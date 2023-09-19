ATR Stop Loss All Trades MT4

Dies ist ein einfaches Dienstprogramm, das automatisch Stop Loss und Take Profit für jeden neuen Handel auf Basis der ATR-Werte setzt. Es hat auch Stop Loss Trailing und Break Even Funktion. Wann immer Sie einen Handel eröffnen, wird es automatisch ATR mal Stop Loss und Take Profit setzen.

Stop Loss und Take Profit sind zwei wichtige Instrumente, die von Händlern verwendet werden, um Risiken zu verwalten und Gewinnziele auf den Finanzmärkten festzulegen. Der Average True Range (ATR)-Indikator kann ein wertvolles Hilfsmittel sein, um Händlern zu helfen, geeignete Niveaus für diese Aufträge zu bestimmen.

INPUTS:

1. ATR Periode - (Standardwert ist 14) Periodenwert für den ATR Indikator. 2. ATR-Multiplikator SL - Dieser Wert x ATR-Wert ist Ihr Stop-Loss-Niveau. 3. ATR-Multiplikator TP - Dieser Wert x ATR-Wert ist Ihr TP-Level. 4. Use Trailing - Um den Stop Loss zu trailen, setzen Sie diesen Wert auf "true". 5. Trailing Steps - Dies ist der Schrittwert in Pips für das Trailing des Stop Loss.

6. Trailing Start Pips - Der Handel muss zuerst einen bestimmten Gewinn in Pips erreichen, und erst dann kann mit dem Trailing des SL begonnen werden. 7. Use Break Even - Für das Trailing des Stop Loss bis zum Break Even Level setzen Sie dies auf "true". 8. Break Even pips - Take Profit-Wert, bei dem der Stop Loss auf den Break Even-Punkt verschoben wird. 9. Break Even Offset Pips- Der "BreakEven Preis Offset" gibt an, wo der SL im Verhältnis zum Eröffnungskurs platziert werden soll. Standardmäßig wird er auf den Eröffnungskurs gesetzt (Offset Pips ist auf 0 gesetzt ). WennOffset Pips auf 2 Pips eingestellt ist, wird SL auf OpenPrice+2 Pips gesetzt. Aber Sie versuchen, dies zu tun, wenn der Preis nur 3 Pips über dem Eröffnungskurs liegt.





Hier finden Sie eine Erklärung von Stop Loss und Take Profit mit dem ATR-Indikator:

1. **Stop Loss (SL): ** - Ein Stop-Loss ist eine Order, die ein Händler platziert, um mögliche Verluste bei einem Handel zu begrenzen. - Der ATR-Indikator hilft Händlern bei der Festlegung eines Stop-Loss, indem er Informationen über die Marktvolatilität liefert. Er misst die durchschnittliche Spanne zwischen den Höchst- und Tiefstkursen über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 14 Perioden. - Um die ATR für die Festlegung eines Stop-Loss zu verwenden, können Händler ein bestimmtes Vielfaches der ATR berechnen und es vom Einstiegskurs abziehen (für Long-Positionen) oder zum Einstiegskurs addieren (für Short-Positionen). Dieses Vielfache wird oft als "ATR-Multiplikator" bezeichnet. - Wenn die aktuelle ATR beispielsweise 20 beträgt und ein Händler einen ATR-Multiplikator von 2 verwendet, könnte er seinen Stop-Loss 40 Punkte vom Einstiegskurs entfernt setzen. Dies trägt der jüngsten Marktvolatilität Rechnung und bietet einen Puffer gegen plötzliche Kursbewegungen.