mit geringer Liquidität vermeiden, die zu Slippage führen können
sitzungsspezifische Strategien präzise umsetzen
Ihre Ein- und Ausstiege mit dem Marktfluss und nicht gegen ihn timen

INSTALLATION & SUPPORT
Die Installation ist unkompliziert - fügen Sie einfach Ihre Indikatoren hinzu und konfigurieren Sie Ihre bevorzugten Einstellungen. Wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie mich bitte per Direktnachricht.

