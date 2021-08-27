Differenzialrechnung, Beispiele.
Was ist Differenzialrechnung?
Das ist es:
Δf(xk) = f (xk+1) - f (xk)
Ich schlage vor, Indikatoren und Experten für die Differenzrechnung in diesem Bereich zu sammeln, und zwar als Open Source.
Ich habe den Indikator in einer übersichtlicheren Variante als Beispiel umgeschrieben:
Auf dem Diagramm sieht das so aus:
Die blau-rote Linie ist eine Interpolation (Suche nach einem Punkt innerhalb des Intervalls) durch ein Polynom 4. Grades mit einer Hebelwirkung von 72.
a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;
Die dünne blaue Linie ist die Extrapolation (Auffinden eines Punktes außerhalb des Intervalls) durch das Polynom vom Grad 2 mit Hebelwirkung 78.
a2_Buffer[i]= 3160*a1_Buffer[i] -6240 *a1_Buffer[i+1 ] + 3081*a1_Buffer[i+2 ];
Die rote Linie ist die Konstruktionslinie für das Polynom der Potenz 4. Er wird neu gezeichnet und basiert auf dem letzten Takt-Eröffnungspunkt.
a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=10) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer[i+1+z] - 10*a4_Buffer[i+2+z] + 10*a4_Buffer[i+3+z] - 5*a4_Buffer[i+4+z] + 1*a4_Buffer[i+5+z]; }}
Ja.
Sie steht in direktem Zusammenhang mit der Newtonschen Binomialrechnung.
Sie gilt für äquidistante Punkte:
1*Y1-2*Y2+1*Y3=0 ist die Differenzgleichung einer Geraden.
1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4=0 - die Differenzgleichung der Parabel zweiten Grades.
1*Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4+ 1*Y5=0 - Differenzgleichung der Parabel dritten Grades.
Es gibt auch Überschneidungen mit den Themen:
https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264
https://www.mql5.com/ru/forum/211220/page2#comment_5632736 .
- 2017.07.20
- www.mql5.com
Das haben alle gemacht... Schreiben...
Hängt die Zukunft von der Vergangenheit ab?
Für jede Handlung gibt es eine Spur in der Gegenwart, die sich natürlich auf die Zukunft auswirkt. :))))
Ich schlage vor, dass wir die Philosophie in diesem Thread auslassen und nur über Mathematik, Programmierung, Tests und Optimierung sprechen.
Haben Sie diese Formel schon ausprobiert?
Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4
wo:
X ist der Preis des vorhergehenden Balkens;
Y - Preis des aktuellen Balkens.
Und so ergibt sich folgendes Bild:
Natürlich gibt es in dieser Form X und Y, während in der Rekursionsgleichung nur Y und alle Koeffizienten (a + bX+ cX^2+ dX^3+ eX^4) reduziert und durch fünf Werte von Y selbst ersetzt werden.
Ich habe mir den Code angeschaut, habe ich es richtig verstanden, es ist eine Variante eines Rückkopplungsfilters? Woher kommen die Koeffizienten 5061600, 4926624 und andere?
Woher kommt der Indie eigentlich, aus dem Internet? ))
1. Ich habe mir den Code angesehen, habe ich ihn richtig verstanden, ist es eine Variante des Filters mit Feedback?
2. woher stammen die Koeffizienten 5061600, 4926624 und andere?
3. Woher stammt der Induktor im Allgemeinen, aus dem Internet? ))
1. Ja. Dieser Filter ist 400 Jahre alt und hat nur schriftliche Geschichte: Descartes, Newton, Pascal, Taylor, Lagrange.
2. Die Koeffizienten werden berechnet. Es scheint, dass wir im zweiten Jahr mit den Methoden von Lagrange und Taylor vertraut gemacht wurden. Für die Berechnung der Koeffizienten scheint es eine Vielzahl von Varianten zu geben.
3. Insbesondere dieses Bild wurde heute gezeichnet. :)))))
Ich schlage vor, in diesem Thread Indikatoren und Experten für die Differenzrechnung zu sammeln, und zwar im offenen Quellcode.
Wenn es Interesse gibt, werden wir schließlich etwas Nützliches bauen oder zeichnen. :)
Ich habe den Indikator in einer übersichtlicheren Version als Beispiel neu geschrieben: