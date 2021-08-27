Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 11
Optimierung des IndikatorsNikolai SemkoBanzai.mq4 ausNachricht 57dieses Threads.
Dasselbe gilt für M15:
Ich möchte die Wellenperiode erhöhen...
die Waage folgt ebenfalls einer Sinuskurve
Ich bin versucht, die Wellenlänge zu erhöhen...
Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir das erklären könnten.
Wenn wir die Mittelwertbildung auf M15 verdoppeln, werden wir wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse wie bei der Optimierung auf M30 erzielen.
Auf Ihrem Bildschirm ist die Waage sinusförmig, sie ist deutlich sichtbar.
Der Indikator ist eine Sinuskurve, einer ihrer Parameter ist, soweit ich weiß, die Wellenperiode
Was passiert mit dem Saldo, wenn Sie diesen Zeitraum verlängern?
und ist es notwendig, die Signale der negativen Halbperiode der Welle zu berücksichtigen, weil die Bilanz genau dort fällt?
Gute Frage, vielen Dank.
Die Trägheit wirkt in dem Indikator, der die Rhythmik hervorruft. )))) (Entschuldigung für das Pathos.)
Der Rhythmus(analog zur Sinusperiode) wird durch die Länge des Arms (analog zur MA-Mittelungsperiode) bestimmt, das ist nichts Neues.
Wir optimierten die optimale Phase der Eingabe einer Position und die Geräuschentwicklung in Abhängigkeit vom Abstand zwischen den Punkten der Werteentfernung, wenn die Hebelwirkung (Mittelungszeitraum) konstant ist.
Je nach der gegebenen Phase erhalten wir also eine Endbilanz, die einen sinusförmigen Charakter hat.
Wenn wir den Mittelungszeitraum ändern, erhalten wir wahrscheinlich ein ähnliches Bild, nur in einem anderen Rhythmus. Vielleicht werden einige Rhythmen vielversprechender sein, aber ich denke, das ist nicht entscheidend.
Und ob es notwendig ist, Signale einer negativen Halbperiode einer Welle zu berücksichtigen, schließlich fällt die Bilanz dort?
Guter Filter, sehr interessante Endvariante
Danke.
Ich überlege, auf MT 5 umzusteigen (und versuche, die Vorteile zu nutzen), und vielleicht kommt ja etwas Interessantes dabei heraus.
Ideen sind willkommen.
Sagen Sie mir, sind die Indikatoren auf den Bildern neu gezeichnet, wo die ala-sinusoidalen Indikatoren sind? Aus den alten Beiträgen schließe ich das.
Das soll keine Kritik sein, ich benutze sie selbst. Ich bin nur etwas überrascht über ihre Position im Raum).
Ja, in Beitrag 32 werden die gelb hervorgehobenen Puffer und damit die Sinuskurven in der Nähe der Konstante und in der Nähe der schrägen Linie neu gezeichnet.
Was ist das Erstaunliche an ihrer Position?
Und sie sind nicht a la Sinusoide. :( :):):)
Wenn sie neu gezeichnet werden, ist alles klar.
Sofern sich aus dem Kontext nichts anderes ergibt:
Alle Experten sind für die Prüfung und Optimierung angeschlossen.
Sie sind nicht auf den realen Markt vorbereitet, was die Betriebszeit und den erforderlichen Service angeht.