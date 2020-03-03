Little PercepTroBot MT5

Little Percep-tro-Bot EA lleva tu trading Bot al siguiente nivel con este avanzado Bot de trading financiero diseñado para operar pares de divisas clave con una mezcla de IA y técnicas de recuperación complementarias.

Arrastre este pequeño bot al gráfico EURUSD,H1 , elija su tolerancia al riesgo cargando el setfile correspondiente , y listo.

Impulsado por la tecnología de vanguardia Smart Fully Automated Trading Robot, el pequeño Percep-tro-Bot EA incorpora nuestro motor de decisión de IA totalmente independiente junto con sofisticados filtros y tecnología de recuperación para maximizar la rentabilidad y mejorar el rendimiento.

El pequeño Percep-tro-Bot EA analiza múltiples patrones de entrada en tiempo real mediante la utilización de nuestros modelos internos entrenados AI Decision Engine combinado con un amplio conjunto de filtros y con la confirmación del movimiento del precio. En los casos en que el mercado se mueve en contra del ciclo de negociación, el EA inicia automática y estratégicamente parrillas de comercio de recuperación.

El AI Decision Engine está integrado y es totalmente independiente de la API, lo que significa que no es necesario acceder a ninguna API a través de Internet (lo que tampoco es posible a través del probador de estrategias).

Hemos adoptado un enfoque diferente con nuestros modelos de IA, utilizamos un conjunto de modelos para la entrada y salida, pero, además, empleamos nuestros modelos AI Decision Engine para gestionar el riesgo de manera eficaz mediante la asignación dinámica de la estructura del mercado (niveles importantes) en tiempo real para determinar la activación y el momento óptimo y la colocación de las operaciones de recuperación durante las condiciones adversas del mercado.

Entonces, se preguntará, ¿por qué utilizar IA y un sistema de recuperación combinados? Bueno, aunque se pueden entrenar modelos para tomar decisiones rápidas, entrenar un modelo para todas las eventualidades es imposible, así que combinamos lo mejor de ambos y utilizamos la IA también en el proceso de recuperación.

PRECIO $599 para los próximos 10 compradores, siguiente precio $699, precio final se incrementará a $2499

NuestroAI Decision Engine utiliza avanzados modelos de componentes diseñados para optimizar las decisiones de trading directamente desde la plataforma MetaTrader. Mejora el pequeño Percep-tro-Bot EA Trading Advisor mediante el uso de datos en tiempo real acoplado aprendizaje automático para las decisiones comerciales precisas, de ritmo rápido.

Características principales:

Señales de entrada: Nuestro motor de decisiones de inteligencia artificialanaliza la estructura del mercado en tiempo real, identificando los puntos de entrada óptimos.
Adaptable: Little Percep-tro-Bot EA ajusta dinámicamente las estrategias de negociación en función de las condiciones del mercado, los niveles de estructura de mercado para adelantarse y capturar movimientos rentables.
Integración: El motor de decisión integradogarantiza que los operadores se beneficien de un sistema de negociación más rápido, inteligente y adaptable.
Gestión del Drawdown:
El motor de decisión de IA determina cuándo activar el sistema de recuperación de la parrilla de operaciones y dónde colocar las operaciones óptimas para una menor recuperación del riesgo.
Multidivisa: A diferencia de las estrategias de un solo símbolo, SynAIpse equilibra el riesgo en varios instrumentos de divisas.
Control del riesgo: Personalice el máximo de símbolos negociables, limite los símbolos en función del número de operaciones y muchas más funciones de seguridad.
Auto Sufijo y Prefijo: El Sufijo y Prefijo de los Símbolos de Negociación se detectan automáticamente basándose en el gráfico al que está conectado el EA.
Auto GMT Offset: El desfase GMT se detecta automáticamente, asegúrese de añadir la URL correspondiente en la configuración del terminal ( por favor, vea los detalles a continuación )

Recomendaciones:

  • Modelo entrenado Pares soportados:EURUSD, AUDUSD, USDCAD, EURCHF, EURCAD.
  • El Perfil de Riesgo Bajo por defecto debería ser lo suficientemente bueno para la mayoría de los brokers(Haga un Backtest en su propio broker para entender el riesgo,vea las Preguntas Frecuentes de Trading más abajo)
  • Depósito mínimo: $1000 ($3000 recomendado)
  • Apalancamiento mínimo: 1:100 (1:500 recomendado)
  • Tipos de Cuenta:ECN, Raw, Low Spread, Fast Execution ( IC Markets(recomendado), FP Markets(recomendado), Fusion Markets; Ver Mi Perfil para Enlaces)
  • Tipo de cuenta: Sólo cobertura
  • Estrategia de salida: El funcionamiento normal será take profit y trailing stop, y, una vez activado el modo de recuperación, será rejilla agrupada de puntos de operación virtualizada (oculta) de beneficios.
  • Modo de recuperación: Las operaciones en modo de recuperación se colocarán dinámicamente basándose en nuestro motor de decisión de IA.
  • Drawdown protección: Se aplica un sistema de cobertura inteligente.
  • Protección de filtro de volatilidad avanzada incorporada para movimientos volátiles del mercado.
  • Por favor, utilice un VPS (Virtual Private Server) para "24/7 Always on EA Trading" y "Low Broker Trade Server Latency".
  • Modo de recuperación significa que habrá reducción, por favor backtest en su corredor de alimentación para asegurarse de que entiende esto y el riesgo.
  • Por favor, comience con bajo riesgo hasta que se sienta cómodo con las estrategias.
Brokers recomendados:

Configuración EA:

  • Añada la siguiente URL a MT5 Herramientas -> Opciones -> Asesores Expertos -> URL permitidas " https://timeapi.io/api/TimeZone/zone?timeZone=Etc/GMT "
  • Luego seleccione la casilla"Permitir WebRequest
  • Abra un único gráficoEURUSD,H1 ( o EURUSD.r, EURUSD.i, EURUSD.pro etc dependiendo del sufijo/prefijo del símbolo del broker )
  • Arrastre el EA " Percep-tro-Bot_MT5" al gráfico.
  • UtiliceSetfiles para la configuración del riesgo permitido; recomendamos ejecutar "Lotes Fijos""0.01" hasta que se sienta cómodo con el funcionamiento de la estrategia.
  • ** Tenga en cuenta que"Lotes por Equidad" es el número de 0.01 lotes basados en la moneda de la cuenta $USD o $EUR. Si utiliza otra moneda como la moneda de la cuenta, entonces usted necesita hacer una conversión. Por ejemplo, $JPY es USD/155, por lo que para un valor de 3000 en USD, deberá utilizar 3000*155=465000.
  • Lea la sección de advertencias a continuación(¡Importante!)

Soporte:

Advertencias:

  • Lea el Algo 101 Trading FAQs Aquí --> Trading FAQs
  • ¡El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros!





Roberto Liguoro
Asesores Expertos
XAURON EA - Asesor Experto en Breakout de Oro Inteligente XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado. ENLACE A LA SEÑAL EN VIVO DE MYFXBOOK El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo: Condiciones del broker Velocidad de ejecución y deslizamiento Late
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Asesores Expertos
Nuestro equipo - @Supremacy_Lab - se complace en presentar nuestro primer producto - EA_Supremacy_NT - una solución técnica única para el day trading, scalping y seguimiento de tendencias. EA_Supremacy_NT es una versión no comercial de nuestro asesor automatizado principal, que se lanzará más adelante. Se trata de un producto realmente innovador que se basa en un enfoque poco convencional del procesamiento de datos de mercado. El algoritmo subyacente permite a los operadores obtener el máximo
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o
Ew3
Roberto Alencar
Asesores Expertos
EW3 - Asesor Experto en Reversión Media en Forex Visión general Un Asesor Experto diseñado para operar con una estrategia de reversión a la media con una gestión disciplinada del riesgo, evitando enfoques de alto riesgo como los métodos de cuadrícula o martingala. Características principales - Estrategia de reversión a la media : Identifica y negocia movimientos de corrección del mercado - Soporte multisímbolo : Opera con 26 pares de divisas simultáneamente - Control de riesgo centralizado : G
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Asesores Expertos
GoldPulser EA - Descripción para el Mercado MQL5 Descripción en Español GoldPulser EA - Sistema avanzado de scalping multidivisa y seguimiento de tendencias GoldPulser EA es un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del scalping con la fiabilidad del seguimiento de tendencias. Diseñado para los operadores de Forex que buscan rendimientos consistentes, este asesor experto utiliza un algoritmo patentado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especia
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Asesores Expertos
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. ADVERTENCIA: EA ha optimizado conjuntos de ORO (XAUUSD) SOLAMENTE (Capital mínimo: $ 1000) Descargar conjuntos de abajo: Utilice estos sets para XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Sistema profesional de trading con gestión avanzada del riesgo Este sofisticado Asesor Experto emplea una estrategia de rejilla bidireccional diseñada para un rendimiento constante en mercados volátiles. El sistema abre
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
MAX XAUUSD - el sistema de trading inteligente que brilla en el mercado del oro ¡Hola traders! Soy MAX XAUUSD , el miembro más nuevo de la familia del Sistema de Trading Inteligente de Trend de extraordinaria potencia. ¿Mi especialidad? El oro . Así es, opero el par Oro/USD con precisión y confianza, ¡brindándole oportunidades de trading sin igual en el reluciente mercado del oro! ¿Por qué MAX XAUUSD? Sistema inteligente de seguimiento de tendencias Adopción de algoritmos avanzados de
Master Oscillators
Ioannis Xenos
Asesores Expertos
¡Conoce a Master Oscillators, un bot que hace que el trading sea simple y flexible! Elige entre las señales de RSI, CCI o Stochastic y construye tu propia estrategia. Este bot te proporciona muchas herramientas, como filtro MA, tamaños de lote dinámicos, calculadora del criterio de Kelly, niveles SL y TP dinámicos, y más. No importa tu estilo de trading, Master Oscillators está aquí para ti. Te proporciona información importante, estadísticas y más, manteniendo siempre seguras tus operaciones. S
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Asesores Expertos
¡Perdón por el excelente rendimiento del 340% anual! Sí, has leído bien: estos resultados de backtest con un 340% anual son casi indecentemente buenos. Pero, por favor, no lo malinterpretes: no es un truco de marketing, sino el resultado de una programación limpia y backtests honestos. Por supuesto, tales rendimientos de ensueño no son realmente sostenibles a largo plazo, porque después de unos años cualquier EA en el backtest acaba alcanzando el límite de lotes. Aun así: Stealth 150 DE40
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Asesores Expertos
XignalCoding Prop Grid EA Construye tu propia estrategia. Supera los retos de prop firm con confianza. El Prop Grid EA de XignalCoding es una herramienta de trading altamente flexible y potente, diseñada para traders que quieren un control total sobre su estrategia, sistema de grid y riesgo. Tanto si estás probando ideas como si quieres superar retos como FTMO, este EA te da la estructura y la seguridad que necesitas. Características principales Creación de estrategias personalizadas Elija su s
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_M
GOLD Max MT5
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
DayRest
Viktor Timofeev
Asesores Expertos
PRINCIPIOS DAYREST: el EA se basa en una estrategia contra-tendencia Utilizamos dos características 1. La presencia de correcciones en la tendencia. Por regla general, siempre hay un "pullback" tras los impulsos progresivos. 2. El carácter cíclico del mercado. El precio se mueve entre valores máximos y mínimos históricos. La mayor probabilidad de corrección se fija cuando el precio alcanza los límites de este canal. La señal para abrir una posición es que el precio cruce el límite superior o inf
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Asesores Expertos
Scalper EA Pro - ¡El Robot de Trading Automatizado de Alta Precisión!   FOR GOLD - XAUUSD ¿Qué hay de nuevo en la versión 3.0? Tras meses de desarrollo y pruebas rigurosas, ¡presentamos la versión más avanzada y confiable del Scalper EA Pro! Con nuevos filtros inteligentes, gestión de riesgo mejorada y entradas más precisas, este EA está diseñado para operar en los mercados con máxima eficiencia. Actualizaciones principales: Filtro de tendencia ajustable Ahora con EMAs person
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada utilizando un historial de 10 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan sólo en GBP/USD. Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros por usted. Estrategia de negociación El sistema NO utiliza estrategias peligrosas como el promedio o martingala, p
