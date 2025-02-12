Keine Paypalzahlung mehr bei MQL5 möglich - Seite 5
ist Bekannt Welche VISA Karten Funktionieren??
Nein, ich würde entweder die Bank fragen, die die Visakarte heraus gibt oder Visa selbst.
Aber unbedingt auf die Produktdetails achten!
Aber unbedingt auf die Produktdetails achten!
Karten mit monatlicher Abrechnung und Teilzahlungsmöglichkeit, also echte Kreditkarten, sollten funktionieren.
Eine bewertete Liste aller Kreditkarten macht doch keinen Sinn.
Im eigenen Profil unter Zahlungen => Das Konto für MQL5-Dienste aufladen kann jeder die gültigen Zahlungsoptionen sehen:
Also eben mit ING Telefoniert Die Sagen das soll Ohne Probleme Funktionieren,,,
Na, dann versuch es, protokolliere alles und schick - wenn nicht geht - an ING.
Genau so ist der Plan :)
Auf dieser Basis kann man dann Tante Google fragen.
Die ganzen Wallets/Dienste sind viel zu teuer. Geld einzahlen kostet, Zahlungen dann noch mal. Bei manchen fallen Inaktivitätsgebühren an. Aber die meisten sind in D, A, CH ohnehin nicht nutzbar. Die Finanzindustrie verdient sich dumm und dämlich. Also ist die günstigste Möglichkeit eine kostenlose Kreditkarte, und dann wählt man natürlich eine ohne Fremdwährungskosten und mit der Möglichkeit der Gesamtzahlung (= Kartentyp Charge), also ohne Teilzahlung (= Kartentyp Credit) nutzen zu müssen (letzteres ist bei einigen Karten einer der Fallstricke!). Es gibt natürlich auch den Typ Charge/Credit, bei dem die Zahlungsweise dem Kunden freisteht. Bei manchen muss man es umstellen, bei anderen ergibt es sich daraus, ob der Kunde zum Fälligkeitstag den Kartensaldo voll ausgleicht, oder mit einem (Mindest-)Teilbetrag.
Da Sie meinen Link zu einer hervorragenden Übersicht gelöscht haben, müssen sich die Leute mit einer Suchmaschine ihrer Wahl (es gibt datenschutzfreundliche, die meiner langjährigen Erfahrung nach sogar durchaus bessere Ergebnisse liefern können, je nach Suchbegriff!) durch den Dschungel an Suchergebnissen kämpfen und in anderen Suchergebnissen tauchen einige Karten gar nicht auf! Bewertet sind die also in irgendeiner Form immer und sei es durch Nichtlistung. Die Liste war recht vollständig und keiner muss sich an die Bewertung der Redaktion halten. Ich halte auch die letzte Karte aus der von Ihnen gelöschten Übersicht für hervorragend, wenn man sich der Nachteile bewusst ist und mit Geld und Zahlungsfristen umgehen kann. Nachteile haben alle Karten, dafür sind sie kostenlos. Das Geld muss also anders verdient werden, aber wer die Details kennt und diszipliziert ist, kommt damit viel günstiger, mitunter sogar komplett kostenlos weg.
Also eben mit ING Telefoniert Die Sagen das soll Ohne Probleme Funktionieren,,,
Gibt es denn hier keine Admins, die sich zu der Sache mal äußern können? Es ist sehr schade, dass man von mql gerade so hingehalten wird ohne eine konkrete Aussage zu bekommen. Wenigstens eine weitere akzeptable Zahlmethode (welche auch für den mitteleuropäischen Raum geeignet ist (Sofort-Überweisung etc.)) wäre angebracht. Meine Visa akzeptiert die Seite auch nicht. Das kostet mich einiges an Geld und Vertrauen in mql.
Um Himmelswillen bloß nicht Sofortüberweisung (übrigens eine Tochter der schwedischen Klarna), bei der man denen die PIN fürs Onlinebanking geben muss!
Sofortüberweisung auf Wikipedia