ATR Stop Loss All Trades MT4

1

Dies ist ein einfaches Dienstprogramm, das automatisch Stop Loss und Take Profit für jeden neuen Handel auf Basis der ATR-Werte setzt. Es hat auch Stop Loss Trailing und Break Even Funktion. Wann immer Sie einen Handel eröffnen, wird es automatisch ATR mal Stop Loss und Take Profit setzen.

Stop Loss und Take Profit sind zwei wichtige Instrumente, die von Händlern verwendet werden, um Risiken zu verwalten und Gewinnziele auf den Finanzmärkten festzulegen. Der Average True Range (ATR)-Indikator kann ein wertvolles Hilfsmittel sein, um Händlern zu helfen, geeignete Niveaus für diese Aufträge zu bestimmen.

INPUTS:

1. ATR Periode - (Standardwert ist 14) Periodenwert für den ATR Indikator.

2. ATR-Multiplikator SL - Dieser Wert x ATR-Wert ist Ihr Stop-Loss-Niveau.

3. ATR-Multiplikator TP - Dieser Wert x ATR-Wert ist Ihr TP-Level.

4. Use Trailing - Um den Stop Loss zu trailen, setzen Sie diesen Wert auf "true".

5. Trailing Steps - Dies ist der Schrittwert in Pips für das Trailing des Stop Loss.

6. Trailing Start Pips - Der Handel muss zuerst einen bestimmten Gewinn in Pips erreichen, und erst dann kann mit dem Trailing des SL begonnen werden.

7. Use Break Even - Für das Trailing des Stop Loss bis zum Break Even Level setzen Sie dies auf "true".

8. Break Even pips - Take Profit-Wert, bei dem der Stop Loss auf den Break Even-Punkt verschoben wird.

9. Break Even Offset Pips-

Der "BreakEven Preis Offset" gibt an, wo der SL im Verhältnis zum Eröffnungskurs platziert werden soll. Standardmäßig wird er auf den Eröffnungskurs gesetzt (Offset Pips ist auf 0 gesetzt ). WennOffset Pips auf 2 Pips eingestellt ist, wird SL auf OpenPrice+2 Pips gesetzt. Aber Sie versuchen, dies zu tun, wenn der Preis nur 3 Pips über dem Eröffnungskurs liegt.


Hier finden Sie eine Erklärung von Stop Loss und Take Profit mit dem ATR-Indikator:

1. **Stop Loss (SL): **

- Ein Stop-Loss ist eine Order, die ein Händler platziert, um mögliche Verluste bei einem Handel zu begrenzen.

- Der ATR-Indikator hilft Händlern bei der Festlegung eines Stop-Loss, indem er Informationen über die Marktvolatilität liefert. Er misst die durchschnittliche Spanne zwischen den Höchst- und Tiefstkursen über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 14 Perioden.

- Um die ATR für die Festlegung eines Stop-Loss zu verwenden, können Händler ein bestimmtes Vielfaches der ATR berechnen und es vom Einstiegskurs abziehen (für Long-Positionen) oder zum Einstiegskurs addieren (für Short-Positionen). Dieses Vielfache wird oft als "ATR-Multiplikator" bezeichnet.

- Wenn die aktuelle ATR beispielsweise 20 beträgt und ein Händler einen ATR-Multiplikator von 2 verwendet, könnte er seinen Stop-Loss 40 Punkte vom Einstiegskurs entfernt setzen. Dies trägt der jüngsten Marktvolatilität Rechnung und bietet einen Puffer gegen plötzliche Kursbewegungen.

2. **Take Profit (TP): **

- Die Gewinnmitnahme ist ein Auftrag, den ein Händler erteilt, um Gewinne bei einem vorher festgelegten Kursniveau zu sichern.

- Ähnlich wie der Stop-Loss kann der ATR-Indikator verwendet werden, um ein Take-Profit-Niveau festzulegen. Allerdings verwenden Händler in der Regel einen anderen Multiplikator oder Ansatz.

- Eine gängige Strategie besteht darin, ein Vielfaches der ATR zu verwenden, um ein Take-Profit-Niveau festzulegen, das weiter vom Einstiegskurs entfernt ist als der Stop-Loss. Auf diese Weise können Händler potenzielle größere Marktbewegungen auffangen und gleichzeitig die Volatilität berücksichtigen.

- Wenn die aktuelle ATR beispielsweise 20 beträgt und ein Händler einen ATR-Multiplikator von 3 für die Gewinnmitnahme verwendet, könnte er sein Gewinnmitnahmeniveau auf 60 Punkte vom Einstiegskurs entfernt festlegen.


Empfohlene Produkte
Emotion controlling EA
Prabhu Jaishankar
Utilitys
Handeln Sie zu viel oder zu wenig? Verlieren Sie Ihr Konto, indem Sie den Stop-Loss anpassen oder keinen Stop-Loss setzen? Überschreiten Sie Ihr tägliches Verlustlimit und schließen Ihr Konto? Verletzen Sie Ihr finanziertes Konto??? Scheitern Sie häufig aufgrund von Emotionen ? Sie müssen also Ihre Emotionen beim Handel kontrollieren. Und dieser EA wird diese Aufgabe für Sie übernehmen. Sie können diese Fehler nicht wiederholen, auch wenn Sie sich Mühe geben. Stellen Sie einfach den EA ein und e
Break Even Trailing EA
Etsushi Ishizuka
Utilitys
Break Even Trailing EA | Automatisierter Breakeven- und Trailing-Stop-Manager Break Even Trailing EA ist ein Utility-Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4/5, der die Gewinnsicherung für manuelle Trader automatisiert. Dieses Tool übernimmt nach dem manuellen Einstieg das Risikomanagement und die Gewinnsicherung automatisch – für effizienteres und stressfreieres Trading. Der EA bietet zwei flexibel wählbare Logikmodi zur Gewinnsicherung , die je nach Handelsstil einzeln oder kombiniert genutzt werd
FREE
Auto Breakeven MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Ein Dienstprogramm zum automatischen Festlegen von Break-Even-Levels, das Trades auf Break-Even überträgt, wenn eine bestimmte Distanz überschritten wird. Ermöglicht Ihnen, Risiken zu minimieren. Erstellt von einem professionellen Trader für Trader. Das Dienstprogramm funktioniert mit allen Market-Orders, die von einem Händler manuell oder mithilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeiti
Lot and Risk Calculator
Siddharam Gaddi
Utilitys
Legen Sie Ihren Einstiegs-Stopp-Loss und Gewinn mit dem Lot-Größen-Rechner mit einem Klick fest. Wir haben diesen EA so konzipiert, dass er die Losgröße automatisch auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes des Kontostands berechnet. Belohnungsoptionen sind 1:1, 1:2 und 1:3 möglich. Stornieren Sie nicht ausgeführte Trader mit einem einzigen Klick. Sie brauchen keinen Positionsrechner oder einen Losgrößenrechner zu verwenden. erhalten Sie Ihre Losgröße auf der Grundlage der Kerzenpreisaktion.
Group SL TP
Shailendra Singh
Utilitys
Korbhandel /Basket SL TP Gruppenhandel SL TP Dies ist ein sehr gutes Dienstprogramm, wenn Sie SL TP für viele offene Trades oder ein Portfolio festlegen möchten. Sobald Ihr Kontostand SL oder TP erreicht, wird dieser EA alle Geschäfte schließen. Sie können SL und TP jederzeit ändern. Auch müssen Sie nicht zu überwachen Gruppe Trades die ganze Zeit, die Sie gerade SL und TP in Dienstprogramm und entspannen Sie sich, sobald SL / TP Situation wird kommen alle Trades geschlossen werden. SL und
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitys
Expert Advisor für MT4 Nützliches Dienstprogramm, das jeder Trader haben muss: Mit nur einem Klick können Sie alle Ihre offenen Positionen schließen. Es erscheint eine Warnmeldung, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, um alle Ihre Trades zu schließen, um einen Unfall zu vermeiden. Drücken Sie einfach "Ja" zur Bestätigung oder "Nein", um den Vorgang abzubrechen. Der Experte wird alle Ihre offenen Positionen schließen, unabhängig davon, welche Paare Sie gerade öffnen oder welche Richtung Sie ein
Deposit defender MT4
Nina Yermolenko
Utilitys
Das Dienstprogramm wurde entwickelt, um Geld auf Ihrem Handelskonto zu sparen. Es gibt Unterstützung für drei Stufen von Mindesteigenkapital und freier Marge. Für jede Stufe können Sie die teilweise (um einen bestimmten Prozentsatz) oder vollständige Schließung aller Marktaufträge festlegen. Der Prozentsatz für die teilweise Schließung wird für jeden Auftrag separat auf der Grundlage seiner aktuellen Größe angewendet (d. h. der Größe zu dem Zeitpunkt, zu dem das Eigenkapital oder die freie Marge
Tripple Divider EA
Matas Milevicius
Experten
Tripple Divider EA - intelligenter Martingal-Roboter. Funktioniert perfekt auf jedem 5-stelligen Broker mit variablem Spread und unter allen Marktbedingungen. Verwendete Indikatoren: MA,MACD,RSI Beste Ergebnisse werden beim Handel mit Volatilitätspaaren wie EURJPY,GBPUSD,EURUSD,GBPJPY erzielt. Keine Optimierung erforderlich! Empfohlen auf VPS Server zu verwenden. Zeitrahmen M5,M15,H1. Starteinlage ab 500 EUR/USD/GBP.
Closing Through Button
Shailendra Singh
Utilitys
Dies ist ein Dienstprogramm zum Schließen aller Geschäfte oder zum Schließen aller Kaufgeschäfte oder zum Schließen aller Verkaufsgeschäfte auf der Grundlage der angeklickten Schaltfläche. Die Vorteile und Eigenschaften des Produkts sind wie folgt Es handelt sich um ein sehr einfaches Dienstprogramm, das sowohl von Anfängern als auch von fortgeschrittenen Händlern verwendet werden kann. Der Händler braucht nur auf die Schaltfläche "Alle schließen", "Kauf schließen" oder "Verkauf schließen" zu kl
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Experten
Es verwendet das Modell einer berühmten Strategie namens Swinger (Pendulum, Cheburashka) - abwechselndes Platzieren von Pending Orders mit erhöhtem Lot. Die Strategie besteht darin, zwei entgegengesetzte Pending Orders zu platzieren. Wenn sich der Preis in eine bestimmte Richtung bewegt, wird eine Pending Order ausgelöst, während die Lotgröße der anderen Order erhöht wird. Der EA bietet drei Arten der Eröffnung von Pending Orders (TypeofTrade) Auto-Opening nach Platzierung (Instant Opening Aut
FREE
Draw And Alert V2
Teo Wee Kian Zhang Weijian
Utilitys
Zeichnen Sie Ihre technischen Linien, klicken Sie darauf und erhalten Sie Systemalarm auf Ihrer MT4-Plattform oder auf Ihrem Mobiltelefon. Sie müssen nicht mehr vor Ihrem Bildschirm sitzen und auf die Kurse warten. Unterstützt: 1. Unterstützungslinie - Alarm, wenn der Preis in der Nähe der gezeichneten Unterstützungslinie ist. Aktueller Kurs über der eingezeichneten Linie. 2. Widerstandslinie - Alarm, wenn sich der Kurs in der Nähe der eingezeichneten Widerstandslinie befindet und der aktuelle K
Lot automatic calculation based on SL and risk
Dmytro Pavliuk
Utilitys
Automatische Berechnung eines Handelslots unter Berücksichtigung des Stop Loss (in Pips) und des Risikoprozentsatzes aus dem Kontostand. Das Expert Advisor-Panel befindet sich oben links im Diagramm. Auf dem Panel des Beraters können Sie die Höhe des Stop-Loss in Pips und den Prozentsatz des Risikos aus dem Saldo auswählen. Bei Pending Orders können Sie die Abweichung vom aktuellen Preis in Pips einstellen. Die rote Farbe zeigt den Betrag in der Einzahlungswährung an, den Sie verlieren können,
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Utilitys
Eine Taste, um die Position des Gadgets zu schließen, können Sie Aufträge kaufen, verkaufen und ausstehende Aufträge für Batch-Betrieb, können Sie die aktuelle Tabelle Aufträge und alle Aufträge, einfach und effizient zu betreiben. Die erste Zeile der ersten Taste ist es, die aktuelle Chart-Vielfalt aller Kaufaufträge zu schließen, die zweite Taste ist es, die aktuelle Chart-Vielfalt aller Verkaufsaufträge zu schließen, die dritte Taste ist es, die aktuelle Chart-Vielfalt aller Aufträge zu schli
FREE
Grid Trade Manager MT4
Biswarup Banerjee
1 (2)
Utilitys
Optimieren Sie Ihre Grid-Trading-Strategie mit dem Grid Trade Manager MT4, einem vielseitigen kostenlosen Utility-EA, der für die Automatisierung der Platzierung und Verwaltung von Grid-Orders entwickelt wurde, basierend auf dem zeitgetesteten Grid-Trading-Ansatz, der in den 2000er Jahren in Forex-Communities popularisiert wurde für seine Fähigkeit, aus Marktoszillationen in ranging Bedingungen zu profitieren. Von Tausenden Tradern auf Plattformen wie MQL5 und Forex Factory umarmt für seine robu
FREE
VTrailing
Diego Bonifacio
Utilitys
V-Trailing ist ein fortschrittliches Tool zur Unterstützung des manuellen Handels mit speziellen Funktionen für die Verwaltung von Take Profit, Stop Loss und Trailing Stops. Dieses Dienstprogramm vereinfacht nicht nur die Dateneingabe auf MT4, sondern ermöglicht Ihnen auch die Konfiguration von Trailing-Stop-Parametern, die standardmäßig auf der Plattform nicht verfügbar sind. Das Hauptmerkmal von V-Trailing ist die Möglichkeit, einen individuellen Startpunkt für den Trailing-Stop festzulegen, d
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (34)
Utilitys
Voll funktionsfähiges manuelles Handels-Panel mit Risiko/Ertrag, Auto-SL, Losgrößenberechnung, Ein-Klick-Handel, verstecktem (virtuellem) Stop-Loss/Take-Profit und schwebenden Aufträgen, Skalierung in und aus Geschäften (Teilschluss), Nachrichtenereignissen und mehr. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Bringt eine unglaubliche Menge an Funktionalität in den MetaTrader - kostenlos und sowohl für Demo- als auch für Live-Konten. Merkmale Berechnung der Losgröße - basieren
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilitys
Crystal Trade Manager – Erweiterte MT4 Risiko- & Trade-Management-Software Übersicht Crystal Trade Manager (CTM) ist ein professionelles Tool für MetaTrader 4 , entwickelt für Risikomanagement, Handelsautomatisierung und schnelle Ausführungskontrolle . Es hilft Tradern, ihr Kapital zu schützen, tägliche Drawdowns zu kontrollieren, Lotgrößen zu verwalten und wichtige Order-Management-Funktionen (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop) zu automatisieren. Geeignet für manuelle Trader, Prop Firm Chal
FREE
Boom Coded News MT4
Muhammad Faiz Fathi Bin Mohd Marzuki
Utilitys
Dieser EA macht keine Eingabe, Sie müssen zuerst einrichten. Nach dem Setup wird dieser EA die Order basierend auf den Eingabeparametern ausführen. Für die MT5 Version: KLICKEN SIE HIER UM DIE MT5 VERSION ZU KAUFEN EA BOOM CODED NEWS Time-Locked Entry System Führt eine präzise Marktorder genau zu Ihrer vordefinierten MT4 Serverzeit (HH:MM:SS) aus. Single Trade per News Entwickelt, um Overtrading zu vermeiden - ideal für Nachrichten. Empfohlen bei Nachrichten mit hohem Einfluss wie NF
Automatic Markup Trendlines
Salavat Bulyakarov
Utilitys
Automatisch erstellte Trendlinien. Zeichnen einer Reihe von Linien, potenzielle Grenzen des Preisanstiegs/-rückgangs (graue Farbe der Linien) Identifizierung und Einzeichnen eines Preiskanals (grüne Farbe der Linien) Identifizierung potenzieller TA-Dreiecke (rote und blaue Farbe der Linien) Es wird empfohlen, einen weißen Chart-Hintergrund zu verwenden, Chart-Periode - M30. Einstellungen Interval=200 - maximale Anzahl von Bars, die in der Analyse zum Zeichnen der Linien verwendet werden. The_gre
Auto BE 2 Edition
Calvin Andile Mahlangu
Utilitys
Auto BE #2 Edition - Trade Exit und ADR Panel Utility (MT4) Überblick Auto BE #2 Edition ist ein MetaTrader 4-Dienstprogramm, das den Ausstieg aus dem Handel durch automatische Stop-Loss-Platzierung, Breakeven-Schutz und einen optionalen Mechanismus zur teilweisen Schließung verwaltet. Es enthält auch ein ADR-Panel (Average Daily Range) , das die Marktspanne und Volatilitätsdaten direkt auf dem Chart anzeigt. Das Tool hilft Händlern bei der Aufrechterhaltung eines konsistenten, regelbasierten H
FREE
Account Protector EA
Lai Kien Wai
Utilitys
DIESES EA SCHÜTZT IHR KONTO IN VIELERLEI HINSICHT DIE WICHTIGSTEN MERKMALE SIND: 1. SCHLIESSEN SIE ALLE TRADES MIT EINEM KLICK. 2. SCHLIESSEN SIE ALLE TRADES, WENN DAS EINGEGEBENE VERLUSTLIMIT ERREICHT IST. 3. SCHLIESSEN SIE ALLE GESCHÄFTE, WENN DAS EINGEGEBENE GEWINNLIMIT ERREICHT IST. 4. WENN DER REVERSE-MODUS EINGESCHALTET IST, WIRD DIESES EA ENTGEGENGESETZTE TRADES ANNEHMEN, WENN IHR ANDERES EA VERLUSTE MACHT ODER WENN SIE IMMER VERLUSTE ERLEIDEN, DANN KÖNNEN SIE DEN REVERSE-MODUS EINSCHALTE
Margin Call Shield MT4
DigitalPrime
Utilitys
Margin Call Shield - Verteidigen Sie Ihre Marge zu Ihren Bedingungen Margin Call Shield ist ein Tool für MetaTrader 4-Händler, die selbst entscheiden möchten, welche offenen Positionen in Margin-Call-Situationen geschlossen werden, bevor die Plattform dies automatisch auf der Grundlage ihrer internen Regeln tut. Standardmäßig entscheidet der Broker oder die Plattform, welche Positionen zu schließen sind, oft unter Verwendung nicht offengelegter Algorithmen. Mit Margin Call Shield können Sie die
Auto BE break even EA
Calvin Andile Mahlangu
5 (2)
Utilitys
AUTO BE Utility - Breakeven Manager für MetaTrader 4 Die AUTO BE Utility von KALIFX ist ein kompaktes und effizientes Handelsmanagement-Tool für den MetaTrader 4. Es passt das Stop-Loss-Niveau automatisch an den Breakeven-Punkt an, sobald der Marktpreis eine definierte Gewinndistanz erreicht. Dies stellt sicher, dass aktive Trades vor Umkehrungen geschützt sind, sobald sie in den Gewinn laufen, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist. Wichtigste Merkmale Automatische Breakeven-Kontr
FREE
SubWindow OnOff MT4
Fabrizio Malavasi
Utilitys
Der Zweck dieses Dienstprogramms ist es, ein oder mehrere Unterfenster im selben Chart zu verwalten , indem sie über eine Schaltfläche oder die Tastatur geöffnet und geschlossen werden How it works: If you want to handle more than one subwindow you need to reinstall the indicator . In this case some setups has to be customized onlu in the last subwindow installed and others setups in the installed subwindow during the first time installation. They are denoted in the input rispectively as ' LW
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Experten
Der " SG Opposit Grid " EA arbeitet mit virtuellem TakeProfit (oder real) - je nach Wahl des Händlers. Der EA sucht nach Signalen für den Einstieg in den Markt entlang des Trends auf D1 und H1 . Wenn die Signale übereinstimmen, sucht der EA in der Arbeitsperiode ( М1-М30 , je nach Wahl des Händlers) nach einem bestätigenden Muster und eröffnet eine Position in Richtung des Trends. Bewegt sich der Kurs nach der Positionseröffnung in eine profitable Richtung, wird die Position bei Erreichen des v
FX Order Management Ea
Steve Zoeger
Utilitys
Willkommen beim Order Management EA Dieser EA verwaltet Ihre Aufträge. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen oder 20 Trades platziert haben. Sie können die Order verfolgen Sie können auch einstellen, dass alle Trades geschlossen werden funktioniert auf allen FX-Paaren einfach zu installieren einfach auf den Chart zu ziehen Dies ist ein perfektes Tool, um Ihre Trades zu verwalten. Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund der Hebelwirkung schnell Ge
Curve Basic
Roberto Sau
5 (2)
Experten
BACKTEST JETZT! (oder siehe Backtest-Sreenshots unten, letzte Aktualisierung: 30/4/2021 ) (Wie man jedes System korrekt backtestet ) LIVE-SIGNAL: https: //www.mql5.com/en/signals/995254 CURVE ist eine ehrliche, sichere und automatisierte Software zur Erzielung täglicher Gewinne auf dem Devisenmarkt. Mit seiner vollautomatischen Architektur ist CURVE ein autonomer Robot Expert, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. Martingale, Grid, Ave
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Utilitys
Waddah Attar Easy Positions Risikomanagement Dieser EA gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Position zu schließen oder alle Positionen zu schließen. Schließen Sie Kauf- oder Verkaufstransaktionen in jeder Position. Schließen Sie Gewinn- oder Verlustpositionen. durch Anklicken einer Befehlsschaltfläche auf dem Chart mit Bestätigungsnachricht. Zeigt Ihnen alle Informationen über Ihre Positionen wie : Anzahl - Lots - Durchschnittspreis - Punkte - Gewinn - Gewinn % - verwendete Marge für diese Position
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (   ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen  direkt auf Ihren MT4. Es wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerh
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie The New
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilitys
Ein Tool, das die Positionsgröße oder das Risiko auf Basis eines vorgegebenen Stop-Loss-Niveaus sofort berechnen kann, ist sowohl für professionelle als auch für unerfahrene Händler von entscheidender Bedeutung. Das Handelstool TRADE PRO ermöglicht schnelle und präzise Berechnungen und hilft Ihnen so, in zeitkritischen und volatilen Marktphasen die richtigen Entscheidungen zu treffen. MT5-VERSION        /   Zusätzliches Installationsmaterial Hauptfunktionen: Originell. Einfach. Effektiv. Eine
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem teilweisen Close-Prozentsatz bei To
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitys
Was ist das? Stellen Sie sich vor, Sie können alle Aufträge/Positionsinformationen an Ihren Telegrammkanal oder Ihre Gruppe senden, um Ihre Community oder VIP-Signale auf Telegramm zu erstellen. Position Info bedeutet, dass dieser EA alle Ihre neuen Positionen offen Details (Open Preis, Open Zeit, Position Typ, Position Symbol und Volumen), Positionen Änderungen (SL oder TP Modifizieren oder ausstehende Preisänderungen) und Position schließen (Close Preis, Gewinn oder Verlust, Position Dauer Ze
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
Hedge Trade
Mothusi Malau
Utilitys
️ Hedge Trade - Smart Fixed-Offset Hedging EA Verwandeln Sie ungünstige Bewegungen in kontrollierte Erholungszyklen. Hedge Trade ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der jeden offenen Handel schützt, indem er automatisch eine intelligente Hedge-Order platziert und verwaltet. Er wurde für Händler entwickelt, die es vorziehen, ihre eigene Basisposition zu eröffnen, aber ein automatisiertes, diszipliniertes Hedging-System wünschen, um Drawdowns zu verwalten und Gegenbewegungen auf
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Übersicht Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4. Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen. Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Ko
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Draw Agent
Omar Alkassar
Utilitys
Draw Agent ist als schöne und innovative Methode zum Erstellen und Verwalten all Ihrer Diagrammanalysen, Scribbles, Notizen und mehr konzipiert. Dieses Werkzeug bietet eine Methode zum Freihandzeichnen, um den Diagrammbereich als Tafel zu behandeln und von Hand zu zeichnen. Mit diesem Freihand-Zeichentool können Sie auf MT4/MT5-Charts zeichnen, um Ereignisse auf dem Chart zu markieren oder hervorzuheben. Es ist ein hilfreiches Tool, wenn Sie   Elliott-Wellen von Hand zeichnen, Linien auf Diagra
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitys
Der fortschrittlichste Nachrichtenfilter auf dem MQL-Markt - kostenlose Demo verfügbar Take a Break hat sich von einem einfachen Nachrichtenfilter zu einer umfassenden Kontosicherungslösung entwickelt. Er unterbricht nahtlos alle anderen Expert Advisors während Nachrichtenereignissen oder basierend auf Ihren benutzerdefinierten Filtern, während er gleichzeitig Ihre EA-Einstellungen schützt - er stellt sie automatisch wieder her, wenn der Handel wieder aufgenommen wird, damit Sie völlig beruhigt
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Utilitys
Wenn Sie einen Berater für beliebige Pfeilindikator-Signale benötigen, wird Ihnen dieses Dienstprogramm definitiv helfen. Mit Hilfe dieses Dienstprogramms können Sie eine unbegrenzte Anzahl von EAs auf IHREN Signalen erstellen, mit Ihren Einstellungen, mit Ihrem Urheberrecht und dem vollständigen Quellcode . Sie werden in der Lage sein, die resultierenden EAs unbegrenzt zu nutzen, einschließlich des Hinzufügens zum Markt und anderen Ressourcen. Kostenlose einfache Version des Generierungsskript
Weitere Produkte dieses Autors
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilitys
Dies ist ein einfaches Dienstprogramm, das automatisch Stop Loss und Take Profit setzt. Es hat auch Trailing Stop Loss und Break Even Funktionen. Der Eingabewert für den Stop Loss und Take Profit ist in Pips. Wann immer Sie einen Handel eröffnen, werden Stop Loss und Take Profit automatisch in Pips gesetzt. *Wenn Sie einen praktischeren Stop-Loss und Take-Profit für Ihre Trades benötigen, dann könnte Ihnen dieses ATR-basierte Stop-Loss-Utility gefallen, hier! Eingaben: 1. SL und Trailing SL - Di
ATR Stop Loss All Trades MT5
Prafull Manohar Nikam
Utilitys
Dies ist ein einfaches Dienstprogramm, das automatisch Stop Loss und Take Profit für jeden neuen Handel auf Basis der ATR-Werte setzt. Es hat auch eine Stop Loss Trailing und Break Even Funktion. Immer wenn Sie einen Handel eröffnen, wird es automatisch ATR mal Stop Loss und Take Profit setzen. Stop Loss und Take Profit sind zwei wichtige Instrumente, die von Händlern verwendet werden, um Risiken zu verwalten und Gewinnziele auf den Finanzmärkten festzulegen. Der Average True Range (ATR)-Indikat
Auto Stop Loss All Trades MT5
Prafull Manohar Nikam
4 (1)
Utilitys
Dies ist ein einfaches Dienstprogramm, das automatisch Stop Loss und Take Profit setzt. Es hat auch Trailing Stop Loss und Break Even Funktionen. Der Eingabewert für den Stop Loss und Take Profit ist in Pips. Wann immer Sie einen Handel eröffnen, werden Stop Loss und Take Profit automatisch in Pips gesetzt. *Wenn Sie einen praktischeren Stop-Loss und Take-Profit für Ihre Trades benötigen, dann könnte Ihnen dieses ATR-basierte Stop-Loss-Dienstprogramm gefallen, hier! Inputs: 1. SL und Trailing S
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Der sehr einfache EA nutzt das berühmte Trend-Scalping, d.h. EMA Crossover Scalping, um Trades mit dem Martingale Lot System zu eröffnen. Er enthält 03 EMA, d.h. Exponential Moving Averages, um zu entscheiden, in welche Richtung gehandelt werden soll. Es prüft auch den Abstand eines schnellen gleitenden Durchschnitts vom gleitenden Trenddurchschnitt. Nachdem alle diese Bedingungen erfüllt sind, wird eine Position eröffnet. Jeweils eine Position mit festem Stop Loss und Take Profit. Merkmale: 1.
Trade BTN
Prafull Manohar Nikam
Utilitys
Dies ist ein ON CHART Handelsmanagement-Panel. Mit anderen Worten: ON CHART Lot Size, Buy, Sell, Stop Loss, Take Profit, Close Buy, Close Sell und Close All Buttons! *WICHTIGER HINWEIS: Eingabeeinstellungen sind NICHT verwendbar. Sie können Stop-Loss- und Take-Profit-Werte nur im Chart-Panel ändern oder einfügen. (Siehe das Video unten!) Dies ist die MT5-Version! BUTTONS Liste: 1. Lotgröße - (0.01) ist Standard, klicken Sie darauf und geben Sie die Lotgröße ein, mit der Sie einen Handel eröffne
FREE
PraNik EA macd levels MT5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Einfach zu bedienender EA für den automatischen Handel. Funktioniert unter allen Marktbedingungen. Er verwendet zuverlässige MACD-Indikatoren in Kombination mit einer einzigartigen Logik, um vollautomatische Handelsoperationen durchzuführen. *Für die MT4-Version bitte hier klicken! *Wenn Sie kein automatisches System mögen und nur ein Alarmsystem benötigen, das Ihnen beim Handel hilft. Bitte prüfen Sie diesen Pfeil mit Alarmsystem hier! FEATURES: Gefährliche Methoden wie Martingale, Hedge, Grid
FREE
Multi Cross 5
Prafull Manohar Nikam
Utilitys
Multi Cross Alert! auf Ihrem Smartphone. Verwenden Sie mehrere Indikatoren, um ein Crossover-Signal sowohl im Chart als auch in der MetaTrader-App zu erhalten. Sie können alle Crossover-Indikatoren gleichzeitig verwenden, aber das ist nicht empfehlenswert, weil Ihr Chart dann unübersichtlich aussieht. Verwenden Sie stattdessen eine Kombination aus zwei Indikatoren, die besser ist. IMP NOTE:- Weitere Indikatoren werden in zukünftigen Updates hinzugefügt. Jegliche Vorschläge bezüglich Indikatoren
FREE
PraNik EA macd levels MT4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Einfach zu bedienender EA für den automatischen Handel. Funktioniert unter allen Marktbedingungen. Er verwendet zuverlässige MACD-Indikatoren in Kombination mit einer einzigartigen Logik, um vollautomatische Handelsoperationen durchzuführen. *Für die MT5-Version bitte hier klicken ! *Wenn Sie kein automatisches System mögen und nur ein Alarmsystem benötigen, das Ihnen beim Handel hilft. Bitte prüfen Sie diesen Pfeil mit Alarmsystem hier! FEATURES: Gefährliche Methoden wie Martingale, Hedge, Gri
FREE
Modern Donchi MT4
Prafull Manohar Nikam
Indikatoren
Der Indikator basiert auf dem Konzept der Preiskanäle, die durch Aufzeichnung der höchsten Höchst- und niedrigsten Tiefstkurse über einen bestimmten Zeitraum gebildet werden. Der Donchian-Kanal-Indikator besteht aus drei Linien: einer oberen Kanallinie, einer unteren Kanallinie und einer mittleren Kanallinie. Die obere Kanallinie stellt das höchste Hoch über einen bestimmten Zeitraum dar, während die untere Kanallinie das niedrigste Tief darstellt. Die mittlere Kanallinie ist der Durchschnitt de
FREE
Modern Donchi MT5
Prafull Manohar Nikam
Indikatoren
Der Indikator basiert auf dem Konzept der Preiskanäle, die durch Aufzeichnung der höchsten Höchst- und niedrigsten Tiefstkurse über einen bestimmten Zeitraum gebildet werden. Der Donchian-Kanal-Indikator besteht aus drei Linien: einer oberen Kanallinie, einer unteren Kanallinie und einer mittleren Kanallinie. Die obere Kanallinie stellt das höchste Hoch in einem bestimmten Zeitraum dar, während die untere Kanallinie das niedrigste Tief darstellt. Die mittlere Kanallinie ist der Durchschnitt der
FREE
Trade BTN 4
Prafull Manohar Nikam
Utilitys
Dies ist ein ON CHART Handelsmanagement-Panel. Mit anderen Worten: ON CHART Lot Size, Buy, Sell, Stop Loss, Take Profit, Close Buy, Close Sell und Close All Buttons! *WICHTIGER HINWEIS: Eingabeeinstellungen sind NICHT verwendbar. Sie können Stop-Loss- und Take-Profit-Werte nur im Chart-Panel ändern oder einfügen. (Siehe das Video unten!) Dies ist eine MT4-Version! Buttons Liste: 1. Lot Size - (0.01) ist Standard, klicken Sie darauf und geben Sie die Lotgröße ein, mit der Sie einen Handel eröffn
FREE
Multi Cross 4
Prafull Manohar Nikam
Utilitys
Multi Cross Alert! auf Ihrem Smartphone. Verwenden Sie mehrere Indikatoren, um ein Crossover-Signal sowohl im Chart als auch in der MetaTrader-App zu erhalten. Sie können alle Crossover-Indikatoren gleichzeitig verwenden, aber das ist nicht empfehlenswert, weil Ihr Chart dann unübersichtlich aussieht. Verwenden Sie stattdessen eine Kombination aus zwei Indikatoren, die besser ist. IMP NOTE:- Weitere Indikatoren werden in zukünftigen Updates hinzugefügt. Jegliche Vorschläge bezüglich Indikatoren
FREE
PraNik EA arrow only MT5
Prafull Manohar Nikam
Utilitys
Einfacher Pfeil mit Alarm auf dem Chart. Dies ist KEIN Einstiegsindikator, sondern ein Richtungsindikator. Er verwendet die MACD-Signallinie, um Ihnen die mögliche zukünftige Richtung eines Trends zu zeigen. Bitte verwenden Sie ihn mit anderen Filtern oder Bestätigungen, um richtig zu handeln. Empfohlen für Scalping und kurzfristige Trades. Hergestellt für EURUSD M5, aber es sollte auf jedem wichtigen Paar auf M5 Zeitrahmen funktionieren. Für MT4 Version gehen Sie bitte hier! *Wenn Sie ein volla
FREE
PraNik EA arrow only MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilitys
Einfacher Pfeil mit Alarm auf dem Chart. Dies ist KEIN Einstiegsindikator, sondern ein Richtungsindikator. Er verwendet die MACD-Signallinie, um Ihnen die mögliche zukünftige Richtung eines Trends zu zeigen. Bitte verwenden Sie ihn mit anderen Filtern oder Bestätigungen, um richtig zu handeln. Empfohlen für Scalping und kurzfristige Trades. Hergestellt für EURUSD M5, aber es sollte auf jedem wichtigen Paar auf M5 Zeitrahmen funktionieren. Für MT5 Version gehen Sie bitte hier! *Wenn Sie ein volla
FREE
Scalper Marti 4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Einfacher Scalping EA, der ein Martingal-Lot-System verwendet. Scalping geschieht auf Candlestick-Muster und Kerzengröße in Pips. Dies ist ein vollautomatisches Handelssystem, das Auto-Geld-Management-Option zu hat. MERKMALE: 1. Martingal 2. KEIN Raster 3. Skalieren 4. Harter Stop Loss 5. Einfacher Take Profit 6. Verwendet Candlestick-Muster Wichtiger Hinweis : - Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Martingale-System. Es ist immer besser, minimale/richtige Martingale-Einstellungen und
Count MACD 4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Einfach zu bedienender EA für den vollautomatischen Handel. NO Martingale (Originalstrategie), NO Grid, hohe Gewinnrate, niedriger Drawdown EA. Er verwendet mehrere Signalbestätigungen des MACD-Indikators, um einen Handel zu eröffnen. (Ideal Buy-Sell Count d.h. BS Count = 3)! *Wichtig: 1. Verwenden Sie nicht Auto Stop Out (lassen Sie es falsch!), wenn Sie bessere Ergebnisse von diesem Expert Advisor erhalten möchten. Denn (BS Count=3) hat eine relativ hohe Gewinnrate, so dass Sie sich keine Sor
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Der sehr einfache EA nutzt das berühmte Trend-Scalping, d.h. EMA Crossover Scalping, um Trades mit dem Martingale Lot System zu eröffnen. Er enthält 03 EMA, d.h. Exponential Moving Averages, um zu entscheiden, in welche Richtung gehandelt werden soll. Es prüft auch den Abstand eines schnellen gleitenden Durchschnitts vom gleitenden Trenddurchschnitt. Nachdem alle diese Bedingungen erfüllt sind, wird eine Position eröffnet. Jeweils eine Position mit festem Stop Loss und Take Profit. Merkmale: 1
Bolli Plus 4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser EA handelt mit dem Trend, so dass er einen hohen Gewinnanteil hat. Verwendet Trendindikatoren wie Bollinger Bands und gleitende Durchschnitte. Dies ist KEIN Martingale-System, aber es verwendet Lots-Multiplikator, um die Gewinne zu erhöhen. Sie können den Lots-Multiplikator leicht deaktivieren, indem Sie ihn auf 1 ändern. Eigenschaften : 1. KEIN Martingal 2. KEIN Raster 3. Hohe Gewinnrate Strategie. 4. Niedriger Drawdown. 5. Verwendet STOP OUT Prozent anstelle des üblichen Stop Loss. 6. V
BB Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dies ist ein Trend Scalping EA, weil es Trend-Indikatoren wie Bollinger Bands und Moving Average verwendet. Einfach zu bedienen Forex Expert Advisor für EURUSD H1 entwickelt, aber voll in der Lage, den Handel mit anderen Forex-Paare und andere Zeitrahmen zu. Eigenschaften : 1. KEIN Raster 2. KEIN Martingal 3. Intelligente Losgrößenbestimmung 4. Automatische Gewinnmitnahme im Geld 5. Automatischer Stop Out bei % des Saldos 6. Minimale Eingaben 7. Kann auch mit einem 100 USD-Konto handeln. 8. Hohe
MACD Level Alert MT4
Prafull Manohar Nikam
Indikatoren
Dies ist ein einfaches Pfeilsystem, das auf den MACD-Indikatoren Haupt-/Basislinie und MACD-Levels basiert. Es gibt Ihnen Warnungen, wenn die MACD-Hauptlinie ein bestimmtes Niveau über-/unterschreitet. Welche Arten von Alarmen sind verfügbar? 1. Es malt auf dem Chart Auf/Ab-Pfeile. 2. Popup-Meldung und akustischer Alarm im Trading-Terminal-Fenster. 3. Push-Benachrichtigung oder Alert auf Ihrem Android- und iOS-Handy (erfordert MT4 oder MT5 App installiert!)
Engulfing Candle Alert MT4
Prafull Manohar Nikam
Indikatoren
Dies ist ein einfaches Pfeilsystem, das auf Engulfing Candlestick Patterns basiert. Es gibt Ihnen Warnungen auf Ihrem Smartphone, wenn es ein engulfing Candlestick-Muster passiert. Welche Arten von Alarmen sind verfügbar? 1. Es malt auf dem Chart Auf/Ab-Pfeile. 2. Popup-Meldung und akustischer Alarm im Trading-Terminal-Fenster. 3. Push-Benachrichtigung oder Alarm auf Ihrem Android- und IOS-Handy (erfordert MT4 oder MT5 App installiert!) *Hinweis: Verwenden Sie es auf höheren Zeitrahmen wie H4 (4
Base MACD 4
Prafull Manohar Nikam
Indikatoren
Dies ist ein moderner MACD-Indikator, der auf dem regulären MACD-Indikator basiert. Er enthält auch ein Warnsystem. Dieser Indikator warnt Sie, wenn die Basislinie des MACD-Indikators den Nullpunkt über- oder unterschreitet, so dass Sie nach einer Kauf- oder Verkaufsmöglichkeit Ausschau halten können. Verfügbare Alarme: 1) Akustische Warnungen im Chart-/Handelsterminal-Fenster. 2) Warnungen per E-Mail. 3) Alarme auf Ihrem Mobiltelefon. Art der Alarme erklärt: 1. Audible_Chart_Alerts - Akustische
Harami Candle Alert MT4
Prafull Manohar Nikam
Indikatoren
Wenn Sie mit bloßem Auge Candlestick-Muster auf Ihrem Chart finden, ist das eine gute Sache, aber es erfordert Ihre Zeit und Aufmerksamkeit, und trotzdem verpassen Sie hier und da einige Muster. Machen Sie sich keine Sorgen! Dieser Indikator wird Ihnen helfen, "Harami Candlestick Pattern" auf Ihrem Chart sehr leicht zu finden. *Hinweis: Die Standard-Eingaben sind für den EURUSD H1 (1 Stunde) Zeitrahmen eingestellt. Dies ist ein Warnsystem, das Sie immer dann alarmiert, wenn ein Harami Candlestic
ICT Zone Alert MT4
Prafull Manohar Nikam
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Candlesticks mit großen realen Körpern, um eine mögliche Verschiebung der Marktstruktur vorherzusagen. Eine Verschiebung ist eine sehr starke Bewegung im Kursgeschehen, die zu einem starken Verkaufs- oder Kaufdruck führt. Im Allgemeinen tritt eine Verschiebung in Form einer einzelnen Kerze oder einer Gruppe von Kerzen auf, die alle in dieselbe Richtung zeigen. Diese Kerzen haben in der Regel große reale Körper und sehr kurze Dochte, was auf eine sehr geringe Uneinigkei
EMA Martingale MT4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dies ist ein einfacher EA, der mit der EMA-Crossover-Strategie arbeitet. Er verwendet feste Pips, um harte Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus für jeden Handel zu setzen. Warnung! Dies ist ein Martingal-System, das Ihr Handelskonto auslöschen kann oder auch nicht. Wenn Sie das Risiko trotzdem eingehen wollen, müssen Sie es mit einem angemessenen Geld- und Risikomanagement einsetzen. HINWEIS: Martingale ist gut, um das Konto in kürzerer Zeit zu vermehren. Mit anderen Worten: "Grow it or Blow it!"
RSI Level Alert MT4
Prafull Manohar Nikam
Indikatoren
Ein einfaches Alarmsystem, das Sie über Ihr mobiles Endgerät, per E-Mail und auf dem Chart benachrichtigt, wenn der RSI den überkauften Bereich unterschreitet oder den überverkauften Bereich überschreitet. Nutzen Sie dieses Alarmsystem, damit Sie nicht den ganzen Tag den Chart beobachten müssen, um zu sehen, ob der RSI das Niveau durchbricht. EINGABEN: RSI-Periode - (Standardwert ist 14). Anzahl der Kerzen, auf die der RSI-Indikator für die Berechnungen zurückblickt. 2 OB Level- (Standardwert i
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
ATRx Martingale EA 4
Prafull Manohar Nikam
Experten
This is a simple trading robot which works on the EMA crossover strategy. It uses ATR indicator based hard Stop Loss and Take Profit levels on every trade. Also uses very risky Martingale Lot System. As mentioned early, this is a martingale system which may or may not wipe your trading account. You must use it with proper input settings and proper money-risk management. Symbol: EURUSD Zeitrahmen: H1 KONTOANFORDERUNGEN: Mindestguthaben = $1000 Mindest-Hebelwirkung = 1:500 Empfohlener Saldo = $1
H1 Hedge EA 4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dies ist eine sehr einfache EA, die Abstand von EMA Crossover Strategie verwendet, um automatische Trades zu öffnen. Es hat KEINEN Stop-Loss, sondern hat die Gewinnmitnahme im Geld-Funktion. Dies ist eine optionale martingale System, es hat eine Menge Multiplikator Option, wenn Sie es verwenden möchten, um die sukzessive Handelsvolumen zu erhöhen. Vertrauen Sie nicht auf die Beschreibung, laden Sie einfach die Demo herunter und testen Sie sie selbst, um mehr über diesen Handelsroboter zu erfahre
BB Martingale EA MT4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Warnung! Dies ist ein Martingale Handelssystem. Dieser EA verwendet den Bollinger Bands Indikator, um automatische Trades auf Ihrem Konto zu eröffnen. Wenn der Kurs das obere/untere Bollinger Band mit einem bestimmten Abstand (in Pips) durchquert, wird ein erster Handel eröffnet. Wenn sich der Kurs nach diesem ersten Handel in einer bestimmten Entfernung (in Pips) vom ersten Handel bewegt, eröffnet der EA den nächsten Handel mit dem Martingale-Lot und so weiter. Es wird nicht empfohlen, ihn auf
Auswahl:
K T
78
K T 2026.01.11 12:16 
 

Does not work half the time

Prafull Manohar Nikam
6063
Antwort vom Entwickler Prafull Manohar Nikam 2026.01.11 12:40
Thank you for the feedback. I can understand your frustration. Could you please share the expert advisor logs (specifically when opening a new trade while this utility is running). I will look into the logs and find out what is going wrong there and try my best to fix it. Thanks!
Antwort auf eine Rezension