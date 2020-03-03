Little PercepTroBot MT5

Little Percep-tro-Bot EA bringt Ihren Bot-Handel auf die nächste Stufe mit diesem fortschrittlichen Finanzhandels-Bot, der entwickelt wurde, um wichtige Währungspaare mit einer Mischung aus KI und ergänzenden Erholungstechniken zu handeln.

Ziehen Sie diesen kleinen Bot auf den EURUSD,H1-Chart , wählen Sie Ihre Risikotoleranz, indem Sie das entsprechende Setfile laden , und los geht's.

Angetrieben von der hochmodernen Smart Fully Automated Trading Robot Technologie, beinhaltet der kleine Percep-tro-Bot EA unsere völlig unabhängige KI-Entscheidungs-Engine in Verbindung mit hochentwickelten Filtern und Recovery-Technologie, um die Rentabilität zu maximieren und die Performance zu verbessern.

Der little Percep-tro-Bot EA analysiert mehrere Einstiegsmuster in Echtzeit, indem er unsere internen, von der AI Decision Engine trainierten Modelle in Kombination mit einem umfassenden Satz von Filtern und mit der Bestätigung von Preisbewegungen nutzt. In Fällen, in denen sich der Markt gegen den Handelszyklus bewegt, initiiert der EA automatisch und strategisch Erholungshandelsraster.

Die KI-Entscheidungs-Engine ist integriert und völlig API-unabhängig, d. h. es ist nicht erforderlich, über das Internet auf irgendwelche APIs zuzugreifen (was auch nicht über den Strategietester möglich ist).

Was den kleinen Percep-tro-Bot EA von anderen abhebt, ist sein innovativer Ansatz für das Management von Erholungsgeschäften. Wir haben mit unseren KI-Modellen einen anderen Ansatz gewählt, wir nutzen eine Reihe von Modellen für den Ein- und Ausstieg, aber wir setzen auch unsere KI-Entscheidungs-Engine-Modelle ein, um das Risiko effektiv zu managen, indem wir die Marktstruktur (wichtige Ebenen) in Echtzeit dynamisch abbilden, um die Aktivierung und das optimale Timing und die Platzierung von Erholungsgeschäften während ungünstiger Marktbedingungen zu bestimmen.

Sie fragen sich also, warum KI und ein Erholungssystem kombiniert einsetzen? Nun, man kann zwar Modelle trainieren, um schnelle Entscheidungen zu treffen, aber es ist unmöglich, ein Modell für alle Eventualitäten zu trainieren, also kombinieren wir das Beste von beidem und nutzen KI auch im Erholungsprozess.

PREIS $599 für die nächsten 10 Käufer, nächster Preis $699, Endpreis wird auf $2499 erhöht

UnsereKI-Entscheidungs-Engine nutzt fortschrittliche, angetriebene Komponentenmodelle, die entwickelt wurden, um Handelsentscheidungen direkt auf der MetaTrader-Plattform zu optimieren. Sie verbessert den kleinen Percep-tro-Bot EA Trading Advisor durch die Nutzung von Echtzeitdaten in Verbindung mit maschinellem Lernen für präzise, schnelle Handelsentscheidungen.

Hauptmerkmale:

Einstiegssignale: Unsere KI-Entscheidungs-Engine modelliert und analysiert die Marktstruktur in Echtzeit und identifiziert optimale Einstiegspunkte.
Anpassungsfähig: Der kleine Percep-tro-Bot EA passt seine Handelsstrategien dynamisch an die Marktbedingungen und die Marktstruktur an, um profitable Bewegungen vorwegzunehmen und zu erfassen.
Integration: Die eingebaute Entscheidungs-Enginestellt sicher, dass Trader von einem schnelleren, intelligenteren und anpassungsfähigeren Handelssystem profitieren.
Drawdown-Management:
Die KI-Entscheidungs-Engine bestimmt, wann das System zur Wiederherstellung des Handelsnetzes aktiviert werden muss und wo optimale Trades für eine geringere Risikowiederherstellung zu platzieren sind.
Mehrere Währungen: Im Gegensatz zu Strategien mit nur einem Symbol gleicht SynAIpse das Risiko über mehrere Währungsinstrumente hinweg aus.
Risikokontrolle: Passen Sie die maximal handelbaren Symbole an, begrenzen Sie Symbole auf Basis der Anzahl der Trades und viele weitere Sicherheitsfunktionen.
Automatischer Suffix und Präfix: Handelssymbol-Suffix und -Präfix werden automatisch auf der Grundlage des Charts erkannt, an den der EA angehängt ist.
Automatische GMT-Verschiebung: Die GMT-Verschiebung wird automatisch erkannt. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende URL in den Terminaleinstellungen hinzufügen (siehe Details unten).

Empfehlungen:

  • Trainiertes Modell Unterstützte Paare:EURUSD, AUDUSD, USDCAD, EURCHF, EURCAD.
  • Standard Low RiskSetfile sollte für die meisten Broker ausreichen(Backtest auf Ihrem eigenen Broker Feed, damit Sie das Risiko verstehen,siehe Trading FAQs unten)
  • Mindesteinlage: $1000 ($3000 empfohlen)
  • Mindest-Hebel: 1:100 (1:500 empfohlen)
  • Kontotypen:ECN, Raw, Low Spread, Fast Execution ( IC Markets(empfohlen), FP Markets(empfohlen), Fusion Markets; siehe Mein Profil für Links)
  • Konto-Typ: Nur Hedge
  • Ausstiegsstrategie: Normaler Betrieb wird Take-Profit und Trailing-Stop, und, sobald Recovery-Modus aktiviert ist, wird es Gitter gruppiert Handel Punkte virtualisiert (versteckte) Gewinn.
  • Erholungsmodus: Recovery Mode Trades werden dynamisch auf Basis unserer AI Decision Engine platziert.
  • Drawdown-Schutz: Ein intelligentes Hedging-System wird erzwungen.
  • Eingebauter fortschrittlicher Volatilitätsfilterschutz für volatile Marktbewegungen.
  • Bitte verwenden Sie einen VPS (Virtual Private Server) für "24/7 Always on EA Trading" und "Low Broker Trade Server Latency".
  • Der Erholungsmodus bedeutet, dass es einen Drawdown geben wird. Bitte führen Sie einen Backtest mit Ihrem Broker durch, um sicherzustellen, dass Sie dies und das Risiko verstehen.
  • Bitte fangen Sie mit einem geringen Risiko an, bis Sie sich mit den Strategien vertraut gemacht haben.
Empfohlene Broker:

EA-Einrichtung:

  • Fügen Sie die folgende URL zu MT5 Tools -> Options -> Expert Advisors -> Allowed URL's " https://timeapi.io/api/TimeZone/zone?timeZone=Etc/GMT " hinzu.
  • Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen"Allow WebRequest".
  • Öffnen Sie einen einzelnenEURUSD,H1 Chart ( oder EURUSD.r, EURUSD.i, EURUSD.pro etc je nach Broker-Symbol Suffix/Präfix )
  • Ziehen Sie den " Percep-tro-Bot_MT5" EA auf den Chart.
  • Verwenden Sie dieSetfiles für die zulässigen Risikoeinstellungen; wir empfehlen,"Fixed Lots""0.01" zu verwenden, bis Sie mit der Strategie vertraut sind.
  • ** Bitte beachten Sie,"Lots Per Equity" ist die Anzahl der 0,01 Lots basierend auf der Kontowährung $USD oder $EUR. Wenn Sie eine andere Währung als Kontowährung verwenden, müssen Sie eine Umrechnung vornehmen. Zum Beispiel $JPY ist USD/155, also für eine USD-Einstellung von 3000, würden Sie 3000*155=465000 verwenden.**
  • Lesen Sie den Abschnitt Warnungen unten(wichtig!)

Unterstützung:

Warnungen:

  • Lesen Sie die Algo 101 Trading FAQs hier --> Trading FAQs
  • Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse!





Handeln Sie Bitcoin wie nie zuvor - schneller, intelligenter und profitabler! Warum Bitcoin Prince EA wählen ? Blitzschnelle Ausführung - Der EA ist auf Geschwindigkeit ausgelegt und steigt zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein und aus, damit Sie nie wieder ein profitables Setup verpassen . Bewährte Bitcoin-spezifische Strategie - Im Gegensatz zu generischen EAs ist der Bitcoin Prince EA exklusiv für BC/USD abgestimmt und passt sich der einzigartigen Volatilität und Liquidität von Bitcoin
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Experten
MAX XAUUSD - das intelligente Handelssystem, das auf dem Goldmarkt brilliert Hallo Trader! Ich bin MAX XAUUSD , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie von außergewöhnlicher Kraft. Meine Spezialität? Gold . Genau, ich handle das Paar Gold/USD mit Präzision und Zuversicht und biete Ihnen unvergleichliche Handelsmöglichkeiten auf dem glitzernden Goldmarkt! Warum MAX XAUUSD? Intelligentes Trendfolgesystem Einsatz fortschrittlicher Trendhandelsalgorithmen zur Risi
Master Oscillators
Ioannis Xenos
Experten
Lernen Sie Master Oscillators kennen, einen Bot, der den Handel einfach und flexibel gestaltet! Wählen Sie zwischen RSI, CCI oder Stochastischen Signalen und erstellen Sie Ihre eigene Strategie. Dieser Bot bietet Ihnen viele Werkzeuge, wie MA-Filter, dynamische Losgrößen, Kelly-Kriterium-Rechner, dynamische SL- und TP-Levels und vieles mehr. Unabhängig von Ihrem Handelsstil ist Master Oscillators für Sie da. Es versorgt Sie mit wichtigen Informationen, Statistiken und mehr, während es stets für
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Experten
Sorry für die exzellente 340% p.a. Performance! Ja, richtig gelesen: Diese 340% p.a. Backtest-Ergebnisse sind fast schon unanständig gut. Aber bitte verstehen Sie das nicht falsch – es ist kein Marketing-Trick, sondern das Resultat sauberer Programmierung und ehrlicher Backtests. Wirklich realistisch sind solche Traumrenditen natürlich nicht dauerhaft, denn nach ein paar Jahren stößt jeder EA im Backtest irgendwann an die Lotgrößen-Grenze. Trotzdem: Stealth 150 DE40 zeigt, was möglich ist
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Experten
XignalCoding Prop Grid EA Erstellen Sie Ihre eigene Strategie. Bestehen Sie die Prop-Firm-Herausforderungen mit Zuversicht. Der XignalCoding Prop Grid EA ist ein hochflexibles und leistungsstarkes Handelswerkzeug für Trader, die volle Kontrolle über ihre Strategie, ihr Grid-System und ihr Risiko haben wollen. Egal, ob Sie Ideen testen oder Prop-Firm-Challenges wie FTMO bestehen wollen, dieser EA gibt Ihnen die Struktur und Sicherheit, die Sie brauchen. Hauptmerkmale Individuelle Strategieerstell
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis. Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 Konto: ECN/RAW empfohlen Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen) Zeitrahmen: M1–H4 Erste Schritte Algo Trading aktivieren. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart). In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden. Risiko an Kap
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale   wird   in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.   Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,   die bei Bedarf   angepasst oder optimiert werden können.   Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.   (Klicken Sie auf den Bedienfeldrand, um ihn a
GOLD Max MT5
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
DayRest
Viktor Timofeev
Experten
DAYREST PRINCIPLES: der EA basiert auf einer Counter-Trend Strategie Wir verwenden zwei Funktionen: 1. Das Vorhandensein von Korrekturen im Trend. In der Regel gibt es nach progressiven Impulsen immer einen "Pullback". 2. Die Zyklizität des Marktes. Der Kurs bewegt sich zwischen historischen Höchst- und Tiefstwerten. Die höchste Korrekturwahrscheinlichkeit ist gegeben, wenn der Kurs die Grenzen dieses Kanals erreicht. Das Signal zur Eröffnung einer Position ist das Überschreiten der oberen oder
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experten
Scalper EA Pro - Der Hochpräzisions-Roboter für automatischen Handel!   FOR GOLD - XAUUSD Was ist neu in Version 3.0? Nach monatelanger Entwicklung und rigorosen Tests präsentieren wir die fortschrittlichste und zuverlässigste Version des Scalper EA Pro! Mit neuen intelligenten Filtern, verbessertem Risikomanagement und präziseren Einstiegen wurde dieser EA für maximal effizienten Markthandel entwickelt. Wichtigste Updates: Anpassbarer Trendfilter Jetzt mit anpassbaren EMAs (
