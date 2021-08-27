Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 20

DerPan PrizMA CD Phase Sin nutzt 72 Indikatoren in der Codebasis.


Da der Indikator auf einer Sinuskurve basiert, kann er durch einfaches Ändern des externen Parameters "Hebelwirkung" nach links oder rechts verschoben werden.

Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
  • www.mql5.com
Индикатор PanPrizMA Sin leverage 72 дает возможность рассчитать фазу. Что в некоторых случаях может быть  полезно. Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение. Значение...
 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es im Indikator "Krücken" gibt, die es ermöglichen, die ursprünglichen Linien desPanPrizMA Sin leverage 72 Indikators anzuzeigen.

PanPrizMA Sin leverage 72
PanPrizMA Sin leverage 72
  • www.mql5.com
Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию  экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой  около константы  line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения).  С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на...
 

Bei der Linienverschiebung werden die Linien durch die Zuweisung eines Hebels zur Hälfte der Periode 72-73 umgedreht. Standardmäßig ist der Hebel =1. Die Periode der Sinuswelle beträgt 145.


 

Der Indikator für MT4 befindet sich ebenfalls in der Codebasis:Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72.


Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
  • www.mql5.com
Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют  посчитать фазу. Иногда это может быть  полезно. Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4). Противофаза так же  рассчитывается в градусах, принимает значения от -360...
 

Hinzufügen des Indikators in der Codebasis, Berechnung der Amplitude. Neunte orangefarbene Linie in einem Feld von 8.


 

Ich dachte, ich schreibe es in diesen Thread. ))

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Strategietester

Vorhersage der Zukunft mit Fourier-Transformationen

Dmitrii, 2008.04.25 15:47

Oh, dieser Fourier .... Wussten Sie, dass die 0. Harmonische gleich dem einfachen Durchschnitt (SMA) über denselben Zerlegungszeitraum (T) ist?

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Vorhersage der Zukunft mit Hilfe von Fourier-Transformationen

Wächter, 2008.04.25 15:58

Sie ist an sich eine erwartete Auszahlung.

Es scheint damit zu korrelieren:

Forum für Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests

Differenzialrechnung, Beispiele.

Aleksey Panfilov, 2018.01.31 09:38

Ich denke, dass SMA von SMA ist "gerade auf das Auge" und durch die Art und Weise über Fourier. Vielleicht kommen wir ja noch dazu.

P/S 01.02.2018 Ich denke, es gibt auch einen Unterschied, versuchen Sie, IhreBanzai.mq4Indikator auf dieser Linie zu wiederholen.

Die SMA ist ein Sägezahn in der Natur nur sehr flach, so dass bei der zweiten Differenz nehme ich einen Sägezahn Linie des Indikators.


 
Aleksey Panfilov:

In der Grafik sieht das so aus:



Interpolation der blau-roten Linie (Auffinden eines Punktes innerhalb des Intervalls) durch das Polynom vom Grad 4 mit Hebelwirkung 72.

Die dünne blaue Linie ist die Extrapolation (Auffinden eines Punktes außerhalb des Intervalls) durch das Polynom vom Grad 2 mit Hebelwirkung 78.

Die rote Linie ist die Konstruktionslinie für das Polynom der Potenz 4. Er wird neu gezeichnet und basiert auf dem Anfangspunkt des letzten Taktes.

Die Indikatoren stimmen besser mit dem Equi-Preis überein. )

Grafik erstellt vom Experten Stanislav Korotky : https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419


Wie überprüfen Sie die Wirksamkeit dieser Methode, gibt es eine grundlegende Strategie?
 
Sie nehmen ein Intervall, z. B. 1000 Balken, berechnen den Durchschnittswert und gehen davon aus, dass dieser bei 1,1123 für den Euro liegt. Dann subtrahiert man diesen Wert von allen Zitaten dieses Intervalls und erhält eine Krümmung, die um Null oszilliert. Diese Krümmung nähert man mit der Methode der kleinsten Quadrate als Sinuswelle mit drei Parametern an: Phase, Amplitude, Frequenz. Subtrahieren Sie diese Sinuskurve von der Kurve - Sie erhalten ein neues oszillierendes Residuum, passen Sie die nächste Sinuskurve daran an - subtrahieren Sie erneut und so weiter 4-5 Mal. Das Ergebnis sind z.B. 5 Sinuswellen, die Sie alle um z.B. 100 Balken in die Zukunft verlängern, den Durchschnitt addieren und voila - Sie haben eine Art Vorhersage für die zukünftige Kursbewegung um 100 Balken. In der Tat ist es nichts anderes als der gleiche Fourier, und die Genauigkeit ist ungefähr die gleiche - 50/5. Ich habe so etwas schon vor langer Zeit gemacht - es macht keinen Sinn, aber es ist ziemlich offensichtlich.
