AI Engine Crypto MT4

Если в вашем инвестиционном портфеле уже есть хотя бы пара топовых советников, то лучшим дополнением для них станет AI Engine Crypto MT4 — эффективный с открытыми параметрами для оптимизации советник (EA) предназначенный для торговли криптовалютой на платформе Meta Trader 4.
С применением нейронных сетей и торговых уровней, этот советник предназначен для скальпинга на биржах - Tickmill, IC Markets (BTCUSD, ETHUSD и др). 
Стратегия сосредоточена на небольших колебаниях цен анализируя рыночные условия в режиме реального времени автоматически совершает сделки с фиксированными уровнями стоп-лосса и тейк-профита с поддержкой трейлинг-стопа.
Советник (EA) для точности установки отложенных ордеров использует фильтр спреда, во избежании торговли в неблагоприятных условиях, в советник также встроен дневной фильтр, фильтр волатильности и защиту от проскальзывания.

MT5 - версия.

Важно!!!

Настройки по умолчанию не подходят для тестирования и реальной торговли.!!! Настройки в обсуждении для пары:  ETHUSD и BTCUSD.

  • Рекомендации:
  • Валютная пара: BTCUSD, ETHUSD
  • Временные рамки: M5
  • Минимальный депозит: $50
  • Тип счета: ECN, Raw с низкими спредами.
  • Для наилучших результатов используйте счета с низкими спредами на бирже Tickmill, IC Markets или другие с небольшим спредом!
  • Кредитное плечо - 1:100 - 1:500
  • Тип счета: Хедж
