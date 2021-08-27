Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 20
DerPan PrizMA CD Phase Sin nutzt 72 Indikatoren in der Codebasis.
Da der Indikator auf einer Sinuskurve basiert, kann er durch einfaches Ändern des externen Parameters "Hebelwirkung" nach links oder rechts verschoben werden.
Ich möchte darauf hinweisen, dass es im Indikator "Krücken" gibt, die es ermöglichen, die ursprünglichen Linien desPanPrizMA Sin leverage 72 Indikators anzuzeigen.
Bei der Linienverschiebung werden die Linien durch die Zuweisung eines Hebels zur Hälfte der Periode 72-73 umgedreht. Standardmäßig ist der Hebel =1. Die Periode der Sinuswelle beträgt 145.
Der Indikator für MT4 befindet sich ebenfalls in der Codebasis:Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72.
Hinzufügen des Indikators in der Codebasis, Berechnung der Amplitude. Neunte orangefarbene Linie in einem Feld von 8.
Ich dachte, ich schreibe es in diesen Thread. ))
Dmitrii, 2008.04.25 15:47Oh, dieser Fourier .... Wussten Sie, dass die 0. Harmonische gleich dem einfachen Durchschnitt (SMA) über denselben Zerlegungszeitraum (T) ist?
Wächter, 2008.04.25 15:58
Sie ist an sich eine erwartete Auszahlung.
Es scheint damit zu korrelieren:
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 09:38
Ich denke, dass SMA von SMA ist "gerade auf das Auge" und durch die Art und Weise über Fourier. Vielleicht kommen wir ja noch dazu.
P/S 01.02.2018 Ich denke, es gibt auch einen Unterschied, versuchen Sie, IhreBanzai.mq4Indikator auf dieser Linie zu wiederholen.
Die SMA ist ein Sägezahn in der Natur nur sehr flach, so dass bei der zweiten Differenz nehme ich einen Sägezahn Linie des Indikators.
In der Grafik sieht das so aus:
Interpolation der blau-roten Linie (Auffinden eines Punktes innerhalb des Intervalls) durch das Polynom vom Grad 4 mit Hebelwirkung 72.
Die dünne blaue Linie ist die Extrapolation (Auffinden eines Punktes außerhalb des Intervalls) durch das Polynom vom Grad 2 mit Hebelwirkung 78.
Die rote Linie ist die Konstruktionslinie für das Polynom der Potenz 4. Er wird neu gezeichnet und basiert auf dem Anfangspunkt des letzten Taktes.
Die Indikatoren stimmen besser mit dem Equi-Preis überein. )
Grafik erstellt vom Experten Stanislav Korotky : https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419