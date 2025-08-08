Async Charts MT4

Async Charts ist ein Indikator zur Synchronisierung von Charts und zur Anzeige eines benutzerdefinierten Fadenkreuzes (Cursor) auf allen ausgewählten Charts. Dies ist ein nützliches Dienstprogramm für Händler, die mehrere Zeitrahmen für die Analyse mehrerer Symbole für den Handelseinstieg oder -ausstieg verwenden.





Hauptmerkmale:

Echtzeit-Synchronisation des Fadenkreuzes auf allen ausgewählten Charts

Unterstützt mehrere Zeitrahmen und mehrere Symbole gleichzeitig

Auto-Scroll-Option

Grafische Anpassung von Farbe, Schriftart, Größe, ...

Sperren aller oder bestimmter Charts

Mehr und mehr ....

Verwendung des Indikators :

Die Verwendung dieses Indikators ist sehr einfach. Es ist einfach ein Plug-n-Play. Aber wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie mich gerne über die Kommentarseite dieses Produkts oder über PV Messaging kontaktieren.