Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 21
Wie lässt sich die Wirksamkeit dieser Methode überprüfen, gibt es eine grundlegende Strategie?
Eine allgemeine Entwicklung des Themas: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Beitrag 141 in diesem Thema.
Dort wurde eine binäre Anpassung vorgenommen, und die Digitalisierung sollte es ermöglichen, sie (die Anpassung) kontinuierlich zu gestalten.
Außerdem denke ich, dass es auch dank der Digitalisierung möglich ist, zu sehen, wie eine auf einer Sinuskurve aufgespannte Grafik aussieht, in Analogie zu einer Grafik mit gleichem Preis oder gleichem Volumen. )
Ich sehe, dass ich sogar schon einmal versucht habe, mit diesem Indikator zu arbeiten - er hat sich gut an den Markt angepasst :)
Was bedeutet die Digitalisierung? Warum ist das noch nicht geschehen?
))
Die Berechnung der Phase ist genau das, was Digitalisierung bedeutet. Das heißt, jeder Punkt der Linie hat seinen eigenen numerischen Phasenwert.
Ich habe dieses Thema bereits früher empfohlen.
Ich empfehle es erneut.
https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
Ich möchte auf den Beitrag selbst in diesem Thread hinweisen, er ist sehr unterhaltsam: )))
Alles was mit Mathematik zu tun hat, sind ganze Zahlen .
Sie meinen den im vorigen Beitrag, im selben Thema.
https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166
Und ich stimme zu 100 % mit den Berechnungen überein.
Ich meine nicht 100+ Threads darüber, was nach einem Dezimalpunkt falsch ist, sondern versuchen Sie, auf einer Assembler-CPU zu multiplizieren. Es ist nur Addition und es spielt keine Rolle, welche CPU es ist, sogar eine Z80.
Ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht. :(
Ich spreche Assembler nicht fließend.
Bei jedem Verfahren erfolgt die Multiplikation durch Addition. Minus (Subtraktion) Addition minus. usw.
Sie meinen, die Formel funktioniert nicht wirklich auf einem Computer?