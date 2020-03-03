AI Engine Crypto

AI Engine Crypto MT4

Si usted ya tiene por lo menos un par de EAs de primera en su cartera de inversiones, la mejor adición para ellos será AI Engine Crypto - un EA eficaz probado en el tiempo con parámetros abiertos para la optimización, diseñado para el comercio de criptomoneda en la plataforma Meta Trader 5.
Utilizando redes neuronales y niveles de trading, este EA está diseñado para scalping en la bolsa Bybit (BTCUSD, ETHUSD, etc.).
La estrategia se centra en pequeñas fluctuaciones de precios mediante el análisis de las condiciones del mercado en tiempo real y ejecuta automáticamente operaciones con niveles fijos de stop loss y take profit con soporte de trailing stop.
El EA utiliza un filtro de spread para establecer con precisión las órdenes pendientes, para evitar operar en condiciones desfavorables, el EA también tiene un filtro diario incorporado, filtro de volatilidad y protección antideslizamiento.

Versión MT4.

¡¡¡Importante!!!

Los ajustes por defecto no son adecuados para pruebas y trading real.

El precio aumentará en función del número de licencias vendidas.

  • Recomendaciones:
  • Par de divisas: BTCUSD ( BTCUSDT ) ETHUSD (ETHUSDT)
  • Marco de tiempo: M5
  • Depósito mínimo: $50
  • Tipo de cuenta: ECN, Raw con spreads bajos.
  • ¡Para mejores resultados usa cuentas con spreads bajos en Bybit, Tickmill, IC Markets u otras cuentas con spreads bajos!
  • Apalancamiento - 1:100 - 1:500
  • Tipo de cuenta: Cobertura


