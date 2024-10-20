PivotPoint Standard

Pivotpunkt-Indikator für MetaTrader 4 (MT4)

Übersicht

Der Pivot-Point-Indikator berechnet tägliche, wöchentliche und monatliche Pivot-Punkte und zeigt wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf Ihren Charts an. Dieser Indikator hilft Händlern bei der Identifizierung potenzieller Umkehrpunkte und wichtiger Bereiche für Preisaktionen, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Handelsstrategien macht.

Wichtigste Merkmale

  • Tägliche, wöchentliche und monatliche Pivot-Punkte: Einfaches Umschalten zwischen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Pivot-Punkten durch Anpassung eines Parameterwerts.
  • Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Zeigt Unterstützungs- (S1, S2, S3) und Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) auf dem Chart an.
  • Anpassung: Ermöglicht Händlern die Anpassung der Anzeige der Levels (Linienstile, Farben usw.).

Anweisungen zur Installation

  1. Laden Sie den Indikator herunter: Sobald Sie den Indikator bei MQL5 erworben haben, laden Sie die .mq4-Datei herunter.

  2. Kopieren Sie sie auf MetaTrader 4:

    • Öffnen Sie Ihre MT4-Plattform.
    • Klicken Sie auf Datei in der oberen linken Ecke.
    • Wählen Sie Datenordner öffnen.
    • Navigieren Sie im Datenordner zu MQL4 > Indikatoren .
    • Kopieren Sie die heruntergeladene .mq4-Datei in diesen Ordner.

  3. Aktivieren Sie den Indikator:

    • Starten Sie Ihre MT4-Plattform neu.
    • Suchen Sie im Navigator-Fenster unter Indicators Ihren Pivot Point-Indikator.
    • Ziehen Sie ihn auf einen beliebigen Chart, um ihn zu aktivieren.

Verwendung und Anpassung

  1. Wenden Sie den Indikator auf ein Chart an:

    • Nachdem Sie den Indikator auf ein Diagramm gezogen haben, sehen Sie den täglichen Pivot-Punkt (P) zusammen mit drei Unterstützungs- (S1, S2, S3) und drei Widerstandsniveaus (R1, R2, R3).

  2. Zwischen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Pivot-Punkten wechseln:

    • So wechseln Sie zwischen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Pivot-Punkten:
      • Öffnen Sie bei der Anwendung des Indikators die Registerkarte Eingaben.
      • Ändern Sie den Parameter Zeitrahmen:
        • 1 für tägliche Pivot-Punkte
        • 2 für wöchentliche Pivot-Punkte
        • 3 für monatliche Pivot-Punkte

  3. Einstellungen anpassen:

    • Sie können das Aussehen der Linien anpassen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm klicken, " Indikatorenliste" wählen und dann Ihren Pivot-Point-Indikator auswählen. Von hier aus können Sie die Farben, die Dicke und den Stil der Linien an Ihre Vorlieben anpassen.

  4. Handels-Tipps:

    • Pivot-Punkte werden von Händlern häufig verwendet, um potenzielle Umkehrzonen zu identifizieren. Wenn sich der Kurs dem Pivot-Punkt oder einem der Unterstützungs-/Widerstandsniveaus nähert, können Händler je nach anderen technischen Indikatoren oder Kursaktionsmustern nach Anzeichen für eine Umkehr oder Fortsetzung des Kurses suchen.

Unterstützung und Kontakt

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie mich gerne über MQL5 Messaging kontaktieren.


Empfohlene Produkte
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Major Support and Resistance Indicator
Ahmad Ar Abedalaziz Alazaizeh
Indikatoren
Dieser Indikator filtert den Zigzag-Indikator, um die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu berechnen . Variablen Mindestabstand zwischen den Peaks: ist der Abstand (GAP) zwischen den Peaks von dem Zigzag Peak-Sensitivität: Mindestanzahl von nahegelegenen Peaks Rückblick: bedeutet, dass die letzten 50 Peaks im Zigzag getestet werden müssen Objektname Perfix: ein Präfix für den Namen der Level-Linie im Chart
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Übersicht über den Aroon Classic Indikator Der Aroon Classic Indikator ist ein technisches Tool, das das Auftreten und die Fortdauer von Trends auf einem Chart quantitativ erfasst. Er verwendet zwei Linien – „Aroon Up“ und „Aroon Down“ – um Trendstärke und Wendepunkte im Bereich von 0 bis 100 darzustellen. Ein hoher Aroon Up-Wert weist auf einen starken Aufwärtstrend hin, während ein hoher Aroon Down-Wert auf einen starken Abwärtstrend hinweist. Hauptmerkmale Visuelle Unterscheidung von Trendbeg
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Indikatoren
Wir bieten Ihnen Indikatoren, die auf Ihre Handelsanforderungen zugeschnitten sind: >> MT Magical << MT Supply Demand : Es ist ein Indikator, der geschaffen wurde, um Angebot und Nachfrage zu finden, die wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den Preis darstellen. Supply Zone ist eine Zone, wo der Preis erreicht hat, ist es oft widerstanden. Mit anderen Worten, wenn der Preis diese Zone erreicht, gibt es mehr Verkaufskraft, um den Preis wieder nach unten zu drücken. Die Nac
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
PZ Tick Chart
PZ TRADING SLU
4.5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt ein komplettes Tick-Chart mit zwei optionalen gleitenden Durchschnitten an und macht die Beachtung von Sub-M1-Kursdaten wirklich einfach. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Preisspitzen leicht erkennen Die blaue Linie ist der Briefkurs Die rote Linie ist der Geldkurs Der Indikator verliert keine Tickdaten, wenn er neu geladen wird Er implementiert zwei optionale gleitende Durchschnitte Der Indikator wird nicht neu gezeichne
FREE
Pivot Point daily
Meysam Ghasemi
Indikatoren
.................................wenn Sie Pivotpunktebenen benötigen............................... ............................das ist ein täglicher Pivot-Punkt-Level-Schöpfer........................... ...es ist für tägliche Pivots und zeigen Ebenen in Zeiten Zeitraum H4 , H1 , M30 , M15 ,M 5... .................................zeigt auch die Niveaus für die letzten 3 Tage.............................. ................ kann mit anderen Indikatoren verwendet werden und zeigt wichtige Niveaus an
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indikatoren
Tipu Heikin-Ashi Panel ist die modifizierte Version des ursprünglichen Heiken-Ashi-Indikators, der von MetaQuotes hier veröffentlicht wurde. Eine professionelle Version dieses Indikators ist hier erhältlich. Merkmale Ein einfach zu bedienendes Panel, das den Heiken Ashi-Trend des ausgewählten Zeitrahmens anzeigt. Anpassbare Kauf-/Verkaufswarnungen, Push-Warnungen, E-Mail-Warnungen oder visuelle Warnungen auf dem Bildschirm. Anpassbares Panel. Das Panel kann an eine beliebige Stelle im Chart ver
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
ON Trade Pivoteer
Abdullah Alrai
4 (1)
Indikatoren
Einführung in den Pivot Point Selector Indicator: Ihr ultimatives Werkzeug für individuelle Pivot Levels Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? Begrüßen Sie den Pivot Point Selector Indicator, ein bahnbrechendes Tool, mit dem Sie die Kontrolle über Ihre Pivot Levels übernehmen. Mit diesem innovativen Indikator können Sie drei spezifische Punkte auswählen, die die Berechnungen der Pivot-Levels bestimmen, und erhalten so eine beispiellose Anpassungsfähigkeit und Präzision fü
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indikatoren
Fibonacci SR-Indikator Dieser Indikator erstellt Unterstützungs- und Widerstandslinien. Dieser Indikator basiert auf Fibonacci Retracement und Extension Levels. Er berücksichtigt viele Kombinationen der Fibonacci-Levels und zeichnet Unterstützungs-/Widerstandslinien, die auf diesen basieren. Dieser Indikator verwendet in seinen Berechnungen die vom ZigZag-Indikator gezeichneten Höchst- und Tiefststände. Der ZigZag-Indikator kann auch auf dem Chart eingezeichnet werden, falls erforderlich. Der In
FREE
Fx BFP Pivot Points
Maged Ait Abbi
5 (6)
Indikatoren
Eine Forex-Pivot-Point-Strategie könnte sehr wohl der beste Freund eines Händlers sein, wenn es darum geht, Niveaus zu identifizieren, um eine Tendenz zu entwickeln, Stopps zu platzieren und potenzielle Gewinnziele für einen Handel zu identifizieren. Pivot-Punkte sind schon seit Jahrzehnten ein beliebtes Mittel für Händler. Die Grundlage von Pivot-Punkten ist, dass sich der Kurs oft relativ zu einem früheren Limit bewegt, und wenn keine äußere Kraft den Kurs dazu veranlasst, sollte der Kurs in d
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Oscillator 5 35
Paul Bratby
Indikatoren
5/35 Oszillator zur Verwendung mit unserem Elliott-Wellen-Indikator als Teil der Gesamtstrategie für den Handel mit der 5. Welle. Die Elliott Wave Indicator Suite wurde um eine einfache, aber effektive Swing Trading Strategie herum entwickelt. Die Indikatoren-Suite eignet sich hervorragend für den Aktien-, Futures- und Forex-Handel auf verschiedenen Zeitskalen. Den wichtigsten Elliott-Wellen-Indikator finden Sie hier https://www.mql5.com/en/market/product/44034
FREE
Clever Trend Swing Levels
Carlos Forero
4.22 (9)
Indikatoren
Beschreibung: Der Indikator misst mit Hilfe des Zickzack-Indikators die Trend- oder Korrekturniveaus. Er zeigt im Diagramm die Niveaus eines jeden festgestellten Tiefs oder Hochs an. KEY LINKS: Anleitung zur Installation - Häufige Fragen - Alle Produkte Wie nützlich ist dieser Indikator? Dieser Indikator bestimmt, abhängig vom Zigzag-Parameter, ob ein Trend beginnt, sich entwickelt oder endet Dieser Indikator bestimmt die Richtung des Trends Bestandteile Levels als positive oder negative Zahlen,
FREE
Basic Harmonic Pattern
Mehran Sepah Mansoor
4.57 (58)
Indikatoren
Dieser Indikator identifiziert die beliebtesten Harmonic Patterns , die Marktumkehrpunkte vorhersagen. Diese harmonischen Muster sind Kursformationen, die sich auf dem Devisenmarkt ständig wiederholen und auf mögliche zukünftige Kursbewegungen hindeuten / Free MT5 Version Darüber hinaus verfügt dieser Indikator über ein eingebautes Markteintrittssignal sowie über verschiedene Gewinnmitnahmen und Stop-Losses. Es ist zu beachten, dass der Harmonische Muster-Indikator zwar eigenständig Kauf-/Verk
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indikatoren
.....................................hi....................... ................für die Anzeige von Hochs und Tiefs sowie von Unterstützungen und Widerständen .....................wir haben eine Menge Möglichkeiten............................... es kann hilfreich sein, um Trends zu finden, höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs, niedrigere Tiefs .......................heute schreibe ich über eines davon.......................... ........................Sie können die Anzahl der letzten Unt
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indikatoren
Der Indikator erstellt Orderblöcke (BZ) nach dem Handelssystem von Roman (TS). Die Blöcke werden gleichzeitig in zwei Zeitrahmen gesucht: dem aktuellen und dem älteren (in den Einstellungen definiert). Um veraltete Blöcke zu optimieren und zu ignorieren, können Sie in den Einstellungen eine Begrenzung der Anzahl der Tage festlegen, innerhalb derer Blöcke gesucht werden. Die Blöcke werden nach den TS-Regeln gebildet, die aus drei Schritten bestehen: welche Kerze wurde herausgenommen (was?); welch
FREE
Supp and Resist Every Trader Need
Hassane Zibara
Indikatoren
Supp & Resist Jeder Trader braucht einen Indikator, der Ihnen Zonen für schwache, ungeprüfte, geprüfte, bewährte und umgekehrte Unterstützungen und Widerstände mit intelligenter Berechnung anzeigt. Schauen Sie sich die Screenshots an, dort finden Sie einige Erklärungen. Ich will nicht viel reden :) probieren Sie es selbst aus, denn in den Eingabeparametern ist alles klar. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich gerne fragen.
FREE
Gartley Guard Harmonics MT4
Ely Alsedy
Indikatoren
Harmonische Muster eignen sich am besten, um Marktumkehrpunkte vorherzusagen. Sie bieten eine hohe Erfolgsquote und zahlreiche Handelsmöglichkeiten innerhalb eines Handelstages. Unser Indikator identifiziert die beliebtesten harmonischen Muster basierend auf den Prinzipien in der Literatur zum harmonischen Handel. WICHTIGE ANMERKUNGEN: Der Indikator malt nicht um, hängt nicht hinterher (er erkennt ein Muster am Punkt D) und zeichnet nicht neu (das Muster ist entweder gültig oder abgebrochen). VE
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Pivot-Punkte im Chart an, einschließlich historischer Werte, und unterstützt viele Berechnungsmodi für Pivot-Punkte und S/R-Levels. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es stellt historische Levels für Backtesting-Zwecke dar Ermöglicht die Auswahl des Referenzzeitrahmens Es implementiert verschiedene Pivot Point Berechnungsmodi Es implementiert verschiedene SR-Berechnungsmodi Es implementiert anpassbare Farben und Größen Ber
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indikatoren
Die kostenlose Version des Hi Low Last Day MT4 Indikators . Der Hi Low Levels Last Day MT4 Indikator zeigt das Hoch und das Tief des letzten Handelstages . Sie haben die Möglichkeit , die Farbe der Linien zu ändern . Testen Sie die volle Version des Hi Low Last Day MT4 Indikators , in welche zusätzliche Indikator Funktionen verfügbar sind : Anzeige des Minimums und des Maximums des vorletzten letzten Tages Anzeige des Minimums und des Maximums der vorangegangenen Woche Ton Alarm beim Überschreit
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien auf Basis der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet dann di
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Indikatoren
Erobern Sie die Märkte mit dem Triple Threat Signal ! Haben Sie genug von Signalen, die Sie im Ungewissen lassen? Wir stellen Ihnen das Triple Threat Signal vor, den intelligenten Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein komplettes, vielschichtiges System, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Bestätigung und Vertrauen verlangen. Warum Sie das Triple Threat Signal brauchen
FREE
UPD1 X00 Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (10)
Indikatoren
Der Indikator zeigt   runde Level   auf dem Chart an. Sie werden auch   psychologische , Bank- oder Major Player Level genannt. Auf diesen Niveaus gibt es einen echten Kampf zwischen Bullen und Bären, die Anhäufung vieler Orders, was zu einer erhöhten Volatilität führt. Der Indikator passt sich   automatisch   an jedes Instrument und jeden Zeitrahmen an. Wenn das   Level 80   durchbrochen und dann getestet ist,   kaufen wir . Wenn   Level 20   durchbrochen und dann getestet wird,   verkaufen wi
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT4 - nur GBPUSD FlatBreakout ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Trader, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout erleben und Ausbruchssignale ohne Einschränkungen auf einem Live-Markt testen möchten. Für wen ist dieses Produkt geeignet? Für H
FREE
PZ Three Drives
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator findet Three-Drives-Muster. Das Three-Drives-Muster ist ein 6-Punkte-Umkehrmuster, das durch eine Reihe höherer Hochs oder tieferer Tiefs gekennzeichnet ist, die an einer 127%- oder 161,8%-Fibonacci-Erweiterung enden. Es signalisiert, dass der Markt erschöpft ist und ein Umschwung stattfinden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare Farben und Größen Anpassbare Ausbruchsperioden Anpassbare 1-2-3
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
QualifiedEngulfing - ist die kostenlose Version des ProEngulfing -Indikators. ProEngulfing - ist die kostenpflichtige Version des Advance Engulf-Indikators. Laden Sie ihn hier herunter. Was ist der Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version von ProEngulfing ? Die kostenlose Version hat die Einschränkung von einem Signal pro Tag. Vorstellung von QualifiedEngulfing - Ihr professioneller Engulf-Muster-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft der Präzision mit Qualifie
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
NEW YEAR 2026 SALE PREIS FÜR NUR 75 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 1.1. bis 5.1. MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Neujahrsabend Full Fledged EA wird auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihr Exemplar bald SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) verwendet, e
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indikatoren
MT5 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegram Kanal & Gruppe: https://t.me/bluedigitsfx V.I.P Gruppen-Zugang: Sende Zahlungsnachweis für eines unserer kostenpflichtigen Produkte an unseren Posteingang Empfohlener Broker: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Leistungsstarke Umkehr- und Ausbruchserkennung für MT4 Ein All-in-One Non-Repaint Indikator, der dir hilft, Marktstrukturveränderungen, Ausbrüche und Trendwenden einfach
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert!   Quantum Breakout PRO   wurde von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung entwickelt und soll Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zonen-Strategie auf ein neues Niveau bringen. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen und Stop-Loss-Vo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indikatoren
DERZEIT 26% REDUZIERT! Dieser Indikator ist eine super Kombination unserer beiden Hauptindikatoren ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Er zeigt Währungsstärkewerte für TICK-UNITS und Alarmsignale für 28 Forex-Paare an. Es können 11 verschiedene Tick-Units verwendet werden. Diese sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, und 30 Sekunden. Der Tick-Unit-Balken im Unterfenster wird angezeigt und nach links verschoben, wenn mindestens 1 Tick innerhalb des Sekun
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
Auswahl:
Adelheid Mauler
835
Adelheid Mauler 2025.06.09 07:51 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension