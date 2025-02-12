Keine Paypalzahlung mehr bei MQL5 möglich - Seite 7
Damit implizieren Sie, dass Metaquotes Karten abweisen könnte, bei denen sie glauben, dass die Zahlung zurückgefordert werden könnte.
Wenn die Bank Kartenzahlungen im Interesse der (unzufriedenen) Kunden stornieren will (KK-AGBs?), MQ das nicht zulassen kann (MQ-AGBs), weil zB. ein Freelancer bezahlt wurden, dann denken wohl beide Seiten, es wäre wohl besser, wenn über diese Schiene kein Geld fließt.
Wenn die Bank Kartenzahlungen im Interesse der (unzufriedenen) Kunden stornieren will (KK-AGBs?), MQ das nicht zulassen kann (MQ-AGBs), weil zB. ein Freelancer bezahlt wurden, dann denken wohl beide Seiten, es wäre wohl besser, wenn über diese Schiene kein Geld fließt.
Und wenn der "geschätzte" Kunde mieserable "Qualität" bekommt? Selbst Schuld?
Service gibt es von Metaquotes ja schon lange nicht mehr und eine Prüfung des Codes von hochgeladenen EAs auch nicht mehr! Jetzt kommen Sie ganz sicher wieder damit, dass man EAs ja als Demo herunterladen und im Tester ausprobieren kann. Dabei missachten Sie aber, dass sich der Tester überlisten lässt und es mitunter sehr schwer ist, einen betrügerischen EA wirklich zu erkennen. Ich habe hier selbst schon einen Verkäufer entdeckt, der wohl bei der damals noch vorhanden Codeprüfung aufgefallen war und gesperrt wurde, nachdem er ein Update seines EAs hochlud, welches ich bei ihm anfragte, da ich nach intensivem Testen einen Verdacht hatte. Allerdings hatte sich dann wohl ein Verwandter von ihm (selbes Land, selber Familienname, anderer Vorname) angemeldet und mit umbenannten EA weitergemacht. Besonders klug hatte er sich dabei glücklicherweise nicht angestellt, denn die Screenshots und die außergewöhnliche Farbe der Beschriftung waren nämlich nahezu identisch. Ich hatte ihn dann sofort gemeldet, aber er wurde erst nach ein paar Tagen als Verkäufer ebenfalls dauerhaft gesperrt. Cyberrider hat hier und in externen Foren ja über seine Erfahrungen mit so etwas berichtet. Mehr sage ich dazu nicht und verlinke nur auf sein Profil.
Mehrfach gemeldete, einfachste Bugs im MT5 werden auch einfach ignoriert. Es ist ein Trauerspiel!
Werden eingegangene Gelder von Metaquotes nicht eine ganze Zeit lang zum Auszahlen geperrt? Da könnten sie völlig unproblematisch eine Rückbelastung durch den Käufer dem Verkäuferkonto belasten. Natürlich ist dann die schöne Provision von 20 %(?) auch wieder weg.
Edit: Die beiden EAs hießen übrigens Panda of EURUSD und King of EURUSD.
https://www.mql5.com/de/articles/4368 // EA Pflichtenheft HowTo
https://www.mql5.com/de/articles/4304 // Indi Pflichtenheft HowTo
Vor allem bei Anfängern und denen, die keine Ahnung haben vom Programmieren, sind die Träume größer als das Mögliche ("Eh ich hab ein tolles System aus MA und RSI...") - wer ist dann Schuld, wenn Erwartung und Realität nicht zusammenkommen?
Natürlich gibt es auch schlechte, langsame und unfähige Programmierer und da ist das Arbitrageverfahren eine gute Institution, besser auf alle Fälle als die AGBs einer Kreditkarte.
Wenn ich einen Scalper kaufe oder abonniere, sollte ich wissen, wann er nicht funktioniert und was die Schwachstellen sind.
Auch hier haben viele Neulinge 'im Markt' falsche Erwartungen (Stichwort Gier frisst Geist), wofür sie dann natürlich nicht sich selbst verantwortlich machen.
Viele wissen zB. nicht, dass eine Stop-Preis überhaupt nicht diesen Ausstiegspreis realisiert, sondern, dass nach Auslösen, er eine Marktorder (ohne Preis) wird, sodass man bei einer Gap meist den schlechtest möglichen Preis bekommt.
Uns geht es ja noch gut im Vergleich zu den Iranern, mit denen MQ alle geschäftlichen Beziehungen auf Eis gelegt hat, wohl (meine Vermutung) wegen des US-Boykotts und der Gefahr, dass MQ den Zugang zum US-Markt verlieren könnte.
Außerdem kennen wir alle nicht die Reihenfolge und die Länge der Liste, die von MQ abgearbeitet wird und drittens werden wohl manche Bug-Meldungen als nicht so wichtig angesehen, die für den, der sie meldet aufgrund seiner Arbeitsweise aber doch hinderlich wären.
Für all das sind 20% wirklich ein Schnäppchen, halt nicht für jemanden, der erwartet, alles mundgerecht vorgesetzt zu bekommen.
Abschließend: Es ist wie es ist. Lamentieren hilft nicht, es gilt für sich selbst eine Lösung zu finden. Alles andere ist verlorene Zeit.
Auf Ihre teils wirklich absolut hanebüchene Argumentation gehe ich gar nicht erst ein. Das ist absolut sinnlos. Jeder mit etwas Verstand erkennt das.
Die Benutzer sind grundsätzlich in der schwächeren Position! Dass Sie mit aller Gewalt auf der Seite von Metaquotes und den Verkäufern stehen, stellen Sie in unzähligen Beiträgen eindrucksvoll zur Schau. Und was ich von Ihnen und ihren mitunter ziemlich unverschämten Beiträgen halte, habe ich Ihnen schon mal sehr deutlich gesagt. Auch wenn Sie sich damals per PM entschuldigt haben, ändert das ja nichts an Ihrem Charakter. Sie und ich könnten nicht unterschiedlicher sein und ich bin heilfroh, dass ich grundsätzlich an der Seite der Schwächeren stehe.
Edit: Ich habe diesen Thread soeben aus meinen Favoriten gelöscht.
Ich vesteh die aufregung nicht. Wems nicht passt das man nicht mehr mit paypal zahlen kann, der kann sich ja jederzeit eine andere plattform suchen, viel spass dabei
... Ich bin hier raus.
Adieu und alles Gute für 2021.
Abschließend: Es ist wie es ist. Lamentieren hilft nicht, es gilt für sich selbst eine Lösung zu finden. Alles andere ist verlorene Zeit.
Sehr gut formuliert wie der Hase hier läuft Calli. 👍
Naivität prallt hier immer wieder auf den Gegner, der Markt.
Dass Rumgeheule von einigen erinnert mich an die Nachbarin, Frau Müller, die 5000 Ausgaben von der "Frau" mit Titeln wie "20 Pfund bis Ostern weg" im Keller hat.
Sie will es einfach nicht erkennen oder akzeptieren.
Was es mit Paypal auf sich hat, ist reine Spekulation.
Ich könnte mir vorstellen das Paypals "Käuferschutz" mit den Produkten kollidiert die MQ anbietet.
Was ja an sich ein Qualitätsmerkmal bei Zahlungsdienstleistern ist.
Und da kommt Frau Müller ins Spiel die nun jeden gekauften EA zurückgeben will.(Ja sie lernfähig).
Auf den ganzen Zirkus haben MQ und Paypal keinen Bock.
Gibt es was neues zu dem Thema?
Hat jemand eine Alternative gefunden?
Oder eine Kreditkarte die zu 100% funktioniert?
Ja, Visa-Kredit-Karte von der Sparkasse.Eben getestet.
Übrigens ist eine aufladbare Karte keine Kredit-Karte sondern eine Guthaben Karten.
Mir wird kein Kredit gewährt, aber die Kunden "fühlen" sich besser :-)
Sehr herablassend formuliert. Bravo. Gibt auch normale Leute die einfach einen Zahlungsdienst benutzen wollen der in der Regel funktioniert. Hoch zu Ross verliert man vielleicht schnell die Bodenhaftung und erkennt nicht das der normale User extra Formalitäten erledigen muss um ein Programm z.B. zu erwerben. Ich warte z.B. über die Feiertage auf den id check von der Sparkasse und finde es sehr unprofessionell dann zu sagen : wem es nicht passt soll doch ne andere Plattform suchen. Ich hoffe nur das sie nicht in leitender Position sind und das das die gängige Meinung von MQl ist.
Freundliche Grüsse
Frank Pätsch