PivotPoint Standard

Indicador de Punto Pivote para MetaTrader 4 (MT4)

Visión general

El Indicador de Punto de Pivote calcula puntos de pivote diarios, semanales y mensuales y traza niveles clave de soporte y resistencia en sus gráficos. Este indicador ayuda a los operadores a identificar posibles puntos de reversión y áreas clave de interés para la acción del precio, por lo que es una herramienta valiosa para las estrategias de negociación a corto y largo plazo.

Características principales

Puntos de giro diarios, semanales y mensuales : Cambie fácilmente entre puntos de giro diarios, semanales y mensuales ajustando el valor de un parámetro.

: Cambie fácilmente entre puntos de giro diarios, semanales y mensuales ajustando el valor de un parámetro. Niveles de soporte y resistencia : Muestra los niveles de soporte (S1, S2, S3) y resistencia (R1, R2, R3) en el gráfico.

: Muestra los niveles de soporte (S1, S2, S3) y resistencia (R1, R2, R3) en el gráfico. Personalización: Permite a los operadores ajustar la forma en que se muestran los niveles (estilos de línea, colores, etc.).

Instrucciones de instalación

Descargue el indicador: Una vez que haya comprado el indicador en MQL5, descargue el archivo .mq4. Cópielo en MetaTrader 4: Abra su plataforma MT4.

Haga clic en Archivo en la esquina superior izquierda.

en la esquina superior izquierda. Seleccione Abrir Carpeta de Datos .

. En la carpeta de datos, vaya a MQL4 > Indicadores .

Copie el archivo .mq4 descargado en esta carpeta. Active el indicador: Reinicie su plataforma MT4.

En la ventana Navigator , bajo Indicators , encuentre su indicador Pivot Point.

, bajo , encuentre su indicador Pivot Point. Arrástrelo y suéltelo en cualquier gráfico para activarlo.

Uso y Personalización

Aplicar el indicador a un gráfico: Después de arrastrar el indicador a un gráfico, verá el punto de pivote diario (P) junto con tres niveles de soporte (S1, S2, S3) y tres niveles de resistencia (R1, R2, R3). Cambiar entre puntos pivote diarios, semanales y mensuales: Para cambiar entre puntos pivote diarios, semanales y mensuales: Abra la pestaña Entradas al aplicar el indicador. Cambie el parámetro Timeframe : 1 para puntos pivotantes diarios 2 para puntos pivotantes semanales 3 para puntos pivotantes mensuales

Ajuste la configuración: Puede personalizar la apariencia de las líneas haciendo clic con el botón derecho del ratón en el gráfico, seleccionando Lista de Indicadores y, a continuación, eligiendo su indicador de Punto Pivote. A partir de aquí, puede ajustar los colores, grosores y estilos de las líneas según sus preferencias. Consejos para operar: Los puntos pivote son utilizados habitualmente por los operadores para identificar posibles zonas de inversión. Cuando el precio se aproxima al punto pivote o a uno de los niveles de soporte/resistencia, los operadores pueden buscar señales de reversión o continuación, dependiendo de otros indicadores técnicos o patrones de acción del precio.

Soporte y contacto

Para cualquier pregunta o apoyo, no dude en ponerse en contacto conmigo a través de mensajería MQL5.



