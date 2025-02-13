Account Status Monitor - Das ultimative Trading Dashboard!

Preis: $30 - Eine einmalige Investition für vollständige Kontrolle über Ihr Handelskonto!

Was ist Account Status Monitor?

Account Status Monitor ist ein leistungsfähiges Echtzeit-Dashboard, das alle wichtigen Handelskennzahlen an einem Ort anzeigt! Egal, ob Sie ein Daytrader, ein Swingtrader oder ein algorithmischer Händler sind, dieses Dienstprogramm hält Sie auf einen Blick über den Zustand Ihres Kontos auf dem Laufenden. Verabschieden Sie sich von der manuellen Überprüfung von Salden, Margen oder schwebenden P/L - alles wird automatisch im Sekundentakt aktualisiert!

Warum brauchen Sie dieses Dienstprogramm?

Beim Handel dreht sich alles um Zahlen. Den Status Ihres Kontos in Echtzeit zu kennen, kann den Unterschied zwischen Erfolg und Desaster ausmachen. Dieses Dienstprogramm stellt sicher, dass Sie immer ein klares Bild haben von:

Saldo & Eigenkapital - Sie wissen genau, wie viel Sie auf Ihrem Konto haben.

Marge & Freie Marge - Vermeiden Sie Nachschussforderungen, indem Sie Ihre freie Marge im Auge behalten.

Offene Positionen & Gesamtanzahl der Lots - Sehen Sie sofort, wie viele Geschäfte Sie gerade machen.

Floating P/L & Daily P/L - Sehen Sie Ihre Gewinne und Verluste in Echtzeit mit dynamischen Farbänderungen (Grün = Gewinn, Rot = Verlust).

Drawdown-Prozentsatz - Behalten Sie den Überblick über Ihr Risiko und Ihr Engagement, um unnötige Verluste zu vermeiden.

Wie funktioniert es?

Das Dienstprogramm erstellt ein interaktives Panel auf Ihrem Handelsbildschirm, das alle Ihre wichtigen Kennzahlen anzeigt. Es wird automatisch jede Sekunde aktualisiert, indem es Daten von Ihrem Konto abruft und Leistungsindikatoren in Echtzeit berechnet. Und so funktioniert es:

Erstellung des Panels im Hintergrund - Eine professionell aussehende Oberfläche wird Ihrem Bildschirm hinzugefügt, ohne Ihren Arbeitsbereich zu überladen.

Etikettenaktualisierung in Echtzeit - Jede Kennzahl wird präzise angezeigt, und die Werte ändern sich dynamisch, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Farbige Gewinn-/Verlustanzeige - Grün für Gewinn, rot für Verlust, so dass Sie Trends leichter erkennen können.

Automatische Datenberechnung - Sie müssen die Daten nicht manuell aktualisieren; das Programm wird jede Sekunde mit der Funktion OnTimer() aktualisiert.

Tägliche Gewinnberechnung - Verfolgt Ihren täglichen P/L, einschließlich geschlossener Geschäfte und offener Positionen.

Drawdown-Überwachung - Schützen Sie Ihr Konto, indem Sie die Drawdowns im Auge behalten.

Warum Account Status Monitor wählen?

Null Verzögerung - Optimiert für Effizienz, um eine reibungslose Leistung auch auf weniger leistungsfähigen Rechnern zu gewährleisten.

Anpassbare Farben und Positionierung - Passen Sie das Panel an Ihr Trading-Setup an.

Minimalistisches Design - Keine Beeinträchtigung Ihrer Charts und technischen Analysen.

Einfach zu bedienen - Keine komplexen Einstellungen, einfach installieren und loslegen!

Zuverlässig und genau - Verwendet die in MQL4 eingebauten Funktionen, um Echtzeitdaten ohne Fehler zu erhalten.

Installation & Einrichtung

Laden Sie den Account Status Monitor herunter und installieren Sie ihn auf Ihrer MetaTrader 4 Plattform. Hängen Sie ihn an ein beliebiges Diagramm an (jeder Zeitrahmen, jedes Symbol). Passen Sie Farben und Positionierung nach Ihren Wünschen an. Beobachten Sie die Echtzeit-Updates und kontrollieren Sie Ihr Handelskonto wie ein Profi!

Nur $30 für eine Lizenz auf Lebenszeit!

Mit einer einmaligen Zahlung erhalten Sie ein leistungsstarkes Trading-Tool, mit dem Sie Ihr Konto rund um die Uhr überwachen können. Dies ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für ernsthafte Trader, die ihr Risiko effizient verwalten und ihre Handelsdisziplin verbessern wollen.

Brauchen Sie Unterstützung? Kontaktieren Sie mich jederzeit per Direktnachricht! Ich bin immer für Sie da.

Beginnen Sie noch heute, mit Account Status Monitor intelligenter zu handeln!



