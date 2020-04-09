AutoPilot Trading Service

AutoPilot Trading Service para MetaTrader 5 es una aplicación avanzada diseñada para mejorar la plataforma MT5 mediante la automatización y optimización de las actividades de trading tanto manuales como algorítmicas. Al integrarse perfectamente en el directorio (recomendado pero no obligatorio) <terminal_directory>\MQL5\Services, este servicio no sólo soporta la automatización de estrategias de trading, sino que también mejora la ejecución de las operaciones, ya sean iniciadas manualmente o a través de Asesores Expertos (EAs). El servicio AutoPilot Trading destaca en la gestión de posiciones de alto rendimiento, lo que permite a los operadores maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de forma eficaz. Además, este servicio destaca como una oferta única en el mercado MQL5, estableciendo un nuevo estándar para las herramientas de trading. Proporciona a los traders una herramienta potente y versátil, facilitando una mejor gestión y supervisión de sus carteras de trading, convirtiéndolo en un activo indispensable para cualquiera que busque aprovechar todo el potencial de la plataforma MetaTrader 5.

Características principales:

  1. Gestión integral de órdenes:

    • Automatiza la modificación de las órdenes de trading basándose en reglas predefinidas de stop loss, take profit, trailing stop y niveles de equilibrio.

  2. Opciones de negociación flexibles:

    • Soporta varios escenarios de negociación a través de configuraciones personalizables para los modos de compra, venta y doble operación en múltiples pares de divisas.

  3. Funciones avanzadas de trailing stop y punto de equilibrio:

    • La funcionalidad Trailing Stop permite el ajuste dinámico del Stop Loss para proteger las ganancias a medida que los precios se mueven favorablemente.
    • La funcionalidad BreakEven asegura las posiciones de negociación ajustando el stop loss al punto de entrada una vez que se alcanza un umbral de beneficios especificado.

  4. Impacto global:

    • Diseñado para operar a nivel de todo el sistema, afectando a todas las actividades de negociación de la cuenta. Los usuarios que operen manualmente o que utilicen otros sistemas automatizados en la misma cuenta deben ser conscientes de sus efectos generalizados.

  5. Control y personalización del usuario:

    • Cada función operativa (por ejemplo, Trailing Stop, BreakEven) puede activarse o desactivarse individualmente, lo que permite a los operadores controlar qué funciones están activas en cada momento.
    • Ofrece opciones de registro detalladas para supervisar y revisar todas las modificaciones y acciones de negociación realizadas por el servicio.

Instrucciones de uso: Para utilizar AutoPilot Trading Service, simplemente coloque el archivo de servicio en el directorio de Servicios designado de su terminal MT5. Configure los ajustes a través de los parámetros de entrada para que coincidan con su estrategia de trading. Una vez activado, el servicio gestionará automáticamente todas las órdenes de trading especificadas de acuerdo con la configuración proporcionada.

Nota: Este servicio influye en todas las operaciones de trading a través de varios pares de divisas simultáneamente y puede tener implicaciones significativas para su estrategia general de trading. Es crucial que los operadores comprendan el alcance de los cambios realizados por este servicio y configuren sus ajustes de forma responsable para alinearlos con sus objetivos generales de negociación.

Aprovechando el Servicio de Negociación del Piloto Automático, los operadores pueden mejorar su eficiencia y eficacia en la negociación, sacando partido de los ajustes automáticos de las órdenes de negociación que responden de forma inteligente a los cambios del mercado.

Enlaces útiles

Guía de instalación

  • Para obtener instrucciones detalladas sobre la compra e instalación de un robot de trading del MQL5 Market, consulte esteartículo.

Probando

  • Cómo probar un robot de trading antes de comprarlo:Leer más

Advertencia: Vendo todos mis productos sólo a través de la página web de MQL5. Si los ve en otro sitio, tenga cuidado con las estafas.


