Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 23

Aleksey Panfilov:

Umsetzung :-? Reine Matheteilchen?

Das soll wohl ein Scherz sein. ))

Renat Akhtyamov:

Gibt es eine Umsetzung?

Bildschirmfotos, zum Beispiel?

Dort gibt es überhaupt keine Fische.
 
Renat Akhtyamov:
https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243


 
Nikolai Semko:
Dort gibt es überhaupt keine Fische.

Aleksey Panfilov:

Mein gegenseitiger Respekt, Alexey.
Sie haben sich in diesem Thema verrannt. Jede Verhöhnung von Daten mit festen Zeiträumen ist sinnlos. Es wäre ein richtiger nächster Schritt, Experimente mit einer dynamischen Periode zu beginnen, bei denen man unweigerlich zu der Frage kommt, nach welchem Gesetz man dieselbe Periode verändern kann
 
Nikolai Semko:
Sie bleiben beim Thema hängen. Jede Verhöhnung von Daten mit festen Zeiträumen ist sinnlos. Der richtige nächste Schritt wäre, mit einer dynamischen Periode zu experimentieren, wobei man unweigerlich auf die Frage stößt, welches Gesetz zur Veränderung der Periode verwendet werden soll.

Ich stimme zu.

Eine andere, in gewisser Weise analoge Möglichkeit besteht darin, das Diagramm in Analogie zum Renko/Range-Diagramm zu einer Sinuskurve zu dehnen. In der Regel verwenden sie einen "bedingt linearen" variablen Parameter von Ticks, Punkten, Volumenanstieg. In diesem Fall können wir eine "bedingt lineare" Anstiegsphase verwenden. Dann kann die Frage verschwinden, nach welchem Gesetz sich die Periode und damit die Delta-Phase ändert.

 
Nikolai Semko:
Absolut richtige Formulierung des Problems.

Es gibt so etwas wie eine Sinuswelle... Ich habe es nicht analytisch abgeleitet, aber ich werde es mir in einem Monat grafisch ansehen.

 
Alexander_K:

Natürlich tut sie das.

die Ausdünnung hier ist genau richtig und wird die Wohnungen und so weiter aus dem Gleichgewicht bringen.

;)

 
Alexander_K:

Es wird überall eine Sinuswelle geben, im Wetter und auf dem Markt, die Frage ist nur die Richtung und der Zeitraum.

 
Volodymyr Zubov:

Die Zeitspanne sollte in etwa einer Sinuskurve entsprechen. Ich kann es Ihnen erst in einem Monat zeigen.

