Monitor de Estado de Cuenta - ¡El Tablero de Operaciones Definitivo!

Precio: $30 - ¡Una Inversión Única para el Control Completo de su Cuenta de Operaciones!

¿Qué es el Monitor de Estado de Cuenta?

Account Status Monitor es un potente panel de control en tiempo real que muestra todas las métricas esenciales de sus operaciones en un solo lugar. Si usted es un operador de día, un swing trader, o un operador algorítmico, esta utilidad le mantiene informado sobre la salud de su cuenta de un vistazo. Diga adiós a la comprobación manual de saldos, márgenes o P/L flotante: ¡todo se actualiza automáticamente cada segundo!

¿Por qué necesita esta utilidad?

Operar es cuestión de números. Conocer el estado de su cuenta en tiempo real puede ser la diferencia entre el éxito y el desastre. Esta utilidad le asegura tener siempre una imagen clara de:

Saldo y Capital - Sepa exactamente cuánto tiene en su cuenta.

Margen y margen libre - Evite las peticiones de márgenes controlando su margen libre.

Posiciones abiertas y lotes totales: vea al instante cuántas operaciones tiene en curso.

P/L Flotante & P/L Diario - Vea sus ganancias y pérdidas en tiempo real con cambios de color dinámicos (Verde = Ganancia, Rojo = Pérdida).

Porcentaje de Reducción - Controle su riesgo y exposición para evitar pérdidas innecesarias.

¿Cómo funciona?

La utilidad crea un panel interactivo en su pantalla de operaciones, mostrando todas sus métricas críticas. Se actualiza automáticamente cada segundo, extrayendo datos de su cuenta y calculando indicadores de rendimiento en tiempo real. Así es como funciona

Creación del panel en segundo plano: se añade una interfaz de aspecto profesional a su pantalla sin desordenar su espacio de trabajo.

Actualizaciones de etiquetas en tiempo real - Cada métrica se muestra con precisión, y los valores cambian dinámicamente a medida que fluctúan las condiciones del mercado.

Indicación de colores de ganancias/pérdidas - Verde para las ganancias, rojo para las pérdidas, lo que facilita la detección de tendencias.

Cálculo automático de datos - No es necesario actualizar manualmente; la utilidad se actualiza cada segundo mediante la función OnTimer().

Cálculo de beneficios diarios - Realiza un seguimiento de su P/L diario, incluidas las operaciones cerradas y las posiciones abiertas.

Monitorización de Drawdown - Proteja su cuenta vigilando los niveles de drawdown.

¿Por qué elegir Account Status Monitor?

Zero Lag - Optimizado para la eficiencia, lo que garantiza un rendimiento sin problemas, incluso en máquinas de gama baja.

Colores y posicionamiento personalizables - Adapte el panel a su configuración de trading.

Diseño minimalista - No interfiere con sus gráficos y análisis técnicos.

Fácil de usar - Sin configuraciones complejas, ¡sólo instale y ejecute!

Fiable y Preciso - Utiliza las funciones integradas de MQL4 para obtener datos en tiempo real sin errores.

Instalación y configuración

Descargue e instale el Monitor de Estado de Cuenta en su plataforma MetaTrader 4. Adjúntelo a cualquier gráfico (cualquier marco temporal, cualquier símbolo). Personalice los colores y el posicionamiento según sus preferencias. ¡Vea las actualizaciones en tiempo real y tome el control de su cuenta de operaciones como un profesional!

¡Sólo $30 por una licencia de por vida!

Un pago único le da una poderosa herramienta de comercio que le ayuda a controlar su cuenta 24/7. Esta es una utilidad esencial para los operadores serios que quieren gestionar el riesgo de manera eficiente y mejorar su disciplina comercial.

¿Necesita ayuda? ¡Póngase en contacto conmigo a través de mensaje directo en cualquier momento! Siempre estoy aquí para ayudarle.

¡Empiece a operar de forma más inteligente hoy mismo con Account Status Monitor!



