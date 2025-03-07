- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

Market Session Separator - Professioneller Visualisierer für Handelssitzungen

Transformieren Sie Ihren Handel mit klaren Sitzungsgrenzen!

Der Market Session Separator ist Ihr ultimativer Handelsbegleiter zur Visualisierung der entscheidenden asiatischen, Londoner und New Yorker Handelssitzungen direkt in Ihren Charts. Verpassen Sie nie wieder wichtige Marktübergänge!

KEY FEATURES

Ultraklare Session-Visualisierung mit anpassbaren vertikalen Linien und farbigen Hintergrundzonen

Echtzeit-Session-Status-Panel, das anzeigt, welche Märkte gerade aktiv sind

Mehrtägige Sichtbarkeit - sehen Sie vorherige, aktuelle UND zukünftige Sessions gleichzeitig

Automatische Überlappungshervorhebung für Perioden mit hoher Volatilität (Asien-London, London-NY)

Intelligente Farbkodierung - Linien ändern ihre Farbe, wenn Sitzungen aktiviert/deaktiviert werden

Anpassbare Warnungen vor Sitzungseröffnungen und -schließungen

Funktioniert einwandfrei auf MT4- und MT5-Plattformen

Geringer Ressourcenverbrauch für reibungslosen Betrieb neben anderen Indikatoren

TRADING LOGIC EXPLAINED

Das Verständnis der Marktsitzungen ist für den erfolgreichen Handel von grundlegender Bedeutung. Jede Sitzung (Asien, London, New York) hat einzigartige Merkmale:

Asiatische Sitzung (Tokio): Geringere Volatilität, legt aber wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus fest. Ideal für Rangebound-Strategien.

Londoner Sitzung: Höchste Liquidität und beginnende Volatilität. Kritische Ausbrüche finden oft während der Londoner Eröffnung statt.

New Yorker Sitzung: Zeitraum mit dem höchsten Volumen, insbesondere während der Überschneidung zwischen London und New York. Wichtige wirtschaftliche Veröffentlichungen sorgen für erhebliche Bewegungen.

Sitzungsüberschneidungen: Wenn zwei große Märkte gleichzeitig operieren, steigt die Volatilität in der Regel an, was hervorragende Handelsmöglichkeiten schafft.

Dieses Dienstprogramm berechnet automatisch die GMT-Verschiebung auf der Grundlage der Zeit Ihres Brokers und gewährleistet so eine perfekte Synchronisierung unabhängig von Ihrem Standort. Die Mehrtagesansicht gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie die Sitzungen über die Tage hinweg verlaufen, was für Swing-Trader von entscheidender Bedeutung ist.

VOLLSTÄNDIG ANPASSBAR

Passen Sie die Sitzungszeiten an die exakten Marktzeiten an

Passen Sie die Farben für jede Sitzung und die Überlappungen an

Stellen Sie die Transparenzstufen für die Hintergrundbereiche ein

Konfigurieren Sie Warnmeldungen mit Sound-, Popup- und E-Mail-Optionen

Steuern Sie die Linienstile und -breiten, um sie an Ihre Chart-Einstellungen anzupassen

VERBESSERN SIE IHREN HANDELSVORTEIL

Professionelle Händler wissen, dass Timing das A und O ist. Indem Sie die Grenzen der Sitzungen klar visualisieren, können Sie:

Volatilitätsänderungen vorhersehen, bevor sie eintreten

sich optimal für Ausbrüche an Sitzungsübergängen positionieren

Perioden mit geringer Liquidität vermeiden, die zu Slippage führen können

sitzungsspezifische Strategien präzise umsetzen

Ihre Ein- und Ausstiege mit dem Marktfluss und nicht gegen ihn timen

INSTALLATION & SUPPORT

Die Installation ist unkompliziert - fügen Sie einfach Ihre Indikatoren hinzu und konfigurieren Sie Ihre bevorzugten Einstellungen. Wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie mich bitte per Direktnachricht.