Купите AI Engine Crypto + Бонус AI Engine Crypto MT4 или Price Gold!!!
Если в вашем инвестиционном портфеле уже есть хотя бы пара топовых советников, то лучшим дополнением для них станет AI Engine Crypto — эффективный проверенный временем с открытыми параметрами для оптимизации советник (EA) предназначенный для торговли криптовалютой на платформе Meta Trader 5.
С применением нейронных сетей и торговых уровней, этот советник предназначен для скальпинга на бирже Bybit (BTCUSD, ETHUSD и др).
Стратегия сосредоточена на небольших колебаниях цен анализируя рыночные условия в режиме реального времени автоматически совершает сделки с фиксированными уровнями стоп-лосса и тейк-профита с поддержкой трейлинг-стопа.
Советник (EA) для точности установки отложенных ордеров использует фильтр спреда, во избежании торговли в неблагоприятных условиях, в советник также встроен дневной фильтр, фильтр волатильности и защиту от проскальзывания.
Важно!!!
Настройки по умолчанию не подходят для тестирования и реальной торговли.
Цена будет увеличиваться в зависимости от количества проданных лицензий.
- Рекомендации:
- Валютная пара: BTCUSD ( BTCUSDT ) ETHUSD (ETHUSDT)
- Временные рамки: M5
- Минимальный депозит: $50
- Тип счета: ECN, Raw с низкими спредами.
- Для наилучших результатов используйте счета с низкими спредами на бирже Bybit, Tickmill, IC Markets или другие с небольшим спредом!
- Кредитное плечо - 1:100 - 1:500
- Тип счета: Хедж