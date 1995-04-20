Async Charts MT4

Async Charts es un indicador para sincronizar gráficos y mostrar un cursor personalizado en todos los gráficos seleccionados. Esta es una utilidad útil para los comerciantes que utilizan múltiples marcos de tiempo de análisis de múltiples símbolos para la entrada o salida del comercio.





Características principales :

Sincronización en tiempo real de la retícula en todos los gráficos seleccionados

Soporta múltiples marcos temporales y múltiples símbolos al mismo tiempo

Opción de desplazamiento automático

Ajuste gráfico de color, fuente, tamaño, ...

Bloqueo de todos los gráficos o bloqueo de gráficos específicos

Más y más ....

Uso del indicador :

Utilizar este indicador es muy sencillo. Es sólo un Plug-n-Play. Pero si cualquier pregunta o cualquier ayuda necesaria que son bienvenidos a ponerse en contacto conmigo en la página de comentarios de este producto o en PV mensajería.