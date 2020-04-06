Gold Breakout Scalper Pro
- Asesores Expertos
- Ajaya Pokhrel
- Versión: 3.4
- Actualizado: 6 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Gold Breakout Scalper Pro es un Asesor Experto de vanguardia diseñado específicamente para scalping de oro (XAU/USD) de forma segura sin depender de Grid/Martingale. Identifica oportunidades de trading de alta probabilidad basadas en los niveles clave (máximos y mínimos) formados al inicio de la sesión de Nueva York, ofreciendo precisión y consistencia. Una vez que el precio rompe los niveles,se activan las operacionescon un stop loss y un take profit fijos. Mi enfoque se centra en una estrategia de scalping directa y eficaz, que evita depender de trucos de inteligencia artificial para impulsar las ventas.
El EA utiliza GMT offset de +2, que está en línea con la configuración de IC Markets. Si su broker utiliza un offset GMT diferente, haga los ajustes necesarios o póngase en contacto conmigo para una aclaración.
Prop Firm listo
Gracias a su configuración única, el EA garantiza que las operaciones de cada usuario sean ligeramente diferentes. Esto significa que si dos operadores ejecutan el EA en la misma empresa, sus operaciones no serán idénticas. Como resultado, las empresas de apoyo no le marcarán por operaciones idénticas ni le prohibirán operar por copia.
Características:
- No utiliza Grid/Martingale
- Negocia las rupturas de la sesión de Nueva York
- Tiene SL fijo y Trailing TP
- SL es sólo $5 por 0.01 lote
- No over trading (1 operación al día)
- Sin truco Ai
Cómo funciona Gold Breakout Scalper Pro
- Identifica niveles: Los niveles se identifican durante el inicio de la sesión de NY
- Coloca órdenes pendientes: Coloca órdenes pendientes de compra y venta
- Ejecución de operaciones: Una vez que el precio alcanza los niveles, se ejecuta la operación.
- Gestión de salida: Consigue beneficios mediante trailing o sale con una pérdida media.
Configuración:
|Símbolo
|XAUUSD (ORO)
|Marco temporal
|M30
|Capital Mínimo
|100 $ por 0,01 lote
|Capital recomendado
|200 $ por 0,01 lote
|Broker
|Cualquiera (IC Markets, Vantage, Fusion Markets recomendados)
|Tipo de cuenta
|Cualquiera, preferiblemente spread bruto o ECN
|Apalancamiento
|1:300
Configuración:
- Descargue el EA desde su MT5
- Abra el gráfico de oro de 30 minutos
- Arrastre y suelte el EA en el gráfico
- Elija el tamaño de lote deseado
Advertencia de riesgo:
Tenga en cuenta los riesgos antes de comprar el EA. Los resultados en vivo pueden diferir de los backtests.