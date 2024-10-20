PivotPoint Standard

Indicador de Punto Pivote para MetaTrader 4 (MT4)

Visión general

El Indicador de Punto de Pivote calcula puntos de pivote diarios, semanales y mensuales y traza niveles clave de soporte y resistencia en sus gráficos. Este indicador ayuda a los operadores a identificar posibles puntos de reversión y áreas clave de interés para la acción del precio, por lo que es una herramienta valiosa para las estrategias de negociación a corto y largo plazo.

Características principales

  • Puntos de giro diarios, semanales y mensuales: Cambie fácilmente entre puntos de giro diarios, semanales y mensuales ajustando el valor de un parámetro.
  • Niveles de soporte y resistencia: Muestra los niveles de soporte (S1, S2, S3) y resistencia (R1, R2, R3) en el gráfico.
  • Personalización: Permite a los operadores ajustar la forma en que se muestran los niveles (estilos de línea, colores, etc.).

Instrucciones de instalación

  1. Descargue el indicador: Una vez que haya comprado el indicador en MQL5, descargue el archivo .mq4.

  2. Cópielo en MetaTrader 4:

    • Abra su plataforma MT4.
    • Haga clic en Archivo en la esquina superior izquierda.
    • Seleccione Abrir Carpeta de Datos.
    • En la carpeta de datos, vaya a MQL4 > Indicadores .
    • Copie el archivo .mq4 descargado en esta carpeta.

  3. Active el indicador:

    • Reinicie su plataforma MT4.
    • En la ventana Navigator, bajo Indicators, encuentre su indicador Pivot Point.
    • Arrástrelo y suéltelo en cualquier gráfico para activarlo.

Uso y Personalización

  1. Aplicar el indicador a un gráfico:

    • Después de arrastrar el indicador a un gráfico, verá el punto de pivote diario (P) junto con tres niveles de soporte (S1, S2, S3) y tres niveles de resistencia (R1, R2, R3).

  2. Cambiar entre puntos pivote diarios, semanales y mensuales:

    • Para cambiar entre puntos pivote diarios, semanales y mensuales:
      • Abra la pestaña Entradas al aplicar el indicador.
      • Cambie el parámetro Timeframe:
        • 1 para puntos pivotantes diarios
        • 2 para puntos pivotantes semanales
        • 3 para puntos pivotantes mensuales

  3. Ajuste la configuración:

    • Puede personalizar la apariencia de las líneas haciendo clic con el botón derecho del ratón en el gráfico, seleccionando Lista de Indicadores y, a continuación, eligiendo su indicador de Punto Pivote. A partir de aquí, puede ajustar los colores, grosores y estilos de las líneas según sus preferencias.

  4. Consejos para operar:

    • Los puntos pivote son utilizados habitualmente por los operadores para identificar posibles zonas de inversión. Cuando el precio se aproxima al punto pivote o a uno de los niveles de soporte/resistencia, los operadores pueden buscar señales de reversión o continuación, dependiendo de otros indicadores técnicos o patrones de acción del precio.

Soporte y contacto

Para cualquier pregunta o apoyo, no dude en ponerse en contacto conmigo a través de mensajería MQL5.


