PivotPoint Standard
- Indicadores
- Karmel Abbas
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador de Punto Pivote para MetaTrader 4 (MT4)
Visión general
El Indicador de Punto de Pivote calcula puntos de pivote diarios, semanales y mensuales y traza niveles clave de soporte y resistencia en sus gráficos. Este indicador ayuda a los operadores a identificar posibles puntos de reversión y áreas clave de interés para la acción del precio, por lo que es una herramienta valiosa para las estrategias de negociación a corto y largo plazo.
Características principales
- Puntos de giro diarios, semanales y mensuales: Cambie fácilmente entre puntos de giro diarios, semanales y mensuales ajustando el valor de un parámetro.
- Niveles de soporte y resistencia: Muestra los niveles de soporte (S1, S2, S3) y resistencia (R1, R2, R3) en el gráfico.
- Personalización: Permite a los operadores ajustar la forma en que se muestran los niveles (estilos de línea, colores, etc.).
Instrucciones de instalación
Descargue el indicador: Una vez que haya comprado el indicador en MQL5, descargue el archivo .mq4.
Cópielo en MetaTrader 4:
- Abra su plataforma MT4.
- Haga clic en Archivo en la esquina superior izquierda.
- Seleccione Abrir Carpeta de Datos.
- En la carpeta de datos, vaya a MQL4 > Indicadores .
- Copie el archivo .mq4 descargado en esta carpeta.
Active el indicador:
- Reinicie su plataforma MT4.
- En la ventana Navigator, bajo Indicators, encuentre su indicador Pivot Point.
- Arrástrelo y suéltelo en cualquier gráfico para activarlo.
Uso y Personalización
Aplicar el indicador a un gráfico:
- Después de arrastrar el indicador a un gráfico, verá el punto de pivote diario (P) junto con tres niveles de soporte (S1, S2, S3) y tres niveles de resistencia (R1, R2, R3).
Cambiar entre puntos pivote diarios, semanales y mensuales:
- Para cambiar entre puntos pivote diarios, semanales y mensuales:
- Abra la pestaña Entradas al aplicar el indicador.
- Cambie el parámetro Timeframe:
- 1 para puntos pivotantes diarios
- 2 para puntos pivotantes semanales
- 3 para puntos pivotantes mensuales
- Para cambiar entre puntos pivote diarios, semanales y mensuales:
Ajuste la configuración:
- Puede personalizar la apariencia de las líneas haciendo clic con el botón derecho del ratón en el gráfico, seleccionando Lista de Indicadores y, a continuación, eligiendo su indicador de Punto Pivote. A partir de aquí, puede ajustar los colores, grosores y estilos de las líneas según sus preferencias.
Consejos para operar:
- Los puntos pivote son utilizados habitualmente por los operadores para identificar posibles zonas de inversión. Cuando el precio se aproxima al punto pivote o a uno de los niveles de soporte/resistencia, los operadores pueden buscar señales de reversión o continuación, dependiendo de otros indicadores técnicos o patrones de acción del precio.
Soporte y contacto
Para cualquier pregunta o apoyo, no dude en ponerse en contacto conmigo a través de mensajería MQL5.
