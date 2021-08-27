Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 18
Die rote Breite ist eine gleitende Linie, die durch Interpolation mit einer Parabel vierten Grades konstruiert wurde. Es ist nicht neu gezeichnet (die Analogien wurden am Anfang der Seite zum siebten Mal erklärt). Die Knotenpunkte sind, wenn ich es richtig verstanden habe, die vier zuvor gezeichneten Werte und der neue Preis, durch den die Parabel vom Grad 4 ausgewählt und der fünfte neue Wert darauf gezeichnet wird.
Die blaue Kurve (die nicht neu gezeichnet wurde, kann als Spur der geraden blauen Linie betrachtet werden) ist die Mittellinie, deren Punkte jeweils auf die letzten drei Punkte eines breiten Ausrutschers aus der Annahme, dass sie auf der Sinuswelle einer bestimmten Periode liegen, aufgetragen werden, so wie jeder Punktder geraden blauen Linie auf drei Punkte der bereits korrekt extrapolierten Sinuswelle (grau) aufgetragen wird.
Nur der extrapolierte graue Sinus und die gerade blaue Linie werden neu gezeichnet.
P/S.
Wenn Sie Ihre Idee, die Schwingungen zu isolieren, umgesetzt haben, sollten Sie eine Linie erhalten haben, die einer Sinuskurve mit variabler Amplitude und Umkehrung (eine Art Quantisierung) sehr nahe kommt.
Gerade für eine solche Linie ist es relevant, die Extrapolation durch eine Sinuskurve zu untersuchen.
Das breite Rote ist ein seltsamer Interpolator... beschissen, um es vorsichtig auszudrücken. Eindeutig stark nach rechts verzerrt (was Interpolatoren von __history__ per Definition verboten ist), obwohl es reichlich Daten gibt.
Und bei unsachgemäßer Interpolation ist die darauf basierende **Extra**polation ein kugelförmiges Pferd, das Geräusche macht :-)
---
Lassen Sie mich das erklären: Es gibt historische Daten. Sie (ich weiß nicht auf welcher Grundlage) entscheiden, dass sie stellenweise (!!) durch ein Potenzpolynom interpoliert werden können. Als Ergebnis der Interpolation auf einem bestimmten Intervall muss eine Linie entstehen, die ein bestimmtes Kriterium erfüllt,
in der Regel die Standardabweichung. Es sollte auf den __historischen_ Daten als nativen, visuell mit ihnen Schritt halten. Außer für ein bestimmtes Fenster der aktuellsten Daten.
---
obwohl der Ansatz selbst klassisch ist :-) wir haben einige Daten, auf der Grundlage einer wackeligen Theorie nehmen wir an, dass wir berechtigt sind, durch ein Polynom zu beschreiben, wir interpolieren, überprüfen und extrapolieren durch die Wurzeln des Polynoms...
---
---
2018.01.12:23#35RU
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Differenzialrechnung, Beispiele.
Sergey Chalyshev, 2018.01.10 19:11
Interpolation und Extrapolation = alles ist Regression.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Differenzialrechnung, Beispiele.
Nikolai Semko, 2018.01.12 00:43
Ich plädiere lediglich dafür, die Dinge beim richtigen Namen zu nennen und eine allgemein anerkannte Terminologie zu verwenden, um Verwechslungen zu vermeiden. Meiner Meinung nach wäre es logischer gewesen, die Rekursion am Anfang dieses Threads zu erwähnen und die Interpolation, die Approximation und die Polynome nicht zu erwähnen, da sie in Ihrem Beispiel nicht vorkommen. Und es wäre richtiger gewesen, sich auf die Verschiebung des Indikators nach links zu konzentrieren, um andere nicht durch übertriebene Korrektheit der Formulare in die Irre zu führen, denn nicht jeder schaut gerne in den Code anderer Leute; auch ich war darauf hereingefallen.
Nikolai, danke für den Beitrag und den beigefügten Indikator.
Und ich stimme voll und ganz zu, zuallererst sollte es ein eindeutiges Verständnis von Begriffen und Namen geben.
Lassen Sie mich meinen Standpunkt erläutern.
Sie können eine Linie durch zwei Punkte ziehen, was bedeutet, dass Sie jeden Punkt dieser Linie entweder innerhalb des Intervalls zwischen den Punkten (Interpolation) oder außerhalb des Intervalls zwischen den Punkten (Extrapolation) finden können.
Sie können eine einwertige Kurve zeichnen, die z. B. einer quadratischen Parabel entspricht, dieim kartesischen Koordinatensystem durch eine linear-quadratische Gleichung ausgedrückt wird. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, jeden Punkt dieser Kurve entweder innerhalb des Intervalls zwischen den Extrempunkten (Interpolation) oder außerhalb dieses Intervalls (Extrapolation) zu finden. Das Gesetz, nach dem diese Punkte aufgetragen werden, bleibt polynomisch. Ich sollte noch hinzufügen, dass es zumindest bei drei Punkten möglich ist, eine einwertige Sinuswelle zu zeichnen, wenn wir ein Sinuswellengesetz annehmen, oder einen Kreis, wenn wir sein Vorhandensein annehmen.
So erweist sich die Interpolation durch ein Polynom zweiten Grades über drei Punkte(von denen in unserem Fallzwei die Vorgeschichte akkumulieren und der dritte neue Informationen enthält) des vierten Punktes als eine notwendige(es kann auch andere Gesetze geben) und hinreichende Definition der Handlung oder des Prozesses.
Es sei denn, Sie schlagen andere Begriffe dafür vor.Dennoch stimme ich voll und ganz zu, dass, wenn eine Kurve für die Anzahl der Werte oberhalb der erforderlichen Mindestanzahl aufgezeichnet werden soll, statistisch (oder anderweitig) solide Methoden zur Gewichtung der Werte, einschließlich Regression, verwendet werden sollten.
Es ist mehr als ein Jahr her, und du, Alexey, verschiebst die Grafik immer noch hartnäckig nach links. Warum diese (Selbst-)Täuschung?
Schauen Sie sich die Visualisierung an, vielleicht hat jemand eine Idee.
Ich habe nichts gesehen, woran ich mich beim realen Handel festhalten könnte, so sehr ich mich auch bemühe.
Haben Sie versucht, damit Roboter zu schreiben?
War mir ein Vergnügen, Nikolay.
Ich habe in diesem Thread Testroboter veröffentlicht. Das letzte habe ich vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht.Ich habe auch den IndikatorBanzai.mq4getestet.
Ich habe es nicht speziell mit diesem Indikator getestet. Sie können den letzten Roboter testen, der Indikator und das Schema sind ähnlich.
Nun, die Verschiebung. :))
Sie entspricht dem Zeichenschema.
Die blaue Linie ist die EMA ersten Grades mit einer Hebelwirkung von 20 auf die Eröffnungspunkte. Er entspricht vollständig dem klassischen EMA mit der Periode von 41, durch den Eröffnungspunkt. um 20 Intervalle zurück verschoben.
Die dünne Linie zeigt das Konstruktionsschema. Es handelt sich dabei um den archimedischen Hebel des zuvor berechneten Punktes.
In Analogie dazu ist die blaue Linie die EMA zweiten Grades, da sie mit dem offenen Punkt mit der Parabel zweiten Grades verbunden ist.
Die rote Linie ist mit dem Öffnungspunkt durch das Polynom dritten Grades verbunden.
Und so weiter. )))
P/S.
Besonderen Dank für die beigefügte Animation.
DeinenCanvas-Thread zu lesenist großartig!
Die Möglichkeiten, die Sie aufdecken, sind erstaunlich.
AuchSergey Pavlov untersuchte einmal die Möglichkeiten der Verwendung gerader Strahlen.
Dies ist einer seiner alten Bildschirmfotos.
Und das aktuelle Thema befasst sich mit Algorithmen zur Konstruktion nicht nur gerader Strahlen, sondern auch parabolischer und sinusförmiger Strahlen.
Vielleicht wird aus der Synthese von all dem etwas herauskommen? :))
Im Wesentlichen das Gleiche, nur viel einfacher durch Indikatorrekursion:
https://www.mql5.com/ru/code/25113
Wenn wir den MA mit einer Mindestperiode von 2 N mal von sich selbst nehmen, erhalten wir die Gewichte der Balken als Pascalsches Dreieck, was, glaube ich, irgendwo in diesem Thread erwähnt wurde.
es ist sehr schön gemacht
sondern
Bei diesem Indikator geht es meines Erachtens logischerweise darum, aus dem Ex-post-facto eine Vorhersage für die Vergangenheit in die Gegenwart zu machen.
wie schafft man es dann von der Gegenwart in die Zukunft?
ist hier schon oft geschrieben worden, auch von mir. Polynomiale Regression als Hilfe für einen neu gezeichneten Schwanz. Auch eine Fourier-Annäherung ist möglich. Und genau das hat Alexey Panfilov hier umgesetzt.
Er schrieb auch, dass dies alles nutzlose Spielzeuge sind, weil der Schwanz neu gezeichnet wird.
und die beste Lösung ist ein Kanal?
Finden von linearen und parabolischen Kanälen in der Geschichte und deren Kontrolle. Es gibt nur wenige von ihnen - in der Regel zwischen 5 und 15.