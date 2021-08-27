Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 19
Aus den Indikatoren in derMT5- undMT4-Codebasis, die in diesem Thread besprochen wurden, wurde diese "Pseudo Fourier"-Kombination zusammengestellt. ))
Die breite rote Linie ist die untere Linie, sie wird nicht neu gezeichnet.
Ich schlage vor, im ThemaEMA des dritten Grades zu diskutieren, ich lerne, Intraday zu verwenden.
Mihail Marchukajtes:
Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ,что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.
Vielleicht gibt es jemanden, und hoffentlich mehr als einen, der sich das anschaut. )))
P/S.
Für die Diskussion über den letzten Indikator, besser verwenden Sie das ThemaEMA dritten Grades, bin ich lernen, intraday verwenden.
Nun, es gibt nichts zu diskutieren, man hat Ihnen bereits gesagt, dass es nicht funktionieren wird, es ist eine Sackgasse. Es sei denn, Sie verwenden Lysajo figure + CSSA. Schließlich begann diese Frequenzanalyse mit FATL und SATL, was für ein Wort, das ich mir merke :-), Zeitverschwendung, inzwischen kam die Frequenzanalyse zu uns von der Schaltung und dem Gerät, das die Frequenz misst, wie heißt es? Rechts Oszilloskop, das ist im Wesentlichen brauchen, um ein digitales Oszilloskop zu nehmen, um die aktuelle Frequenz des ausgewählten Bereichs zu bestimmen, und legte es auf der Achse XY und senkrecht zur Achse, lassen Sie es XZ abholen eine Frequenz, die auf dem Bildschirm des fucking Oszilloskop Kreis erscheint, desto mehr idealisiert seinen Umfang wird eine bessere Vorhersage, aber ehrlich gesagt, dass die Erträge auf dem Markt der Ansicht, dass 3-4 garantierte Signal ist ein Sieg. IMHO natürlich. Diese Zahl setzt voraus, dass eine Frequenz auf die andere folgt. Es sollte definiert werden, nicht zu verwechseln, was läuft nach, wer, kotir oder unsere mit Ihnen CSSA oder einfach populär "Caterpillar" Säge mein Schreiben Fokunik würde eine Träne von den aufwallenden Erinnerungen zu vergießen. FATL, SATL, Caterpillar - das waren noch Zeiten. Aber wie das Sprichwort sagt, alles Neue ist gut, alles Alte vergessen, also nur zu, aber es gibt keine Fische :-(
Mikhail, vielen Dank für Ihre Nachrichten.
Ich habe Sie falsch verstanden.
Viel Glück!
Ich bin bereit, das Gespräch im Hinblick auf die praktische Anwendung solcher Veränderungen zu unterstützen. Ein kluger Ansatz zur Schaffung von TS schadet überhaupt nicht. Wenn man z.B. die erwartete Volatilität auf dem Markt verfolgt und nur in Perioden ihres Wachstums arbeitet, kann man meiner Meinung nach das Volatilitätsniveau selbst durch geschickte Manipulationen mit der Frequenz oder der Periode verbinden und in diesem Fall die Ergebnisse der Transaktionen verbessern. Natürlich IMHO...
Entschuldigung. Diese Aufgabe ist für mich nicht mehr interessant. ((
Die rote Breite ist eine gleitende Linie, die durch Interpolation mit einer Parabel vierten Grades konstruiert wurde. Es ist nicht neu gezeichnet (die Analogien wurden am Anfang der Seite bis zur siebten Seite diskutiert). Die Knotenpunkte sind, wenn ich es richtig verstanden habe, die vier zuvor gezeichneten Werte und der neue Preis, durch den die Parabel vom Grad 4 ausgewählt und der fünfte neue Wert darauf gezeichnet wird.
Die blaue Kurve (die nicht neu gezeichnet wurde, kann als Spur der geraden blauen Linie betrachtet werden) ist die Mittellinie, von der jeder Punkt auf die letzten drei Punkte auf einer breiten Gleitlinie aufgetragen wird, ausgehend von der Annahme, dass sie auf der Sinuswelle einer bestimmten Periode liegen, so wie jeder Punktder geraden blauen Linie auf drei Punkte auf der bereits korrekt extrapolierten Sinuswelle (grau) aufgetragen wird.
Nur der extrapolierte graue Sinus und die gerade blaue Linie werden neu gezeichnet.
P/S.
Wenn Sie Ihre Idee, die Schwingungen zu isolieren, umgesetzt haben, sollten Sie eine Linie erhalten haben, die einer Sinuskurve mit variabler Amplitude und Umkehrung (eine Art Quantisierung) sehr nahe kommt.
Gerade für eine solche Linie ist die Extrapolation durch eine Sinuswelle relevant.
Zwischenergebnisse der Verzweigung.
In einem Versuch, ein zeitnahes (nicht verzögertes) Signal zu erzeugen, wurde dies angesprochen:
Interpolation durch Polynom und Extrapolation durch Polynom oder Sinus.
Polynomielle Interpolation und Beseitigung der ersten oder zweiten Differenz, analoge Ableitungen.
Implementiert vonNikolai Semko im IndikatorBanzai.mq4(Beitrag#57).
Die Abbildung zeigt die durch das Polynom 4. Grades gemittelte Linie und die entsprechende Differenz 1, 2 und 3 von oben nach unten. Wie es sich für Sinusfunktionen gehört, ist bei jeder weiteren Ableitung eine Verschiebung nach links um etwa eine Viertelperiode zu beobachten. Um die Verschiebung zu verringern, können wir den Abstand zwischen den Wertentfernungspunkten vergrößern.
Ich möchte auf eine weitere Möglichkeit hinweisen, ein rechtzeitiges Signal zu erhalten.
Es handelt sich einfach um eine sinusförmige Mittelwertbildung.
Es gibt 7 erste Linien des Indikators, die durch den 2. Grad mit der Hebelwirkung von 50 gemittelt werden. Nur die Zeiträume unterscheiden sich. Die rote hat die Periode 1, eine Parabel. Orange hat eine Periode von 150, eine Sinuswelle nahe der Konstante. Gelb 130, Sinuswelle nahezu konstant. Grün 115, Sinuswelle nahezu konstant. Blau 110, Sinuswelle nahezu konstant. Blau 104, Sinuswelle nahezu konstant. Violett 103, Sinuswelle nahezu konstant.
Je höher der Grad der Interpolation ist, desto schwieriger ist es, Parameter zu wählen, bei denen sich die gemittelte Linie angemessen verhält. Es wurde bereits erwähnt(#64#97), dass mit einem Polynom höheren Grades als dem vierten keine vernünftige Mittelung erzielt wird. Die Einführung von Kosinuskoeffizienten scheint die Koeffizienten der Differenzgleichungen abzuschwächen, und der Interpolationsgrad kann erhöht werden. Andererseits können bestimmte Verhältnisse von Periode (Kosinus) zu Schulter die Mittelungslinie auch bei einem Grad kleiner als die Quinte "verderben". Zum Beispiel wächst die Amplitude selbst bei einer Mittelwertbildung zweiten Grades(das ist ein Sinus in der Nähe der Konstante) ins Unendliche, wenn die Hebelwirkung zunimmt und sich einer halben Periode und mehr nähert. Das ist logisch, denn die Werte, die auf einem Sinus nahe der Konstante eine halbe Periode entfernt sind, müssen gleich sein, so dass es einen Konflikt zwischen dem letzten gezählten Wert und dem durch den Hebel entfernten Wert gibt.Wenn man den Hebel auf einen angemessenen Betrag erhöht, verschiebt sich die gemittelte Linie nach links, d. h. ihr Rückstand verringert sich. Ein Beispiel ist in der Abbildung dargestellt.
Sinus-Mittelung.
Die blaue Linie ist das Konstruktionsdiagramm, die orangefarbene Linie ist das Ergebnis.
Hebelwirkung 72, Sinusperiode 153.