Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 15
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hinzufügen einer minimalen binären Anpassung im Laufe des Handels, in Form einer Signalumkehr, die von der Summe der beiden vorherigen Signale abhängt.
Und die Eröffnung neuer Geschäfte nur von Ende Montag bis Donnerstag.
Hinzufügen einer minimalen binären Anpassung im Laufe des Handels in Form einer Signalumkehr in Abhängigkeit von der Summe der beiden vorherigen Signale.
Und die Eröffnung von neuen Geschäften nur von Ende Montag bis Donnerstag.
Der Expert Advisor selbst:
Der Experte selbst:
Entschuldigung.
Ich dachte, ich hätte die Indikatoren bereits gepostet und farblich kodiert.
Entschuldigung.
Ich dachte, ich hätte die Indikatoren bereits gepostet und farblich kodiert.
Jetzt läuft's!
Set zurücksetzen, um zu optimieren - es gießt auf Si...
Legen Sie Ihre Einstellungen fest - es wird immer mehr auf Si im Jahr 2018, über die Vergangenheit zu gießen.
Vielleicht ist es optimierungsbedürftig - bitte schreiben Sie die Grenzen für den Optimierer auf - ich werde es drehen.
Legen Sie Ihre Einstellungen fest - es wird immer mehr auf Si im Jahr 2018, über die Vergangenheit zu gießen.
Vielleicht ist es optimierungsbedürftig - bitte schreiben Sie die Grenzen für den Optimierer auf - ich werde es drehen.
Ich habe es im Frühjahr optimiert und es scheint nicht sehr systematisch zu sein. Ich werde versuchen, das zu finden, was noch übrig ist.
Ah, was ist Si. Wenn Sie es nicht im Forum erklären können, schreiben Sie es bitte in einer persönlichen Nachricht.
P/S. Ich glaube, ich habe es gefunden.
Ich habe es im Frühjahr optimiert, und es schien nicht sehr systematisch zu sein. Ich werde versuchen, herauszufinden, was noch übrig ist.
Ah, was ist Si. Wenn Sie es nicht im Forum erklären können, schicken Sie es mir bitte zu.
Es handelt sich um ein Moex-Futures auf das Paar USDRUB_TOM
Dies ist ein Moex-Futures auf das Paar USDRUB_TOM
Ich danke Ihnen.
Der Expert Advisor wurde nur für EURUSD optimiert (wie aus der Historie im Zweig und in den letzten angehängten Ordnern hervorgeht) und ist weit davon entfernt, universell einsetzbar zu sein. Manchmal funktioniert es jedoch.
Ich danke Ihnen.
Der Expert Advisor wurde nur für EURUSD optimiert (dies ist aus der Historie im Zweig und in den letzten angehängten Ordnern ersichtlich), und er ist noch weit davon entfernt, universell zu sein. Manchmal funktioniert es jedoch.
Ja, die Indikatoren haben eindeutig Potenzial, ich habe einige Genetik gesponnen - das ist Si 2015-2018 M1.