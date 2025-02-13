Account Status Monitor

Account Status Monitor - Das ultimative Trading Dashboard!

Preis: $30 - Eine einmalige Investition für vollständige Kontrolle über Ihr Handelskonto!

Was ist Account Status Monitor?
Account Status Monitor ist ein leistungsfähiges Echtzeit-Dashboard, das alle wichtigen Handelskennzahlen an einem Ort anzeigt! Egal, ob Sie ein Daytrader, ein Swingtrader oder ein algorithmischer Händler sind, dieses Dienstprogramm hält Sie auf einen Blick über den Zustand Ihres Kontos auf dem Laufenden. Verabschieden Sie sich von der manuellen Überprüfung von Salden, Margen oder schwebenden P/L - alles wird automatisch im Sekundentakt aktualisiert!

Warum brauchen Sie dieses Dienstprogramm?
Beim Handel dreht sich alles um Zahlen. Den Status Ihres Kontos in Echtzeit zu kennen, kann den Unterschied zwischen Erfolg und Desaster ausmachen. Dieses Dienstprogramm stellt sicher, dass Sie immer ein klares Bild haben von:

  • Saldo & Eigenkapital - Sie wissen genau, wie viel Sie auf Ihrem Konto haben.
  • Marge & Freie Marge - Vermeiden Sie Nachschussforderungen, indem Sie Ihre freie Marge im Auge behalten.
  • Offene Positionen & Gesamtanzahl der Lots - Sehen Sie sofort, wie viele Geschäfte Sie gerade machen.
  • Floating P/L & Daily P/L - Sehen Sie Ihre Gewinne und Verluste in Echtzeit mit dynamischen Farbänderungen (Grün = Gewinn, Rot = Verlust).
  • Drawdown-Prozentsatz - Behalten Sie den Überblick über Ihr Risiko und Ihr Engagement, um unnötige Verluste zu vermeiden.

Wie funktioniert es?
Das Dienstprogramm erstellt ein interaktives Panel auf Ihrem Handelsbildschirm, das alle Ihre wichtigen Kennzahlen anzeigt. Es wird automatisch jede Sekunde aktualisiert, indem es Daten von Ihrem Konto abruft und Leistungsindikatoren in Echtzeit berechnet. Und so funktioniert es:

  • Erstellung des Panels im Hintergrund - Eine professionell aussehende Oberfläche wird Ihrem Bildschirm hinzugefügt, ohne Ihren Arbeitsbereich zu überladen.
  • Etikettenaktualisierung in Echtzeit - Jede Kennzahl wird präzise angezeigt, und die Werte ändern sich dynamisch, wenn sich die Marktbedingungen ändern.
  • Farbige Gewinn-/Verlustanzeige - Grün für Gewinn, rot für Verlust, so dass Sie Trends leichter erkennen können.
  • Automatische Datenberechnung - Sie müssen die Daten nicht manuell aktualisieren; das Programm wird jede Sekunde mit der Funktion OnTimer() aktualisiert.
  • Tägliche Gewinnberechnung - Verfolgt Ihren täglichen P/L, einschließlich geschlossener Geschäfte und offener Positionen.
  • Drawdown-Überwachung - Schützen Sie Ihr Konto, indem Sie die Drawdowns im Auge behalten.

Warum Account Status Monitor wählen?

  • Null Verzögerung - Optimiert für Effizienz, um eine reibungslose Leistung auch auf weniger leistungsfähigen Rechnern zu gewährleisten.
  • Anpassbare Farben und Positionierung - Passen Sie das Panel an Ihr Trading-Setup an.
  • Minimalistisches Design - Keine Beeinträchtigung Ihrer Charts und technischen Analysen.
  • Einfach zu bedienen - Keine komplexen Einstellungen, einfach installieren und loslegen!
  • Zuverlässig und genau - Verwendet die in MQL4 eingebauten Funktionen, um Echtzeitdaten ohne Fehler zu erhalten.

Installation & Einrichtung

  1. Laden Sie den Account Status Monitor herunter und installieren Sie ihn auf Ihrer MetaTrader 4 Plattform.
  2. Hängen Sie ihn an ein beliebiges Diagramm an (jeder Zeitrahmen, jedes Symbol).
  3. Passen Sie Farben und Positionierung nach Ihren Wünschen an.
  4. Beobachten Sie die Echtzeit-Updates und kontrollieren Sie Ihr Handelskonto wie ein Profi!

Nur $30 für eine Lizenz auf Lebenszeit!
Mit einer einmaligen Zahlung erhalten Sie ein leistungsstarkes Trading-Tool, mit dem Sie Ihr Konto rund um die Uhr überwachen können. Dies ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für ernsthafte Trader, die ihr Risiko effizient verwalten und ihre Handelsdisziplin verbessern wollen.

Brauchen Sie Unterstützung? Kontaktieren Sie mich jederzeit per Direktnachricht! Ich bin immer für Sie da.

Beginnen Sie noch heute, mit Account Status Monitor intelligenter zu handeln!


Empfohlene Produkte
Trade History Exporter
Stefan Ferreira
Utilitys
Trade History Exporter exportiert die Handelshistorie automatisch in eine CSV-Datei (Komma getrennte Werte). Trade History Exporter: - exportiert die Handelshistorie automatisch, wenn ein Handel geschlossen wird - ermöglicht es Ihnen, einen Export manuell zu erzwingen, indem Sie die Taste "W" auf Ihrer Tastatur drücken - kann Order-Kommentare als Magic Numbers verwenden - nützlich z.B. bei der Verwendung eines Trade Copier - Berechnet den Nettogewinn pro Handel
Telegram Ultimate Manager MT4
Harry Gunadi Permana
Utilitys
Telegram Ultimate Manager MT4 Anwendungsfälle: Manager Order (Öffnen, Schließen, Ändern der Order) Veröffentlichung von offenen und geschlossenen Aufträgen im Telegram Channel Eröffnen Sie den Handel basierend auf Forex Factory News Erfordernis: Telegram Chat ID Telegram Bot API Token Telegram-Kanal-ID Bitte lesen Sie den Leitfaden Diese Tools können nicht rückgetestet werden Kostenlose n8n Workflow-Vorlage zum : 1. Forex Factory Nachrichten in den Google Kalender importieren 2. Senden Sie ein
KFX Dashboard EA
Peter Kariuki Thande
Utilitys
** Fügt automatisch zu Ihren bestehenden Trades, die Sie öffnen, hinzu ** KFX Dashboard EA überwacht die Kursentwicklung anhand der Kerzenrichtung und des gleitenden Durchschnitts für mehrere Währungspaare (von Ihnen ausgewählt) und für mehrere Zeitrahmen (von Ihnen ausgewählt). Das Dashboard zeigt auch die Währungsstärke der Paare auf der Grundlage des von Ihnen ausgewählten gleitenden Durchschnitts. KFX Dashboard EA-Option zur Festlegung von Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) auf der Grundla
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Utilitys
Übernehmen Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Handelsroutine mit dem revolutionären Trades Time Manager. Dieses leistungsstarke Tool automatisiert die Auftragsausführung zu festgelegten Zeiten und verändert so Ihren Handelsansatz. Erstellen Sie personalisierte Aufgabenlisten für verschiedene Handelsaktionen, vom Kauf bis zur Auftragserteilung, alles ohne manuelles Eingreifen. Installations- und Eingabehandbuch für Trades Time Manager Wenn Sie Benachrichtigungen über den EA erhalten möchten, füg
Multiple Close All MT4
Ynal Al Khalil
4 (2)
Utilitys
(Multiple Close All) für MT4 ein leichtgewichtiges und effizientes Dienstprogramm, das Händlern hilft, ihre offenen Positionen und Pending Orders direkt aus dem Chart zu schließen. Es bietet ein übersichtliches Panel mit interaktiven Schaltflächen, die ein schnelles Schließen von offenen Trades und das Löschen von Pending Orders mit einem Klick ermöglichen. Hauptmerkmale: Schließen Sie alle KAUFEN , VERKAUFEN oder ALLE Positionen mit einem Klick. MultipleCloseBy gegenüberliegende Trades.
FREE
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
Indikatoren
Es handelt sich um eine Abwandlung von HH- und LL-Mitte, da der höhere Wert von HH oder LL mit einer Periode und der doppelten Anzahl von Balken verglichen wird, um "Whipsaws" zu vermeiden. Früher habe ich dies anhand von Linien in einem Diagramm dargestellt, aber ich habe ein Histogramm daraus gemacht, und es sieht interessant aus. Es sieht gut aus, um die Trendstärke und allgemeine Wendungen zu messen (siehe Bild unten). Der Name des Indikators ist BAM, ein Akronym für "Below and Above M
MT4 to Tlgrm
Fernando Morales
4.64 (11)
Utilitys
Verwenden Sie Windows 7 nicht mit diesem EA MT4toTLGRM EA sendet nur Textnachrichten von Metatrader4 an eine Telegram-Gruppe oder einen Kanal Ihrer Wahl. Ab Version 4.23 sendet er Nachrichten an Discord, Twitter und Facebook. Die Nachrichten sind so anpassbar, dass sie Informationen über alle Handelsaktivitäten im Konto anzeigen. Außerdem zeigt er einen täglichen PnL-Bericht an. Mehrere Instanzen dieses EA können gleichzeitig im selben MT4-Terminal verwendet werden, um Nachrichten an verschiede
FREE
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
Indikatoren
Der Gann Box Indikator ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug, das dazu entwickelt wurde, Händlern zu helfen, die Schlüsselniveaus des Marktes zu identifizieren und zu nutzen. Dieser Indikator ermöglicht es, ein Rechteck im Diagramm zu zeichnen, das automatisch in mehrere Zonen mit strategischen Niveaus 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 unterteilt wird. Wenn der Preis eines dieser Niveaus erreicht, werden Warnungen ausgelöst, was eine wertvolle Hilfe bei Handelsentscheidungen bietet. Sie wissen
News Panel
Radek Reznicek
5 (2)
Utilitys
News Panel ist ein vollständig anpassbares Dienstprogramm für Forex-Nachrichten. Es kann anstehende Nachrichten im InfoPanel anzeigen sowie Etiketten für anstehende und vergangene Nachrichten auf dem Diagramm anzeigen. Dieses Dienstprogramm ermöglicht auch Upcoming News Alerts und Push-Benachrichtigung. Der Benutzer kann die Anzahl der angezeigten Nachrichten, die Farben und vieles mehr ändern. Anweisungen Erlauben Sie WebRequest für aufgelistete URLS in Metatrader Tools -> Optionen -> Expert
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilitys
Market Monitor - Smart Asset Performance Dashboard für MT4 Verwandeln Sie Ihren MetaTrader 4 in ein professionelles Trading Intelligence Center! Market Monitor ist ein leistungsfähiges Überwachungsinstrument, das in Echtzeit die wichtigsten Performance-Metriken jedes gehandelten Symbols anzeigt und Ihnen hilft, schnellere, intelligentere und strategischere Entscheidungen zu treffen. Was macht dieser Indikator? Market Monitor scannt alle offenen und historischen Orders, konsolidiert d
Edward Teach Fx
Denis Kudryashov
Experten
Edward Teach Fx Es handelt sich um einen Expert Advisor für den kurzfristigen Handel, der eine Reihe von Aufträgen mit deren Mittelwertbildung und anschließender Erhöhung verwendet. Der Expert Advisor handelt in beide Richtungen und wählt während des Handelsprozesses die geeignetere Seite. Er verwendet versteckte Gewinne und einen virtuellen Trailing-Stop in Form eines Schleppnetzes. Der Expert Advisor verfügt auch über die Möglichkeit, den Handel zu stoppen (keine neuen Aufträge zu eröffnen), b
Order Block Draw MTF
Jorge Delgado Segura
4 (1)
Utilitys
Nur $30 für sechs Monate!!!. Dies wird Order-Blöcke zeichnen, indem Sie einfach auf eine Kerze mit verschiedenen Farben für verschiedene Zeitrahmen klicken. Es wird den Körper oder die Dochte verwenden. Es kann auch die mittlere Schwelle der Kerze öffnen/schließen oder hoch/tief zeichnen. Da es sich um ein Zeichenwerkzeug handelt, ist es nach dem Hinzufügen zum Diagramm nicht die ganze Zeit aktiv. Aktivieren Sie es, indem Sie zweimal innerhalb einer Sekunde die Taste "b" auf der Tastatur drüc
Nasdaq Expansion M15
Marek Kupka
3.5 (2)
Experten
Dieser EA wurde entwickelt, getestet und live auf dem NASDAQ M15 TF gehandelt. Alles ist bereit für den sofortigen Einsatz auf dem realen Konto. Sehr EINFACHE STRATEGIE mit nur WENIGEN PARAMETERN. Die Strategie basiert auf EXPANSION AUF DEM TÄGLICHEN CHART. Sie steigt ein, wenn die Volatilität nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung steigt.Sie verwendet STOP pending orders mit ATR STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen ist eine TRAILING PROFIT Funktion in der Strategie. EA wurde auf mehr als 1
Indicator Values Panel
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Indikatorwerte-Panel - Ihre ultimative Lösung zur Indikatorüberwachung! Sind Sie es leid, ständig zwischen den Indikatoren zu wechseln, um die Werte zu überprüfen? Möchten Sie eine einfache, elegante und Echtzeit-Lösung, die alle wichtigen Indikatorwerte an einem Ort anzeigt? Indicator Values Panel ist das ultimative Tool für Trader, die eine klare und übersichtliche Anzeige wichtiger Indikatorwerte wünschen - direkt auf ihrem Chart! Was ist Indicator Values Panel? Indicator Values Panel ist ei
IA Supreme Hedging
Harry Tallarita
Experten
IA SUPREME MT4Hedging von der Partner’s Academy Bringe Präzision und Kontrolle in deinen Handel Steigere deine Handelserfahrung mit der Innovation der Partner’s Academy Nach dem Kauf erhältst du weitere Einstellungen mit speziell entwickelten Eingaben für Hauptkreuzungen. Kontaktiere mich direkt auf mql4.com. DO YOU WANT TO SEE IT LIVE? JOIN THE TELEGRAM GROUP Überblick IA SUPREME MT4Hedging ist ein fortschrittliches Handelssystem auf Basis künstlicher Intelligenz, sorgfältig entwickelt v
Highway Signal Display Dashboard
Gbenga Ayodele
Utilitys
Dieses Dashboard zeigt Signale in der Gitteransicht für die 28 wichtigsten Devisenpaare an. Es ist vor allem für Forex Scalping in zwischen 10 bis 20 Pips Maximum verwendet und kann auf wichtige Trend Markt Entscheidungen verwendet werden. Es verwendet hauptsächlich den gleitenden Durchschnitt und gibt keine falschen Signale. Alles, was Sie beachten müssen, ist der Punkt im Raster, an dem das Signal auftritt. Ein Signalton ertönt, wenn ein neues Signal auftritt, und es wird oben im Diagramm ange
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Utilitys
Das professionelle Dienstprogramm "Ichimoku Waves Meter" zur Analyse von Graphen unter Verwendung der korrekten Interpretation von Ichimoku kinkōhyō! ist ein grafisches Programm, das es dem Händler ermöglicht, schnell und einfach die Proportionen zwischen den angezeigten Punkten auf dem Kursdiagramm zu messen. Dieser Zeit- und Preisindikator ist ein grundlegendes Werkzeug für die Analyse des Charts gemäß der Ichimoku-Strategie auf der MT4-Plattform. Die Verwendung dieses Tools ermöglicht eine a
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitys
Basket EA MT4 ist ein leistungsfähiges Tool zur Gewinnmitnahme und ein umfassendes Konto-Schutzsystem, vereint in einer einfachen und benutzerfreundlichen Lösung. Sein Hauptzweck besteht darin, Ihnen vollständige Kontrolle über den Gesamtgewinn und -verlust Ihres Handelskontos zu geben, indem alle offenen Positionen auf Basket-Ebene statt einzeln verwaltet werden. Der EA bietet umfassende Basket-Funktionen wie Take Profit, Stop Loss, Break Even und Trailing Stop. Diese können als Prozentsatz Ih
Trade Planner and Viewer
Kisolo Abraham Samah
Utilitys
Trade Planner und Viewer ist ein leistungsstarkes und vielseitiges MetaTrader-Tool, das Ihnen hilft, Ihre Trades effektiver zu planen und zu überwachen. Es bietet eine Reihe von Funktionen, die es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden Trader machen, darunter: Risikoanalyse: Trade Planner und Viewer berechnet das Risikoverhältnis jeder einzelnen Trade, sodass Sie die potenziellen Risiken und Belohnungen vor dem Eingehen einer Position einschätzen können. Handelsverfolgung: Das Tool bietet
Five Minutes
Igor Semyonov
Utilitys
Der Five Minutes Indikator ist ein fertiges TRADING SYSTEM für binäre Optionen. Das System ist speziell für den EURUSD M5 Währungsmarkt mit mindestens 80% Auszahlung und für Trader, die auf den Web-Terminals und der MetaTrader 4 Plattform arbeiten, konzipiert. Es handelt sich um ein Counter-Trend-System, d.h. es erwartet, dass sich der Preis des gehandelten Assets umkehrt. Die Signale des Systems werden nicht neu gezeichnet, sie erscheinen, sobald die Bildung des vorherigen Balkens abgeschlossen
Imperator EA
Sergei Ozerov
Experten
Imperator EA   Imperator   ist ein mäßig sicheres Handelssystem, das auf einem Clustering-Modell von Handelsmustern basiert. Es besteht aus vielen einfachen Funktionen und verfügt über viele Parameter, mit denen Sie sich verschiedene Marktsituationen merken und richtig interpretieren können. Der EA eröffnet einen Deal in eine bestimmte Richtung und legt   Stop Loss   und   Take Profit fest   . Wenn ein bestimmter Gewinn erreicht ist, verwendet der EA   Trailing Stop   . Die Signale des Modells
Market View MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitys
Definition : Market View ist ein Dashboard (Scanner), mit dem Sie die Preisdiagramme aller Symbole und aller Zeitrahmen auf einen Blick sehen können. Das Dienstprogramm ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet eine breite Palette von Anpassungsoptionen. Hauptmerkmale von Market View : Visuelles Einstellungsfenster auf dem Chart Anpassbare Liste von Symbolen und Zeitfenstern Verschiedene Formen: Echte Kerzen, Schematische Kerzen, Pfeile Anpassbare Anzahl von Kerzen Veränderbare Größe des Dash
Trend Bender Pro
Nebiyou Girma Tilahun
Experten
Ultimativer trendgesteuerter Expert Advisor: Präzisionshandel mit dynamischem Hedging Verbessern Sie Ihr Handelsspiel mit unserem hochmodernen MQL4-Handelsalgorithmus, der auf Präzision und Anpassungsfähigkeit ausgelegt ist. Dieser Algorithmus integriert fortschrittliche technische Analysetools und eine flexible Hedging-Strategie, die Ihnen hilft, Ihr Handelspotenzial zu maximieren, unabhängig von den Marktbedingungen. Hauptmerkmale: Adaptive Trend-Erkennung : Bleiben Sie am Puls des Marktes, in
Vantage
Waseem Raza
5 (1)
Utilitys
Vantage ist ein halbautomatisches Tool, das mit einem Klick auf der Benutzeroberfläche arbeitet. Die Basisstrategie des EA ist der Gitterhandel. Der Benutzer kann den ersten Handel über die Chart-Schaltflächen starten und der EA erledigt den Rest der Arbeit. Der Benutzer kann das Raster auf der Verlustseite, der Gewinnseite oder auf beiden Seiten gleichzeitig öffnen oder einen einfachen Handel ohne das Raster durchführen. Verwenden Sie niedriges Risiko gegen Gleichgewicht und wenden Sie EA auf V
Ofir Email to Telegram MT4
Gad Benisty
Utilitys
MQL-Tool "Ofir E-Mail an Telegram": Verpassen Sie nie wieder eine Handelswarnung! Sind Sie es leid, wichtige Warnungen von Ihren Indikatoren und Expert Advisors (EAs) zu verpassen? Ofir Email to Telegram ist die Lösung, auf die Sie gewartet haben! Dieses revolutionäre MQL-Tool leitet automatisch alle E-Mail-Benachrichtigungen von Ihren Indikatoren und EAs direkt an Ihr Telegram-Konto weiter. Nie wieder werden Sie eine Handelsmöglichkeit oder eine wichtige Benachrichtigung verpassen! Hier sind nu
PZ Currency Meter MT4
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Der Handel mit starken Währungen gegen schwache Währungen ist immer das sicherste Spiel. Dieser Indikator misst die relative Stärke zwischen den Hauptwährungen und erleichtert die Auswahl von Instrumenten sowie deren Ein- und Ausstieg. Die Grundidee ist, schwache Währungen mit starken Währungen als Gegenwährung anzugreifen und umgekehrt. Kaufen Sie Stärke gegen Schwäche und kurze Schwäche gegen Stärke. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Finden S
InfinityPro
Agus Wahyu Pratomo
Experten
Dieser EA verwendet eine Handelsstrategie mit mehreren Zeitrahmen und mehreren Indikatoren. So kann EA Trends auf einer Makro-Basis analysieren, dann wird EA in einem kleineren Zeitrahmen analysieren und entscheiden, eine Kauf- oder Verkaufsposition zu eröffnen. Dieser EA verwendet keine gefährlichen Strategien wie Grid-Strategien, Mittelwertbildung, Martingale und andere gefährliche Strategien. Dieser EA verwendet Take-Profit und Stop-Loss, wobei der Stop-Loss einen versteckten Stop-Loss mit H
N Era V EA MT4
Aleksandr Zheltikov
Experten
New Era V EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der DiNapoli-Levels und Unterstützungs- und Widerstandslevels für den Forex-Handel kombiniert. Er bietet eine Risikoallokation, analysiert den Markt und eröffnet Positionen auf der Grundlage der von den DiNapoli-Levels und den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erhaltenen Signale und bietet Händlern eine ausgezeichnete Handelsstrategie. Beschreibung der Strategie Echtes Signal :https://www.mql5.com/en/signals/2234325 Mit dem Kauf von N Er
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Utilitys
Wir stellen Ihnen den KFX Trade Manager" Expert Advisor für MetaTrader 4 (MT4) vor, eine umfassende Lösung für fortschrittliches Handelsmanagement und Risikokontrolle. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, indem es verschiedene Aspekte der Auftragsabwicklung, der Gewinnoptimierung und der Alarmbenachrichtigungen automatisiert. Mit dem "KFX Trade Manager" können Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe heben und Ihre Abläufe für eine höhere Effizienz un
Two Candle Smart
Sumini
Experten
Die Vorteile von EA TWO CANDLE SMART sind: Er ist mit verschiedenen Filtern ausgestattet, darunter: maxspread, maxlot, takeprofit (4-stufig), stop loss (3-stufig), Gewinnziel pro Tag, und viele mehr. Eröffnungsauftrag BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Offener Auftrag VERKAUFEN = Wenn iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> kann auf Forward Test funktionieren. lockprofit=2;//Minimalgewinn im Geld Schritt_LockProfit_im_Geld=25; Stoploss_in_
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Draw Agent
Omar Alkassar
Utilitys
Draw Agent ist als schöne und innovative Methode zum Erstellen und Verwalten all Ihrer Diagrammanalysen, Scribbles, Notizen und mehr konzipiert. Dieses Werkzeug bietet eine Methode zum Freihandzeichnen, um den Diagrammbereich als Tafel zu behandeln und von Hand zu zeichnen. Mit diesem Freihand-Zeichentool können Sie auf MT4/MT5-Charts zeichnen, um Ereignisse auf dem Chart zu markieren oder hervorzuheben. Es ist ein hilfreiches Tool, wenn Sie   Elliott-Wellen von Hand zeichnen, Linien auf Diagra
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilitys
Ein Tool, das die Positionsgröße oder das Risiko auf Basis eines vorgegebenen Stop-Loss-Niveaus sofort berechnen kann, ist sowohl für professionelle als auch für unerfahrene Händler von entscheidender Bedeutung. Das Handelstool TRADE PRO ermöglicht schnelle und präzise Berechnungen und hilft Ihnen so, in zeitkritischen und volatilen Marktphasen die richtigen Entscheidungen zu treffen. MT5-VERSION        /   Zusätzliches Installationsmaterial Hauptfunktionen: Originell. Einfach. Effektiv. Eine
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitys
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit DFGX - unserem Dynamic Fibonacci Grid der zweiten Generation. Diese neue, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung wurde speziell für den konträren Intraday-Handel, das Scalping und den Nachrichtenhandel auf dem Forex-Markt entwickelt und optimiert. Dieses System ist die ideale Lösung für aktive professionelle Trader und Scalper, die nach innovativen Wegen zur Optimierung ihrer Strategie suchen. Das System bietet auch eine hervorragend
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitys
Der fortschrittlichste Nachrichtenfilter auf dem MQL-Markt - kostenlose Demo verfügbar Take a Break hat sich von einem einfachen Nachrichtenfilter zu einer umfassenden Kontosicherungslösung entwickelt. Er unterbricht nahtlos alle anderen Expert Advisors während Nachrichtenereignissen oder basierend auf Ihren benutzerdefinierten Filtern, während er gleichzeitig Ihre EA-Einstellungen schützt - er stellt sie automatisch wieder her, wenn der Handel wieder aufgenommen wird, damit Sie völlig beruhigt
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Grundfunktionen: Die normale Interaktionsgeschwindigkeit beim Copy-Trading beträgt weniger als 0,5 Sekunden Signalquellen automatisch erkennen und eine Liste der Signalquellenkonten anzeigen Symbole automatisch abgleichen, 95 % der häufig verwendeten Handelssymbole auf verschiedenen Plattformen (Sonderfälle wie unterschiedliche
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
Utilitys
Dieses Dashboard zeigt aktuelle Nachrichten von ForexFactory.com (Kalender FFC) und von der Website Investing.com an. Sie können die Nachrichten nach Auswirkung und Land sortieren und sie mit einem Klick im Diagramm anzeigen lassen. Wenn Sie die Taste "Strg" gedrückt halten, können Sie mehrere verschiedene "Währungen" oder "Auswirkungen" zum Sortieren auswählen. Außerdem zeigt dieses Dienstprogramm nicht nur die Prognosen, sondern auch die tatsächlichen Werte an, nachdem sie auf der Website ers
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
Trade Manager Assistant MT4
Ianina Nadirova
Utilitys
Verbessern Sie Ihren manuellen Handel: Trade Manager Assistant für schnelles und präzises automatisiertes Risikomanagement Verwenden Sie die bereitgestellte kostenlose Demoversion, um vollständige Einrichtungsanweisungen zu erhalten und die Funktionen des Trade Manager Assistant zu erkunden. Weitere Informationen finden Sie   unter https://www.mql5.com/blogs/post/758625   .       . Manueller Handel erfordert sorgfältige Analysen und schnelle Entscheidungen, aber das Risiko von Ausführungsfehler
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Utilitys
Dieses Handelspanel wurde für die schnelle und komfortable Bedienung der Finanzmärkte entwickelt. Es ist mit den notwendigen Funktionen für den manuellen und halbautomatischen Handel ausgestattet. Durch das Vorhandensein der Order-Trailing-Funktion, des Trailing-Stops und der automatischen Schließung nach Eigenkapital, Gewinn, Zeit. Sie können es zur Automatisierung Ihres Handelssystems verwenden. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Position zu eröffnen und die Parameter für die Wartung, alles a
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilitys
Schließen von Positionen in MetaTrader 4 nach Erreichen des Gesamtgewinns/-verlusts mit der Gewinnverfolgungsfunktion. Sie können die virtuellen Stopps (separate Order) aktivieren. Berechnung und Schließen von BUY- und SELL-Positionen separat (Separate BUY SELL) . Schließen und Berechnen von allen Symbolen oder nur dem aktuellen Symbol (Alle Symbole) . Trailing Profit für Gewinne aktivieren. Schließen von Gesamtgewinn und -verlust in der Einzahlungswährung, in Punkten oder als % des Saldos. Die
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
Weitere Produkte dieses Autors
EMA CrossPro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experten
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit dem EMA CrossPro EA, einem ausgeklügelten, aber benutzerfreundlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Gewinne in Trendmärkten zu maximieren. Dieser EA nutzt die Kraft der Exponentiellen Gleitenden Durchschnitte (EMA), um starke Markttrends mit Präzision und Effizienz zu erkennen und zu nutzen. Die Logik hinter dem EMA CrossPro EA: Kaufsignal: Der EA initiiert einen Kauf, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA von unten nach oben schn
Market Master EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
2.5 (2)
Experten
Sehr wichtig: Bitte passen Sie den „Abstand zwischen den Aufträgen“ an... Verringern Sie ihn, um gute Ergebnisse zu erzielen. Ein höherer Abstand macht den EA sicherer. Der Handel mit Forex hat unzählige Möglichkeiten! Eine der innovativen Methoden ist, gegen den Strom zu schwimmen! Hier kämpfen wir gegen den Markt und arbeiten daran, unser Brot und Butter davon zu bekommen :) (Handel ist riskant, und Sie könnten verlieren!) Hier begann die Idee! Den Markt herausfordern. Der Expert Advisor verwe
Happy and Steady
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Glück im Devisenhandel bedeutet Gewinnen! Was wäre, wenn wir Ihre Gewinne zu "Steady Winnings" machen würden! Das wird Sie glücklicher machen! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Wir haben eine sichere und zuverlässige Strategie implementiert, die sich seit 2010 bis heute bewährt hat! Sie hat COVID 19 Schwankungen ohne Probleme überstanden! Die Idee hinter dem Experten ist es, ein Super-Scalping-Experte zu sein, der ein paar Pips auf einmal angreift. Dies geschieht u
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Sicherheit im Devisenhandel ist das Hauptanliegen der Händler! Es hat keinen Sinn, heute zu handeln und morgen alles zu verlieren! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Hier kommt die Kraft unseres Experten ins Spiel! Die Idee dahinter ist die Sicherheit der Investorenfonds, dann kommt der Gewinn. Daher wird dieser Experte nicht der Experte sein, der Ihr Konto um ein Vielfaches verdoppeln wird. Es wird der Experte sein, auf den Sie sich verlassen können, um s
Penny Collector EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Einige Nutzer sind sehr bequem und behalten ihre Geschäfte für lange Zeit, während andere Nutzer froh sind, wenn sie den geringsten Betrag bekommen und gehen :) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Schauen Sie sich unsere anderen Produkte an, die bald auf den Markt kommen werden.
Penny Collector Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experten
Einige Benutzer sind sehr Komfort 2 in der Lage, ihre Trades für Ewigkeiten zu halten, während andere Benutzer glücklich sind, die am wenigsten zu bekommen und verlassen :) Wenn Sie nicht auf Ihre Trades warten können, dann wird dieser Experte das Beste für Sie sein! Der Experte versucht, Trades mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit einzugehen, und in den meisten Fällen erwischt er auch die richtige Welle. Wenn nicht, machen Sie sich keine Sorgen, denn der Experte wird sich selbst um die
Drag Race Scalper
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Skalpieren! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Devisenhandel ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Drag Race Scalper" werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Wir haben versucht, eine sichere, profitable und schnelle Formel zu verwenden, und das ist das, was wir erreicht haben! Ein Drag Racing Scalper! (Forex ist riskant, Sie könn
Against The Surf EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Der Forex-Handel hat eine Million Möglichkeiten! Einer der innovativen Wege ist es, gegen den Strom zu schwimmen! Hier kämpfen wir gegen den Markt und arbeiten daran, unser Brot und unsere Butter zu bekommen :) (Der Handel ist riskant, und Sie können verlieren!) Von hier aus begann die Idee! Der Kampf gegen den Markt. Der Experte verwendet eine Kombination aus: Hedging-, Grid- und Trend-Strategien zu arbeiten. Diese Operation erlaubt es ihm, sicher anzukommen, auch wenn er gegen die Brandun
Cent Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Cent Collector ist der zweite Expert Advisor der "Collector" Serie :) Der erste war Penny Collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller Und hier ist der zweite EA : Cent Collector Diese Experten sind für Scalper gedacht, die nicht ewig warten können. Sobald der Experte den Gewinn realisiert, wird er ausbezahlt und geht. Wenn die Dinge schief gelaufen sind, wird der Experte daran arbeiten, sich selbst zu verwalten, indem er den Durchschnitt ermittelt, und
Yen Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Yen Collector ist der dritte Expert Advisor der "Collector" Serie :) Der erste war Penny-Sammler: https: //www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profil+Seller Der zweite war Cent-Sammler: https: //www.mql5.com/en/market/product/65344?source=Site+Profil+Verkäufer Und hier ist der dritte EA : Yen Collector Diese Experten sind für Scalper gedacht, die nicht ewig warten können. Sobald der Experte den Gewinn realisiert, wird er ausbezahlt und verschwindet. Wenn die Dinge schief gelaufen
Super Hedge Fighter EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experten
**Sehr wichtig: Bitte passen Sie die Einstellung „Abstand zwischen Aufträgen“ an. Reduzieren Sie ihn, um gute Ergebnisse zu erzielen, idealerweise auf einen Bereich von 2 bis 10.** Der Handel im Forex-Markt und in volatilen Märkten kann sehr kompliziert und riskant sein. Fast alle Strategien werden nicht immer 100%ig funktionieren! Mit unserem neuen Expert Advisor „Super Hedge Fighter EA“ werden Sie den Markt aus einer neuen Perspektive sehen! Sie werden die Volatilität nicht mehr fürchten m
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Mit diesem EA haben Sie zwei Einnahmequellen: 1- Direkte Trades 2- Rabatte von Ihrem Broker. Versichern Sie sich also, dass Sie sich bei einem IB anmelden, der seine Einnahmen mit Ihnen teilt Scalping! Was für ein Nervenkitzel! Der Forex-Handel war eine Einkommensquelle und Nervenkitzel zugleich! (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren) Mit unserem neuen Expert Advisor "Magnet Scalper Pro", werden Sie beides verdienen. (Forex ist riskant, Sie können Ihr gesamtes Kapita
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Der Handel mit Experten ist der beste Weg, um am Devisenmarkt zu gewinnen! Hier ist unser zweiter Expert Advisor, den Sie einstellen und vergessen können! Zeitrahmen: M1 Alle Währungspaare funktionieren perfekt mit dem EA Kontotyp: Alle (Wenn Hedging nicht erlaubt ist, deaktivieren Sie bitte entweder Verkaufen oder Kaufen) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Ha
Diamond EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Die Mindesteinlage beträgt 1000$, oder 1000 Cent = 10$. (Empfohlen 1500$) Jede 1000$ = 0.01 Lot. Bitte halten Sie sich an die Regeln, denn wir wollen, dass Sie gewinnen, gewinnen und gewinnen! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp: Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Ver
Impala EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Die Mindesteinlage beträgt 1000$, oder 1000 Cent = 10$. (Empfohlen 1500$) Jede 1000$ = 0.01 Lot. Bitte halten Sie sich an die Regeln, denn wir wollen, dass Sie gewinnen, gewinnen und gewinnen! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp: Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verk
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Fox EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Sc
Good Mood Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
More Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Nu Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Shooting Star EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Tiger EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
Treasure EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung: Je höher, desto besser Spread: Je niedriger, desto besser Kontotyp : Alle Typen (EA kann Hedge-Positionen eingehen, wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie entweder Kaufen oder Verkaufen in den Einstellungen ) Bitte gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel. (Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) S
LevelGuard Smart SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
LevelGuard SmartSMA Meistern Sie den Handel mit Unterstützungen und Widerständen mit Präzision LevelGuard SmartSMA nutzt die Stärke gleitender Durchschnitte, um Ihnen zu helfen, in allen Märkten sicher zu handeln. Dieser EA wurde entwickelt, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und liefert präzise Handelsein- und -ausstiege, die es Händlern ermöglichen, Marktbewegungen mit Leichtigkeit zu nutzen. Wie es funktioniert Kernstrategie: Verwendet einen zentralen SMA
Basic SMA Price Cross EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Erkunden Sie unsere komplette EA-Kollektion Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie ein umfangreiches Angebot an fachmännisch ausgearbeiteten Expert Advisors, die Trader aller Stufen unterstützen. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder ein erfahrener Profi, unsere Tools sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Erschwinglicher Handel für jedermann Wir glauben daran, dass der Handel für jeden zugänglich sein sollte. Deshalb kosten alle unsere Expert Advisors nur 65 $ pro Stück und helfen unse
Visual Lions Roar Trend Strength Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Lion's Roar - Trendstärke-Indikator Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihre Handelsreise zu übernehmen? Der Lion's Roar - Trendstärke-Indikator hilft Ihnen dabei, starke Markttrends mit Präzision und Zuversicht zu erkennen und auszunutzen. Dieses fortschrittliche Tool wurde speziell für Händler entwickelt und basiert auf einer robusten Strategie, die Trendrichtung und Momentum-Validierung unter Verwendung der Average True Range (ATR) kombiniert. Dieser Indikator ist nicht voroptimiert, so dass
Visual Titan Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Entfesseln Sie die Marktvolatilität mit dem Titan Force Indicator! Sind Sie bereit, den Markt zu dominieren, indem Sie von der Volatilität profitieren? Der Titan Force Indikator ist Ihr ultimatives Handelswerkzeug, das für Händler entwickelt wurde, die in Zeiten erhöhter Marktaktivität erfolgreich sind. Nicht für Sie optimiert - noch nicht! Dieser Indikator ist eine Leinwand für Ihre Kreativität. Er wurde so entwickelt, dass Sie ihn entsprechend Ihrer individuellen Handelsstrategien und Vorlieb
Visual Falcon Turn Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Einführung in den Falcon Turn-Indikator Dieser Indikator wurde für die individuelle Anpassung und Optimierung entwickelt und ermöglicht es Händlern, ihn an ihre individuellen Strategien anzupassen. Warum der Falcon Turn-Indikator? Der Falcon Turn Indicator nutzt die Stärke der Parabolic SAR-Strategie, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen mit Präzision und Klarheit aufzuzeigen. Er eignet sich perfekt für Trendfolge-Enthusiasten und diejenigen, die Flexibilität bei der Feinabstimmung ihrer Ha
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension