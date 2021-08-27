Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 13
Vereinfachen wir den Experten. Wir übernehmen die Werte von Linien, die bereits durch Extrapolation gezeichnet wurden (die nicht neu gezeichnet werden).
In jedem Zeitrahmen wird die Linie um zwei verschiedene Werte nach rechts verschoben.
Und wir werden die Optimierung wie in Meldung 112 vornehmen. Wir schließen jeden Handel mit einem Reversal ab. Die ganze Zeit über auf dem Markt.
Bin ich der Einzige, der von dieser Verteilung von MAE und MFE überrascht ist?
Es stellt sich heraus, dass bei jedem Ergebnis der Position, die Bewegung sowohl im Plus als auch im Minus durch streng definierte Werte festgelegt ist.
Vielleicht gibt es einen Fehler im Ergebnisausdruck? Sieh dir das an.
Ich werde in nächster Zeit nicht in der Lage sein, sie selbst zu überprüfen. Aber wenn wir den MFE-Chart glauben, ohne SL mit TP = 2450 (in fünf Ziffern) können wir viele Positionen zu gewinnen.
Aber der Expert Advisor sollte mit dem Schalter sein , wie in Nachricht 120.
Ich habe die Standardwerte "mit Schalter" für EURUSD der letzten zwei Jahre bis zum 14. Februar beigefügt.
Ich habe den Expert Advisor mit dem angegebenen TP getestet, der Anstieg beträgt etwa 200 Punkte, höchstwahrscheinlich nur für ein paar ausgewählte Geschäfte. Und wenn man sich die Trades auf dem Chart ansieht, ist die Verteilung nicht so eindeutig.
Die Frage und das Missverständnis bleiben also bestehen. Vielleicht bildet der Umkehralgorithmus selbst eine solche Verteilung, warum?
Drei Schichten, vier Jahre, genetischer Algorithmus. Unter den Erwartungen, aber ich werde es noch nicht wegwerfen.
Im kurzen Zeitraum (1 Monat) sind die Zahlen attraktiver. ))
Nun, es ist eine normale Kurvenanpassung
Wie sieht es im Vormonat mit demselben Set aus?
Ich stimme im Großen und Ganzen zu und mag das Wort nicht. )))
Das Bild entstand beim Testen des Andockens von zwei EAs an verschiedene Indikatoren:
Es sind nur acht Parameter betroffen, ich denke, wir können sie ohne großen Verlust auf 4 reduzieren. Ich habe darüber "nachgedacht", als eine der Richtungen, die Dynamik der profitabelsten Parameter nach Monaten zu betrachten. Vielleicht werde ich es eines Tages aus dieser Richtung betrachten können.Vielleicht können maschinelle Lernalgorithmen dieses Bild fast automatisch erzeugen, ohne mich oder meinen Computer zu sehr zu belasten? )))
Wir brauchen eine Art Hyperparameter, der die Einstellungen in einem Stapel ändert...
Ich denke manchmal selbst darüber nach und versuche sogar, etwas zu tun :)
Vielleicht können maschinelle Lernalgorithmen dieses Bild fast automatisch erzeugen, ohne mich oder den Computer zu belasten? )))
ja, siehe zum Beispiel meinen Artikel über Fuzzy-Logik
es gibt nur 2 wichtige, man kann sie auf 1 reduzieren und erhält in einem Monat das gleiche Bild, oder besser
Ich habe Erfahrung mit dem Gleichgewichtsindikator, kommt er der Erstellung eines Hyperparameters nahe?