Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 15

Hinzufügen einer minimalen binären Anpassung im Laufe des Handels, in Form einer Signalumkehr, die von der Summe der beiden vorherigen Signale abhängt.

Und die Eröffnung neuer Geschäfte nur von Ende Montag bis Donnerstag.

Berater:2018_04_22_4P72_EA.
Symbol:EURUSD
Zeitraum:M1 (2014.02.14 - 2018.02.06)
Parameter:Los=0,1
StopLoss=30000
Gewinnmitnahme=30000

Währung:USD
Erste Einzahlung:100 000.00
Hebelwirkung:1:100
Backtest
Qualität der Geschichte:93%
Bars:1473084Ticks:5855532Zeichen:1
Reingewinn:7 064.64Absolute Inanspruchnahme der Bilanz:39.68Absolute Inanspruchnahme der Mittel:51.16
Gesamtrendite:14 433.00Maximale Inanspruchnahme des Saldos:418.38 (0.39%)Maximale Inanspruchnahme der Mittel:466.49 (0.43%)
Totalverlust:-7 368.36Relative Inanspruchnahme der Bilanz:0.39% (418.38)Relative Inanspruchnahme der Mittel:0.43% (466.49)
Rentabilität:1.96Erwartete Auszahlung:9.76Margin Level:71535.24%
Erholungsfaktor:15.14Sharpe Ratio:0.21Z-Score:-0.01 (0.80%)
AHPR:1.0001 (0.01%)LR-Korrelation:0.98OnTester Ergebnis:0
GHPR:1.0001 (0.01%)LR Standardfehler:464.84
Gesamter Handel:724Short Trades (% der Gewinner):344 (61.34%)Long Trades (% Gewinne):380 (60.00%)
Gesamter Handel:1319Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Abschlüsse):439 (60.64%)Verlustgeschäfte (% von allen):285 (39.36%)
Größter profitabler Handel:377.19Größter Verlusthandel:-213.07
Durchschnittlich profitabler Handel:32.88Durchschnittlicher Verlusthandel:-25.85
Maximale Anzahl von Dauergewinnen (Gewinn):11 (638.68)Maximale Anzahl von kontinuierlichen Verlusten (Verlust):10 (-316.04)
Max. kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Gewinne):638.68 (11)Max. Dauerverlust (Anzahl der Verluste):-316.04 (10)
Durchschnittliche Dauergewinne:3Durchschnittliche kontinuierliche Verluste:2
 
Aleksey Panfilov:

Der Expert Advisor selbst:

 
Aleksey Vyazmikin:
StopLoss=30000
Gewinnmitnahme=30000
L0_1_line_power=2
L0_1_leverage=62
L0_1_line1_SHIFT=42
L0_2_line1_SHIFT=110
SMA_Periode_00=1
Porog_00=0
L1_1_line_power=2
L1_1_Leverage=12
L1_1_line1_SHIFT=102
L1_2_line1_SHIFT=20
SMA_Periode_01=1
Porog_01=160
L2_1_line_power=3
L2_1_leverage=52
L2_1_line1_SHIFT=102
L2_2_line1_SHIFT=90
SMA_Periode_02=1
Porog_02=-10000
Start_Weekly_Hour=20
Zeitraum_Wöchentlich_Stunde=72
Start_Stunde=0
Zeitraum_Stunde=25
EA_Magic=12345
EA_Slippage=30


Aleksey Panfilov:


Jetzt läuft's!

Set zurücksetzen, um zu optimieren - es gießt auf Si...

 

Legen Sie Ihre Einstellungen fest - es wird immer mehr auf Si im Jahr 2018, über die Vergangenheit zu gießen.

Vielleicht ist es optimierungsbedürftig - bitte schreiben Sie die Grenzen für den Optimierer auf - ich werde es drehen.

 
Ich habe es im Frühjahr optimiert und es scheint nicht sehr systematisch zu sein. Ich werde versuchen, das zu finden, was noch übrig ist.

Ah, was ist Si. Wenn Sie es nicht im Forum erklären können, schreiben Sie es bitte in einer persönlichen Nachricht.


P/S. Ich glaube, ich habe es gefunden.

Dateien:
2018_06_07.zip  489 kb
2018_06_09.zip  2156 kb
 
Es handelt sich um ein Moex-Futures auf das Paar USDRUB_TOM

 
Ich danke Ihnen.

Der Expert Advisor wurde nur für EURUSD optimiert (wie aus der Historie im Zweig und in den letzten angehängten Ordnern hervorgeht) und ist weit davon entfernt, universell einsetzbar zu sein. Manchmal funktioniert es jedoch.

 
Ja, die Indikatoren haben eindeutig Potenzial, ich habe einige Genetik gesponnen - das ist Si 2015-2018 M1.


