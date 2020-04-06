Little PercepTroBot MT4

LittlePercep-tro-Bot EA bringt Ihren Bot-Handel auf die nächste Stufe mit diesem fortschrittlichen Finanzhandels-Bot, der entwickelt wurde, um wichtige Währungspaare mit einer Mischung aus KI und ergänzenden Erholungstechniken zu handeln.

Ziehen Sie diesen kleinen Bot auf denEURUSD, H1-Chart , wählen Sie Ihre Risikotoleranz, indem Sie das entsprechendeSetfile laden, und los geht's.

Angetrieben von der hochmodernen Smart Fully Automated Trading Robot Technologie, beinhaltet der kleine Percep-tro-Bot EA unsere völlig unabhängige KI-Entscheidungs-Engine in Verbindung mit hochentwickelten Filtern und Recovery-Technologie, um die Rentabilität zu maximieren und die Performance zu verbessern.

Der little Percep-tro-Bot EA analysiert mehrere Einstiegsmuster in Echtzeit, indem er unsere internen, von der AI Decision Engine trainierten Modelle in Kombination mit einem umfassenden Satz von Filtern und mit der Bestätigung von Preisbewegungen nutzt. In Fällen, in denen sich der Markt gegen den Handelszyklus bewegt, initiiert der EA automatisch und strategisch Erholungshandelsraster.

Die KI-Entscheidungs-Engine ist integriert und völlig API-unabhängig, d. h. es ist nicht erforderlich, über das Internet auf irgendwelche APIs zuzugreifen (was auch nicht über den Strategietester möglich ist).

Was den kleinen Percep-tro-Bot EA von anderen abhebt, ist sein innovativer Ansatz für das Management von Erholungsgeschäften. Wir haben mit unseren KI-Modellen einen anderen Ansatz gewählt, wir nutzen eine Reihe von Modellen für den Ein- und Ausstieg, aber wir setzen auch unsere KI-Entscheidungs-Engine-Modelle ein, um das Risiko effektiv zu managen, indem wir die Marktstruktur (wichtige Ebenen) in Echtzeit dynamisch abbilden, um die Aktivierung und das optimale Timing und die Platzierung von Erholungsgeschäften während ungünstiger Marktbedingungen zu bestimmen.

Sie fragen sich also, warum KI und ein Erholungssystem kombiniert einsetzen? Nun, man kann zwar Modelle trainieren, um schnelle Entscheidungen zu treffen, aber es ist unmöglich, ein Modell für alle Eventualitäten zu trainieren, also kombinieren wir das Beste von beidem und nutzen KI auch im Erholungsprozess.

PREIS $599 für die nächsten 10 Käufer, nächster Preis $699, Endpreis wird auf $2499 erhöht

UnsereKI-Entscheidungs-Engine nutzt fortschrittliche, angetriebene Komponentenmodelle, die entwickelt wurden, um Handelsentscheidungen direkt auf der MetaTrader-Plattform zu optimieren. Sie verbessert den kleinen Percep-tro-Bot EA Trading Advisor durch die Nutzung von Echtzeitdaten in Verbindung mit maschinellem Lernen für präzise, schnelle Handelsentscheidungen.

Hauptmerkmale:

Einstiegssignale: Unsere KI-Entscheidungs-Engine modelliert und analysiert die Marktstruktur in Echtzeit und identifiziert optimale Einstiegspunkte.
Anpassungsfähig: Der kleine Percep-tro-Bot EA passt seine Handelsstrategien dynamisch an die Marktbedingungen und die Marktstruktur an, um profitable Bewegungen vorwegzunehmen und zu erfassen.
Integration: Die eingebaute Entscheidungs-Enginestellt sicher, dass Trader von einem schnelleren, intelligenteren und anpassungsfähigeren Handelssystem profitieren.
Drawdown-Management:
Die KI-Entscheidungs-Engine bestimmt, wann das System zur Wiederherstellung des Handelsnetzes aktiviert werden muss und wo optimale Trades für eine geringere Risikowiederherstellung zu platzieren sind.
Mehrere Währungen: Im Gegensatz zu Strategien mit nur einem Symbol gleicht SynAIpse das Risiko über mehrere Währungsinstrumente hinweg aus.
Risikokontrolle: Passen Sie die maximal handelbaren Symbole an, begrenzen Sie Symbole auf Basis der Anzahl der Trades und viele weitere Sicherheitsfunktionen.
Automatischer Suffix und Präfix: Handelssymbol-Suffix und -Präfix werden automatisch auf der Grundlage des Charts erkannt, an den der EA angehängt ist.
Automatische GMT-Verschiebung: Die GMT-Verschiebung wird automatisch erkannt. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende URL in den Terminaleinstellungen hinzufügen (siehe Details unten).

Empfehlungen:

  • Trainiertes Modell Unterstützte Paare:EURUSD, AUDUSD, USDCAD, EURCHF, EURCAD.
  • Standard Low RiskSetfile sollte für die meisten Broker ausreichen(Backtest auf Ihrem eigenen Broker Feed, damit Sie das Risiko verstehen,siehe Trading FAQs unten)
  • Mindesteinlage: $1000 ($3000 empfohlen)
  • Mindest-Hebel: 1:100 (1:500 empfohlen)
  • Kontotypen:ECN, Raw, Low Spread, Fast Execution ( IC Markets(empfohlen), FP Markets(empfohlen), Fusion Markets; siehe Mein Profil für Links)
  • Konto-Typ: Nur Hedge
  • Ausstiegsstrategie: Normaler Betrieb wird Take-Profit und Trailing-Stop, und, sobald Recovery-Modus aktiviert ist, wird es Gitter gruppiert Handel Punkte virtualisiert (versteckte) Gewinn.
  • Erholungsmodus: Recovery Mode Trades werden dynamisch auf Basis unserer AI Decision Engine platziert.
  • Drawdown-Schutz: Ein intelligentes Hedging-System wird erzwungen.
  • Eingebauter fortschrittlicher Volatilitätsfilterschutz für volatile Marktbewegungen.
  • Bitte verwenden Sie einen VPS (Virtual Private Server) für "24/7 Always on EA Trading" und "Low Broker Trade Server Latency".
  • Der Erholungsmodus bedeutet, dass es einen Drawdown geben wird. Bitte führen Sie einen Backtest mit Ihrem Broker durch, um sicherzustellen, dass Sie dies und das Risiko verstehen.
  • Bitte fangen Sie mit einem geringen Risiko an, bis Sie sich mit den Strategien vertraut gemacht haben.
Empfohlene Broker:

EA-Einrichtung:

  • Fügen Sie die folgende URL zu MT5 Tools -> Options -> Expert Advisors -> Allowed URL's " https://timeapi.io/api/TimeZone/zone?timeZone=Etc/GMT " hinzu.
  • Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen"Allow WebRequest".
  • Öffnen Sie einen einzelnenEURUSD,H1 Chart ( oder EURUSD.r, EURUSD.i, EURUSD.pro etc je nach Broker-Symbol Suffix/Präfix )
  • Ziehen Sie den " Percep-tro-Bot_MT4" EA auf den Chart.
  • Verwenden Sie dieSetfiles für die erlaubten Risikoeinstellungen; wir empfehlen,"Fixed Lots""0.01" zu verwenden, bis Sie mit der Strategie vertraut sind.
  • ** Bitte beachten Sie,"Lots Per Equity" ist die Anzahl der 0,01 Lots basierend auf der Kontowährung $USD oder $EUR. Wenn Sie eine andere Währung als Kontowährung verwenden, müssen Sie eine Umrechnung vornehmen. Zum Beispiel $JPY ist USD/155, also für eine USD-Einstellung von 3000, würden Sie 3000*155=465000 verwenden.**
  • Lesen Sie den Abschnitt Warnungen unten(wichtig!)

Unterstützung:

Warnungen:

  • Lesen Sie die Algo 101 Trading FAQs hier --> Trading FAQs
  • Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse!






