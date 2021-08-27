Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 14
Ich habe Erfahrung mit der Erstellung eines Gleichgewichtsindikators. Kommt dies der Erstellung eines Hyperparameters nahe?
Ich bin mir nicht sicher, wenn es keinen wirklichen Zusammenhang gibt, dann hilft es vielleicht nicht... das ist die Frage, über die jeder im Verteidigungsministerium rätselt :)
Nur für den Fall, dass ein Bild, Gleichgewichtsanzeige (unteres Fenster).
Steady steps balance, grüne Linie bedeutet.
Das Gleichgewicht wird nicht in absoluten Werten benötigt, sondern z.B. der aktuelle Gewinnfaktor... d.h. die Grafik irgendwie normalisieren
D.h. ich kann das Diagramm irgendwie normalisieren. Dann ist es möglich, diese Variable irgendwie mit dem Rest in Beziehung zu setzen, z.B. mit Fuzzy-Logik oder einem Neuron.
R^2 wäre eine große Hilfe
https://www.mql5.com/ru/articles/2358
Fügen Sie dann Ihre Indikatoren und R^2 als Eingangsterme hinzu, beschreiben Sie sprachlich die Regeln der Interaktion zwischen den Variablen und erhalten Sie ein Signal am Ausgang
dies ist nur ein Beispiel, Sie können auch Neuron (es gibt auch Artikel), aber Fuzzy-Logik scheint mir flexibler und intuitiv für diese Aufgaben, und es kann auch als Neuron oder Ihre Parameter optimiert werden, aber es wird weniger Intuitionen sein
https://www.mql5.com/ru/articles/3795
Vielen Dank für die Nachrichten.
Leider bin ich im Moment nicht mit dem maschinellen Lernen vertraut. Und ich werde es auch nicht so bald schaffen.
Ich hatte vor, den Gleichgewichtsindikator für eine schnelle, kontinuierliche Optimierung zu verwenden. Leider müssen wir für jeden Expert Advisor ein Analogon des Balance-Indikators und ein Skript zur Parametersuche entwickeln. Ich halte es für realistisch, diese Algorithmen in den Roboter zur automatischen Optimierung einzubauen. Im Prinzip handelt es sich wahrscheinlich um dasselbe maschinelle Lernen, nur auf einer selbst geschaffenen Ebene.
Vielleicht komme ich auch noch dazu.
In der Zwischenzeit findet vielleicht jemand das, was ich habe, nützlich. Balance-Indikator für MT4.
P/S. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie einige Beispiele für ähnliche Indikatoren in diesen Thread aufnehmen könnten. Es wäre besser, wenn es zusammen mit dem Expert Advisor, den es kopiert, eingesetzt würde.
Und ohne den Slang? :))))))
Berechnen Sie anhand der aktuellen Parameter eine Gleichgewichtskurve in einer bestimmten Tiefe der Historie, und wenn sie schlecht ist, korrigieren Sie sie live, und beobachten Sie die Kurve erneut... bis sie optimal wird, handeln Sie dann, bis sie wieder zu sinken beginnt, und gehen Sie erneut über die Parameter... Der Backtest wird in diesem Fall natürlich lang sein
Ich danke Ihnen.
Aber es wird eine Million Griffe geben, ich werde alle Indikatoren im Expert Advisor Body neu schreiben müssen