Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 17
Ich würde mich höchstwahrscheinlich an diesem Experiment beteiligen.
Es ist ein ungepflügtes Feld da draußen, und das ist ein bisschen beängstigend. ))
"Wir singen das Loblied auf die Torheit der Tapferen.
Die Torheit der Tapferen ist die Weisheit des Lebens!
O tapferer Falke! Im Kampf mit euren Feinden habt ihr geblutet...
Aber es wird eine Zeit kommen - und Tropfen eures heißen Blutes,
wie Funken, werden in die Dunkelheit des Lebens platzen und viele tapfere
Herzen werden mit einem wahnsinnigen Durst nach Freiheit und Licht entflammen!
Lass dich sterben...! Aber im Lied der Tapferen und Starken
im Geiste wirst du immer ein lebendiges Beispiel sein,
ein stolzer Ruf zur Freiheit, zum Licht!
Auf den Wahnsinn der Tapferen singen wir ein Lied...!"
Warum gleich sterben... )))
Warum gleich sterben... )))
Wiedergeburt. Wie ein Phönix aus der Asche...
"Wir singen das Loblied auf den Wahnsinn der Tapferen.http://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htm
"Die Torheit der Tapferen ist die Weisheit des Lebens".
Wiedergeburt. Wie ein Phönix aus der Asche...
"Wir singen das Loblied auf den Wahnsinn der Tapferen.http://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htm
"Der Wahnsinn der Tapferen ist die Weisheit des Lebens".
Ich danke Ihnen.
P/S. Ich wollte einen Witz machen wie: "Du hast mich auch als verrückt bezeichnet..."
Dann dachte ich, warum sollte ich mich auf deine Verrücktheit konzentrieren?)
Sinusförmige Extrapolation. Zweiter und dritter Grad der Extrapolation. Analog für MT 5-Anzeige aus Meldung 32.
Sinuskurve zweiten Grades nahe der Konstante, Sinuskurve dritten Grades nahe der abfallenden Linie.
Axiale Sinuskurve hinzugefügt. Es wird sich als nützlich erweisen, wenn wir Fourier in diese Richtung graben.
Da sie nahe der Parabel liegt.
P/S. Die Koordinaten wurden korrigiert.
Das ist normal. Das ist nur aus der Sicht eines Stachelrochens Wahnsinn.
Sinusförmige Extrapolation. Zweiter und dritter Grad der Extrapolation. Analog für MT 5-Anzeige aus Meldung 32.
Sinuskurve zweiten Grades nahe der Konstante, Sinuskurve dritten Grades nahe der abfallenden Linie.
Axiale Sinuskurve hinzugefügt. Das wird sich als nützlich erweisen, wenn wir Fourier in diese Richtung graben.
Verfeinerte Indikatoren in der "Source Code Library" hinzugefügt:MT5,MT4.
Die blaue Linie ist eine Interpolation? Wie wurden die Knoten ausgewählt?
oder einfach alles, was verfügbar ist, mit dem mittleren Quadrat genommen
die blaue Linie - zeigt das Diagramm eine Interpolation? wie wurden die Knoten ausgewählt?
oder wurde einfach alles Verfügbare mit einem mittleren Quadrat genommen?
Die rote breite Linie ist eine gleitende Linie, die durch Interpolation mit einer Parabel vierten Grades konstruiert wurde. Sie wird nicht neu gezeichnet (die Analoga wurden am Anfang der Seite bis zur siebten geparst). Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Knotenpunkte die vier zuvor gezeichneten Werte und der neue Preis, durch den die Parabel vom Grad 4 ausgewählt und der fünfte neue Wert darauf gezeichnet wird.
Die blaue Kurve (die nicht neu gezeichnet wurde, kann als Spur der geraden blauen Linie betrachtet werden) ist die Mittellinie, von der jeder Punkt auf die letzten drei Punkte auf einer breiten Gleitlinie aufgetragen wird, ausgehend von der Annahme, dass sie auf der Sinuswelle einer bestimmten Periode liegen, so wie jeder Punktder geraden blauen Linie auf drei Punkte auf der bereits korrekt extrapolierten Sinuswelle (grau) aufgetragen wird.
Nur der extrapolierte graue Sinus und die gerade blaue Linie werden neu gezeichnet.
P/S.
Wenn Sie Ihre Idee, die Schwingungen zu isolieren, umgesetzt haben, sollten Sie eine Linie erhalten haben, die einer Sinuskurve mit variabler Amplitude und Umkehrung (eine Art Quantisierung) sehr nahe kommt.
Gerade für eine solche Linie ist die Extrapolation durch eine Sinuswelle relevant.