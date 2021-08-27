Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 16
Ja, die Indikatoren haben eindeutig Potenzial, einige Genetik gesponnen - das ist die Si 2015-2018 M1.
Vielen Dank für die Teilnahme und die Wertschätzung.
Ich habe eine der "aufgehängten" "Sport"-Ziele:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Ein Aufruf zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen
Aleksey Panfilov, 2017.01.31 08:02
Erstellen Sie einen Roboter, der auf der Grundlage von mindestens 300 multidirektionalen Geschäften mit zwei beliebigen Währungspaaren, ohne Martingale und mit nicht mehr als (1 oder 2 oder n) gegenläufigen Signalen, einen Gewinnfaktor von zum Beispiel mindestens DREI erzielt.
Ich verstehe es nicht, auf zwei Instrumente den Gewinn Faktor 3 mit den gleichen Indikator-Einstellungen, oder ist es über globale?
:)
Erste Option.
P/S. Der Link ließ sich nicht öffnen.
Ich habe also nicht verstanden, ob es notwendig ist, einen Gewinnfaktor von 3 zu erhalten, wenn zwei Instrumente gleichzeitig oder jedes für sich verwendet werden?
Und der Link ist automatisch, zur MT5-Hilfe - off-topic im Allgemeinen.
Ich denke, Sie müssen MO anwenden, um Ihr Ziel zu erreichen, und es wird ein solches Ergebnis auf Tests und sogar noch besser, aber nicht viel Nutzen für die Zukunft Daten sein.
Ich habe dem Indikator einen Intervallparameter hinzugefügt. Bei einem Wert von 1 stimmt der Indikator vollständig mit dem vorherigen Indikator überein.
Erhöht man jedoch diesen Parameter, ohne die Koeffizienten neu zu berechnen, erhöht sich die Hebelwirkung, und man sieht die Dynamik des Indikators auf höheren Zeitskalen.
Und selbst wenn wir die Quoten neu berechnen, können wir die Hebelwirkung nicht wesentlich erhöhen, da sie (die Quoten) schnell außerhalb der Signifikanzgrenzen wachsen.
In der Abbildung sind zwei Indikatoren mit Intervall 1 und Intervall 15 zu sehen.
Ich schaue mir immer wieder diese Screenshots an...
Das ganze Diagramm mit Fourier-Sinuswellen schattieren und fertig?
Ein paar Threads im Fourier-Forum hätten es durchaus verdient. )
Diese Themen ergaben für mich keinen Sinn und zogen die falschen Schlüsse
Niemand hat versucht, die Wellen mit der Zeit zu verschieben
Wenn der durchschnittliche EA 3 Monate lebt, ist es nicht die kleinste Welle, die ihn umwirft.
Das ist in etwa die Begründung dafür...
Ja, wahrscheinlich müssen wir auch experimentieren.
Ja, wir sollten wahrscheinlich auch experimentieren.